 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.08.2024
01:38  Гонения на православие на Украине: Бог поругаем не бывает, - Игорь Скрипка
01:09  Дуров, не будь дураком, беги.., - Елена Мурзина
00:42  В России болтаются миллионы мигрантов, а на заводах... работать некому, - "Царьград"
00:34  Оппозиция, шпионы, предатели: западные фонды и их клиентура, - А.Белов
00:21  России нужен Сталин, - А.Проханов
00:20  США уговаривают Си Цзиньпина встретиться с Байденом, - В.Скосырев
00:13  "Кроме идиотов в Польше не нашлось желающих воевать с Россией", - Мачей Вишневски

00:11  УкрАрмия оставила Константиновку, - Р.Маркуш
00:04  Украина, жаждущая любви, - Ростислав Ищенко
Четверг, 29.08.2024
18:17  В США признали потерю Украиной первого F-16
13:47  Зачем Индии понадобилась "трехходовка" с Украиной
13:44  Украина отказывается от транзита российского газа в Европу: Какие страны пострадают и что будет с ценами
13:43  В Риге продолжается суд над 14 журналистами, обвиненными в работе на Россию
13:25  Лишен мандата еще один депутат КазПарламента - А.Садыков от партии "Ак Жол"
13:22  Китайская игра Black Myth Wukong по мотивам отечественных мифов стала мировым бестселлером
12:52  Драл потомство. Швейцарская прокуратура лишила Дурова родительских прав
12:31  Ташкент Для решения проблем предприятий за ними закрепят особых "ответственных лиц"
12:29  Против "Узбекнефтегаза" открыто дело за нарушение законодательства о конкуренции
12:25  Удар по Киевской ГЭС обанкротил украинские мошеннические колл-центры, - МК
11:36  "Божья роса". Об особенностях восприятия действительности главой МАГАТЭ
11:32  Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление
11:26  В Бишкеке хотят построить отдельный Правительственный городок. Это так удобно...
11:22  Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ
11:20  США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией
11:18  Великое кольцо Евразии
11:10  В Южной Корее начал работу новый посол Узбекистана
11:09  В Узбекистане приступил к работе новый посол Израиля
11:06  Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
11:00  Визит Салливана в Китай закончился полным фиаско: чем ответил Пекин
10:40  Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
10:39  Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
09:26  Гидрогеологическую службу создали в Казахстане
08:04  Талибы уверяют о ликвидации ИГ и искоренении производства наркотиков
01:42  Дуров оправдал фамилию. Лошадью ходи.., - К.Стрельников
01:35  Киргизская Чолпон-Ата. Стартовал Кубок президента по козлодранию (кок бору)
01:29  Россия возрождает убитую Чубайсом Единую энергосистему страны, - ФСК
01:26  Глава Шанхайского горсовета Дун Юньху огреб "пыжика" - оказался лютым взяточником
01:18  Евдокия Шереметьева: Война уже давно не "политика", а вопрос выживания
00:39  Что быстрее получит Сырский - орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск? РосАрмия уже в Селидово
00:38  Национальный инвестиционный фонд создается в Узбекистане
00:33  Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики, - В.Скачко
00:28  Создание Центральноазиатского союза откладывается, - Виктория Панфилова
00:20  Кларк Барнс: 5 признаков того, что для США наступает коллапс
00:15  Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
00:03  Нью-Дели наращивает присутствие в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:01  Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь
Среда, 28.08.2024
23:03  Дурова отпустили до суда под подписку о невыезде из Франции
22:52  Скончался глава Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев
18:09  Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене
18:06  Мигранты вырезают население Германии - неспешно, но постоянно
18:02  Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
России нужен Сталин, - А.Проханов
00:21 30.08.2024

Сталин - миф XXI века
воюющая Россия ждет его твердой длани, могучей воли, победного дерзновения
Александр Проханов

Из бронзы, вознесенный к небесам,

Раздвинул мир испуганный и хрупкий.

Волшебный дождь струился по усам,

Гасил огонь его нетленной трубки.

