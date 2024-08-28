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США уговаривают Си Цзиньпина встретиться с Байденом, - В.Скосырев
00:20 30.08.2024

28.08.2024 ,

Белый дом хочет улучшить имидж уходящего президента в глазах американцев
Владимир Скосырев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан убеждал главу МИД КНР Ван И снизить, хотя бы на время, напряженность в отношениях двух стран.

Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и другими ведущими китайскими чиновниками в Пекине. Главная его задача состояла в том, чтобы снизить напряжение в отношениях двух держав накануне выборов в Америке. Пока неизвестно, удалось ли продвинуться в этом направлении, учитывая, что между США и Китаем существуют принципиальные разногласия по Украине, Тайваню, Ближнему Востоку и территориальным спорам в Южно-Китайском море (ЮКМ). Ван И сказал репортерам, что нужно договориться "о более эффективном управлении такими расхождениями". На деле же, по мнению аналитиков, реального прогресса на переговорах не достигнуто. Поэтому гость призвал Пекин попытаться достичь согласия в ходе личной встречи лидеров двух государств.
Как передает Reuters, в последние месяцы своей власти Байден стал прибегать к "прямой дипломатии", чтобы повлиять на председателя КНР Си Цзиньпина, побудить его занять более мягкую позицию по отношению к США. Камала Харрис, вице-президент США, кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах, скорее всего будет проводить такой же курс.

Однако сторонники экс-президента Дональда Трампа уверены, что Байден слишком мягок по отношению к Китаю. Это нашло отражение в жарких дебатах в "колеблющемся" штате Мичиган. Дело в том, что китайская компания планирует построить там завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Часть жителей говорит, что Китай будет использовать завод для слежки за американцами, а также загрязнит окружающую среду. Как пишет The New York Times, члены избирательной команды Трампа пытаются сыграть на антикитайских настроениях людей.

Что касается международных дел, то The New York Times, поддерживающая демократов, пишет, что по украинскому вопросу Салливану никаких уступок от Китая получить не удалось. США желают внести раскол в отношения между КНР и РФ и оказывать давление на них поодиночке. Из этого вряд ли что выйдет. Пекин не отвернется от Москвы. Россия и Китай будут продолжать совместно противостоять Западу.

Совершенно несовместимыми остаются и позиции двух держав по Тайваню. Расследование, проведенное Министерством обороны Тайваня, установило, что вооруженные силы КНР в прошлом году истратили 15 млрд долл., или 7% оборонного бюджета, на военно-морские учения в западной части Тихого океана. Тайваньские военные чиновники утверждают, что цель таких морских маневров состояла в том, чтобы отработать установление блокады вокруг острова и подготовить высадку десанта сначала на архипелагах близ побережья Китая, а потом на самом острове. О расследовании сообщил Reuters. Однако агентство не утверждает, что цифры и факты, приведенные в расследовании, подлинные.

Университет Гонконга опубликовал заявление своих экспертов о том, что война в Восточной Азии между Китаем и США – это не плод воображения воинственных политологов. Такое может и вправду случиться. И вину за это несут прежде всего США, которые не считаются с законными интересами Китая. Правда, оговариваются эксперты, конфликт может вспыхнуть и в результате просчетов, допущенных Сеулом или Пхеньяном, который теперь заручился поддержкой Москвы.

Противоположного взгляда придерживается Час Фриман, американский дипломат в отставке, который работал переводчиком президента США Ричарда Никсона, когда он приезжал в Китай в 1972 году и общался там с Мао Цзэдуном и другими китайскими лидерами. Фриман одобряет нынешний вояж Салливана. Задача Вашингтона, по его мнению, состоит в том, чтобы найти на роль помощника президента США по национальной безопасности фигуру такого мощного интеллекта, как покойный Генри Киссинджер.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Разговаривать представителям двух держав есть о чем. У них торговля в большом масштабе, они зависят друг от друга. Причем США стараются сократить свой дефицит. Но, помимо торговли, естественно, говорили о политике. США исходят из того, что Китай должен идти им на уступки. По Украине они говорят: перестаньте помогать России. Такие призывы никаких плодов не дадут. Американцы не обещают взамен на уступки китайцам ничего. Не обещают, например, сократить санкции. Они действуют с позиции силы.

А параллели с Никсоном и его политикой несостоятельны. Тогда главным противником был СССР. А теперь и республиканцы, и демократы главным противником считают Китай".

Источник - НГ
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