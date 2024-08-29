Оппозиция, шпионы, предатели: западные фонды и их клиентура, - А.Белов

00:34 30.08.2024

29.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Вновь о подрывной деятельности германских "неправительственных организаций" и беглых коллаборационистов



На минувшей неделе в Госдуме было высказано предложение о запрете нашей Генеральной прокуратурой любой деятельности на территории Российской Федерации нежелательных Deutsche Welle и British Council. Кроме того, не так давно стало известно, что Генпрокуратура уже признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты мирной России", а также то, что за последнее время российскими властями было инициировано признание нежелательными организациями целого ряда влиятельных немецких фондов и НКО, среди которых такие известные, как фонды Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта, Фридриха Науманна и Генриха Белля.



Как сообщает издание "Московский комсомолец", Минюст России расширил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в стране нежелательными.



"Ведомство добавило в список Фонд имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., организация признана в России нежелательной), Фонд MRR (организация признана в России нежелательной), "Культурус" (организация признана в России нежелательной), "Россия за решеткой" (организация признана в России нежелательной) и "За вашу и нашу свободу" (организация признана в России нежелательной)", – говорится в публикации.



При этом фонды имени Конрада Аденауэра, MRR и "Россия за решеткой" указаны в перечне как германские, а две остальные организации – как чешские.



По сведениям источника в МИД России, жесткая реакция Москвы в отношении немецких фондов связана с тем, что именно через них идет финансирование несистемной оппозиции (в первую очередь ФБК, признанного в РФ экстремистской организацией), а также предоставление грантов российским эмигрантам-журналистам, принимающим активное участите в создании информационных платформ антироссийской направленности, поддерживаемых Западом.



В связи с этим, эксперты, погруженные в детали происходящего, считают, что от российских властей можно ожидать дальнейших санкций в отношении различных германских НКО.



Если предложить прокомментировать эти новости какому-нибудь среднестатистическому жителю ФРГ, получающему информацию только из официальных и тщательным образом отфильтрованных западных источников, то наверняка можно будет услышать от него что-то про "ущемление" у нас свободы слова, "отсутствие" в России гражданского общества, про хороших общественников и плохих чиновников и еще много подобного пропагандистского бреда, коим щедро потчуют своих зрителей германские СМИ.



Но как он и ему подобные прокомментируют данные о том, что, скажем, один из так называемых российских оппозиционеров, получающий, как и все прочие, свои 30 сребреников из тех самых германских фондов, не только обрадовался вторжению ВСУ на территорию Курской области и фактически приветствовал убийство украинскими боевиками своих сограждан – мирных жителей, на минуточку, – но и пожелал сам принять участие в этом процессе, предложив организовать на захваченных врагом территориях оккупационные органы "новой российской власти"?



И это вовсе не выдумка, речь идет о довольно известном персонаже, имя которому – экстремист и террорист Илья Пономарев*.



"На данный момент наше собрание народных депутатов (возглавляемый им [запрещенный в России] "Съезд" российских оппозиционных сил. – Ред.) официально не признано ни одним государством. Если бы Украина позволила нам реализовать наши идеи о создании органов власти, то мы автоматически получили бы политическую субъективность не только внутри России. Никто уже не смог бы нас игнорировать, потому что на зданиях госадминистрации в Курской области развевался бы бело-сине-белый флаг", – рассказал Пономарев в интервью польскому изданию Wydarzenia (События), отметив, что прямо сейчас идут консультации с американскими политиками, которые сначала должны одобрить это предложение.



Идею по созданию некой "альтернативной России", пусть даже и весьма виртуальной, давно уже вынашивают многие представители так называемой "либеральной оппозиции". Некоторое время тому назад Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский даже предложили создать паспорт "Свободной России", который был бы аналогом российских документов.



Поговаривают, для того, чтобы его получить, наши бывшие сограждане (формально от гражданства РФ они не отказывались, но сам факт того, что для нас они уже "бывшие", это не отменяет), предпочитающие маркировать себя "хорошими русскими", обязаны будут подписать некую декларацию, в которой бы признавалась неизбежность победы Украины над Россией и фиксировался отказ заявителя от бывшей Родины. И только после этого он получал бы документы, по сути, другого (пусть и выдуманного) государства, по которым мог бы перемещаться в странах Запада без дополнительного прохождения визовых процедур.



Похоже, это единственное, на чем российские оппозиционеры сошлись во мнениях и сумели прийти к согласию. По всем остальным вопросам, особенно касающимся распределения денежных средств, получаемых от вышеозначенных германских и прочих фондов, между ними фактически идет настоящая война.



Так, в свое время депутат Государственной Думы Андрей Луговой, вплотную занимающийся темой российской оппозиции за рубежом и ее более чем тесного сотрудничества с западными спецслужбами, рассказывал о том, что структуры иноагента Free Russia Foundation (фонда "Свободная Россия"), принадлежащие Ходорковскому, имеют прямое отношение к финансированию YouTube-каналов, аффилированных с террористической организацией "Чеченская республика Ичкерия", возглавляемой скрывающимся от российского правосудия в Лондоне террористом Ахмедом Закаевым. А сдали всю схему финансирования этих каналов их бывшие сотрудники, супруги Инна и Андрей Курочкины, не поделившие с Ходорковским "доходы" от антироссийской деятельности.



Возвращаясь к теме западных фондов, хотелось бы отметить, что с их помощью подрывная и даже фактически диверсионная деятельность против России долгие годы поддерживалась не только в странах Запада, но и внутри нашей страны.



Так, британский Фонд Джон Смит Траст (The John Smith Trust, JST), занимавшийся вербовкой агентов для работы против российского государства, был с подачи все того же Лугового не так давно признан в России "нежелательной организацией".



Проблема лишь в том, что за время своей бурной деятельности фонд успел создать на территории РФ целую сеть информаторов и агентов влияния. Как пишет известный российский политолог Юрий Баранчик, впечатляет масштаб.



"Удалось раскопать порядка 459 "стипендиатов", которые уже успели занять посты в управлении, научной деятельности и прочих важных сферах. Агенты JST есть в Сколково, РАНХиГС (где учат губернаторов), ВШЭ (куда без нее в таком деле) и имеют выход непосредственно на губернаторский корпус. Из звучных имен – глава иноагентского "Мемориала" Анна Добровольская, консультант по реформе государственного управления Всемирного банка в Москве Мария Овчинникова, депутат Ивановской городской думы от "Единой России" Мария Троицкая, а также журналисты, политологи и правозащитники", – отмечает эксперт.



Согласно данным расследования, The John Smith Trust штамповал агентов буквально потоком, а недавно завершился набор на четыре программы, среди которых "Расширенная Европа и Центральная Азия", "Лидеры в изгнании: будущее Беларуси", "Лидеры в изгнании: будущее России" и, наконец, "Программа лидерства украинских женщин". Но теперь деятельности этого фонда в России положен конец.



Впрочем, работа по расчистке "авгиевых конюшен" западных НКО в нашей стране сегодня еще только в самом разгаре и сделать предстоит еще очень много. Но тем не менее каждый раз, когда вы будет где-то читать о запрете в РФ очередного западного фонда, знайте – еще одной угрозой нашему суверенитету и независимости стало меньше.