У ног его струился Енисей.

И он стоял громадно, одиноко

В своей неувядаемой красе.

И в небесах открылось божье око.

В Курейке, на берегу Енисея, у Полярного круга, был воздвигнут памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Огромный, в полный рост, из бронзы, вровень с высокими елями, он виден с реки. И плывущие по Енисею самоходные баржи и сухогрузы салютуют ему гудками.

Памятник отлили на деньги радетеля, почитающего генералиссимуса. Не государство давало деньги на сталинское изваяние, но оно уже впервые за многие десятилетия участвовало в его воздвижении. Земля была государственная, облагороженная вокруг территория стоила государству немалых денег.

По всей стране множатся памятники Сталину. Сталин после долгих десятилетий поругания возвращается в русское мировоззрение, занимает свое место в русской истории.

В Курейку, в это село Туруханского края, был сослан молодой Сталин за его дерзкую антицарскую агитацию, за участие в грузинских боевых организациях. Здесь стояла изба, в которой жил Сталин. При свете керосиновой лампы читал марксистские тексты, писал письма товарищам, оставшимся на Кавказе и в Петербурге. Ходил в тайгу на охоту, ловил на Енисее рыбу. И не раз пытался бежать, возвращался обратно царскими урядниками.

Над этой избой, где жил Сталин, был поставлен хрустальный купол, озаряемый огнями днем и ночью. И воздвигнут памятник Сталину, отлитый в бетоне.

Хрущевские клевреты разбили хрустальный купол, раскололи бетонный памятник, вывезли его на Енисей и утопили в промоине. Изба сгорела. И долгие годы здесь была пустошь, пепелище, зараставшее лесными травами. И вот он снова явился - гигантский, мощный, словно встал из гроба, воскрес среди бед и тревог современной России.

Воюющая Россия ждет его твердой длани, могучей воли, победного дерзновения. Ждет, что после десяти сокрушивших Гитлера сталинских ударов последует одиннадцатый, разящий, как молния, победный удар.

Жадно изучаются сталинские методы управления экономикой - мобилизационный сталинский проект, позволивший все ресурсы страны - материальные и духовные - свести в огненный фокус и направить их в развитие.

Изучаются сталинские взгляды на культуру, сталинская внешняя политика, представления Сталина о мировой истории. Этот бесценный опыт суммируется, пополняется все новыми и новыми знаниями, полнит книгу, именуемую "Вопросы сталинизма".

Но Сталин вернется в XXI век не своими гениальными практиками, не своими неповторимыми концепциями и бесподобными откровениями. Он вернется в XXI век мифом - той таинственной силой, что родится из множества конкретных исторических фактов. Мифами движется история. История - схватка мифов. Один исторический миф поглощает другой - или расщепляет его, или создает множество сопутствующих мифов.

Сегодняшняя Курейка - небольшое сельцо, в которое превратилось некогда обширное поселение, - полнится сказаниями о Сталине, достоверность которых не обязательна, ибо они вливаются в сталинский миф.

Здесь, в Курейке, шаман из соседнего стойбища научил Сталина курить трубку, наполнял ее зельем из трав и мхов, и синий дымок кружил голову, вызывал видения, и, быть может, в этом синем дымке являлись Сталину видения будущих громадных строек, плотин и заводов, гигантских, сражений, чудовищных схваток. Быть может, в синем дымке Курейки уже витал розовый образ университета на Воробьевых горах.

Сталин покидал избу, шел на рыбалку, уходил к водам, где водились огромные таймени, нельмы и осетры. И однажды, как говорит предание, поймал громадную нельму чуть ли не в рост человека. И быть может, эта нельма была не просто рыбой. А была Россией, которую выловил Сталин из потоков мировой истории.

Существует апокриф, о котором вы не прочитаете в воспоминаниях о Сталине, не узрите его ни в одном из документов, - апокриф, украшающий миф о Сталине.

