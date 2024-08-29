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|Трамп сочинил новую книгу - "Спасти Америку"
00:32 30.08.2024
Трамп сообщил о скором выходе книги о его президентстве
Кандидат в президенты США лично отбирал фотографии для нее
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о предстоящем выходе в свет новой иллюстрированной книги, фотографии для которой он отбирал лично.
"На следующей неделе у меня выйдет новая невероятная книга под названием "Спасти Америку". Я собственноручно отобрал каждую фотографию, начиная с моего пребывания в Белом доме и до уже третьей кампании, в ходе которой [я баллотируюсь] в президенты Соединенных Штатов", - написал Трамп в X (ранее Twitter).
По мнению республиканца, экземпляр книги обязаны приобрести "настоящие патриоты, которые ставят Америку на первое место". На обложке помещена фотография Трампа с воздетым к небу кулаком после покушения 13 июля. Политик разместил ссылку на сайт издательства, на котором можно сделать предзаказ. Книга продается в двух вариантах: обычная печатная версия за $99 и подписанная за $499. В описании на сайте издательства Winning Team говорится, что Трамп "предлагает беспрецедентный взгляд на четыре года своего правления в качестве 45-го президента Соединенных Штатов и видение своего следующего срока [полномочий]".
Как передает журнал Washington Examiner, новая книга Трампа может стать самой востребованной в книжных магазинах США.
Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987) написана в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После публикации она продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев, всего было продано более 1 млн экземпляров.