В очередной раз Сталин решил бежать. Зима, сибирские морозы. Нет пути через тайгу, а только по реке, по наезженной санями колее. Он в тулупе, в шапке-ушанке, валенках, с запасом снеди, вышел в ночь. И на Енисее провалился под лед в промоину. Черная жуткая вода утащила его под лед, волокла подо льдом, и он тонул, умирал, его глотала река. Но случилось чудо. Будто чья-то рука подхватила его и вынесла в другую, соседнюю, промоину. И он, захлебываясь, всплыл на воздух. Карабкался на лед, выбираясь из реки, мокрый, хлюпающий. Мороз оледенил намокший полушубок. Шапка и валенки превратились в тяжкий доспех. Он брел по берегу, едва переставляя ноги, на далекий мутный огонь. Чудом добрел до крайней избы деревни, переступил порог и упал. И хозяева избы с ужасом смотрели на этого снежного человека с оледенелыми глазами и ртом. Отогрели. отпоили, отходили и вернули Сталина к жизни.

Апокриф гласит, что, быть может, окунувшись в эту сибирскую купель, крещеный Сибирью, Сталин из грузина превратился в русского, пережил великое трясение и преображение, когда в нем родился новый человек - тот, что много лет спустя в сорок первом с Мавзолея выйдет провожать полки на битву под Волоколамском и Истрой. Тот, в белоснежном мундире с бриллиантовой звездой, что, стоя на Мавзолее, будет принимать падающие к подножию знамена и штандарты разгромленных германских дивизий. Тот, кто в Георгиевском зале Кремля поднял тост за русский народ.

В окрестностях Курейки по лесам таились старообрядческие скиты. Старообрядцы, бежавшие от гонителей, скрывались в дебрях, непролазных чащобах сибирской тайги. Они искали спасения в Беловодье - божественной дивной стране, где нет насилия, поругания, скверны. Где одна благодать, где люди живут, как праведники в раю. Беловодье - это образ русского народного рая. Сталин узнал о Беловодье от старообрядцев, проникался этим чудесным народным учением, его марксистское мировоззрение сливалось с Беловодьем.

Коммунизм, которому учил марксизм, сливался в Сталине с этой сказочной народной мечтой. И он в Курейке, уходя в тайгу вместе со староверами, искал вход в Беловодье - вход в этот русский рай на земле. И быть может, Советский Союз, который он строил, исходя из мощных земных, основанных на марксизме технологий, Советский Союз был в воображении Сталина Беловодьем. Он нашел вход в это Беловодье и вел за собой народ.

Открытие памятника в Курейке - событие чудесное. Мы перерезали ленточку у подножия памятника. Положили к подножию букетики полевых цветов. Нас оросил восхитительный дождь, совершив омовение памятника. И мы сошлись за братской трапезой. И мы были не красные не белые, не монархисты, не сталинисты. Мы были русские люди. И перед нами сверкал безбрежный Енисей - река русского времени.

Я невольник одиночных камер.

Краковяк под пыткою плясал.

В кандалы забитыми руками

Я стихи о Сталине писал.

Я любил его стальную поступь.

Ломаные ноги волоча.

На лице его, изрытом оспой,

Тайную ухмылку палача.

Он Россию щекотал усами,

Каждому словечко находил,

И ему глухими голосами

Люди отвечали из могил.

На себя копейки он не тратил,

Он Россию застирал до дыр,

Был ее бессменный надзиратель,

Был ее жестокий конвоир.

Но когда другие поколенья

Возжелают правды наконец

И его разроют погребенье,

То узрят бриллиантовый венец.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724966460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на международной конференции ЮНЕСКО по инклюзии
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- В Берлине состоялось 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству
- В ожидании Послания президента: что нам скажут про бюджетный кризис?
- Кадровые перестановки
- Казахстан и ООН подтвердили высокий уровень взаимодействия в области международной безопасности
- Главный мелькомбинат Семея готов принять 100 тыс. тонн зерна на хранение и переработку
- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия наркопреступности
- Атомная энергетика в Казахстане: Новые решения и технологии на KazAtomExpo
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  