Южнокорейский режим угрожает КНДР аншлюсом, - В.Павленко

00:37 30.08.2024 ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ РЕЖИМ УГРОЖАЕТ КНДР АНШЛЮСОМ

"Доктрина Юна" как образчик рабского пресмыкательства Сеула перед Вашингтоном и Токио

Владимир Павленко

29 августа 2024



Президент Южной Кореи Юн Сок Ель недавно представил новую доктрину объединения Корейского полуострова, которую впору называть доктриной разъединения или, еще точнее, доктриной аншлюса. Теперь объединение, по мнению властей Юга, должно осуществляться при "международной поддержке", надо уточнять, чьей именно?



Обосновывая свои "теоретические" изыскания с помощью старого как мир метода переваливания с больной головы на здоровую, президент Юн обвинил Пхеньян в отказе от объединения. Напомним, что председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в конце 2023 года, на пленуме ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), исключил достижение интеграции путем переговоров, объявил Сеул врагом №1, демонтировал монумент, посвященный объединению, и призвал более не рассматривать южных корейцев соотечественниками. В связи с этим он предупредил, что в случае попыток расширения противостояния и переведения его в горячую плоскость решать вопрос придется путем освобождения Юга от оккупационного проамериканского режима. Юн теперь ведет себя так, как будто эти шаги Кима не были спровоцированы самим Югом. Точнее, его американскими хозяевами, которые два года назад сделали все от них зависящее, чтобы поменять власть в Сеуле на очередных выборах таким образом, чтобы она стала марионеточной по отношению к Вашингтону.



Краткая хронология. В 2018-2019 годах прошли две встречи Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом – в Сингапуре и Ханое. Затем короткая третья – в пограничном Пханмунчжоме, на 38-й параллели, с участием возглавлявшего тогда Юг президента Мун Чжэ Ина. США попытались навязать КНДР "денуклеаризацию" - одностороннее ядерное разоружение; Пхеньян в ответ потребовал от Вашингтона гарантий безопасности, которых не получил и потому вышел из переговорного процесса. После смены власти в США, а затем в Южной Корее, Вашингтон взял курс на сколачивание "восточной НАТО", сформировав в АТР систему альянсов во главе с AUKUS и двумя тройственными пактами США и Японии – с Южной Кореей, а затем с Филиппинами. Одновременно в рамках двусторонних американо-южнокорейских связей был создан ядерный альянс – консультативная группа ядерного планирования, "благодаря" которой агрессивные совместные учения США и Южной Кореи (очередное из которых завершается как раз сегодня) приобрели ядерный оттенок. Просматривается связь с таким же ядерным подтекстом и AUKUS. После того, как это произошло, логичным решением Севера стало завершение всех разговоров о "денуклеаризации" путем принятия конституционных поправок и закона, которым официально легализуется ядерный статус КНДР. Ничего другого, вопреки спекуляциям Вашингтона и его марионеток, Пхеньяну не осталось, и не он в этом, как видим, виноват.



Главный вывод из этих приготовлений США и Юга – курс на интернационализацию конфликта с вовлечением в него не только США, но и Японии, бывшей колониальной метрополии Корейского полуострова. Японские военные уже вовсю участвуют на Юге в маневрах, и это само по себе – оскорбление исторической памяти корейского народа, что вызвало на Юге протесты. Поэтому нынешние заявления Юн Сок Еля о "международной поддержке" объединения – прямое приглашение иностранных государств, включая бывших колонизаторов к участию в гражданской войне, в которой Сеул при поддержке США попытается захватить северную часть Корейского полуострова, установив в ней компрадорский оккупационный режим. И присоединив КНДР к Южной Корее так же, как Западная Германия осуществила поглощение ГДР; правда, там это было проделано без войны, с помощью предательства восточногерманских друзей советским горбачевским правительством. Юн Сок Ель в своей "доктрине 15 августа", как ее уже окрестили, по сути превращает иностранные государства, враждебные КНДР, а также их воинские контингенты, способные принять участие в будущем конфликте, в фактор внутренней политики, и с помощью этого фактора собирается теперь оказывать давление на Пхеньян. Трудно не видеть, что такая политика не имеет ничего общего с национальными интересами корейского народа, а представляет собой их последовательную сдачу с целью уничтожения островка суверенитета и независимости, которым на полуострове выступает КНДР. В Сеуле оговариваются, явно по вашингтонскому "темнику", что, дескать, разделение Кореи происходило в результате международного вмешательства – имеется в виду Корейская война 1950-1953 годов. Значит, и интеграция не может быть осуществлена без иноземной "помощи", цену которой, заметим, народы мира хорошо усвоили. И от которой, кто может, ограждает себя ядерным частоколом. Именно в этом причина выхода в свое время КНДР из ДНЯО; без этого республика оказалась бы не в состоянии себя защитить. Парадокс: этот международный договор был придуман ради повышения уровня безопасности, но экспансионистская политика поборников глобализма во главе с США двигает его в противоположном направлении. Сегодня ДНЯО во многом тормоз для своих участников в обеспечении своей самозащиты. КНДР – это счастливое исключение, ибо большинство стран глобального Юга не могут себе позволить ракетно-ядерный щит. Ни с технологической, ни с экономической, ни с финансовой точек зрения.



Второй важный момент новой южнокорейской доктрины. Объединительные договоренности 1972 года, о которых вдруг сейчас вспомнил Юг, отметим, что принятые под воздействием первых шагов в американо-китайской нормализации, связанных с тайным визитом в Китай госсекретаря Генри Киссинджера, а затем официальным – президента Ричарда Никсона, подчеркивали, что объединение потребует отказа от идеологического противоборства. По сути, был провозглашен нынешний китайский принцип "одна страна – две системы", на этих условиях КНР сосуществует в единых границах с бывшим Гонконгом (Сянганом), те же условия предлагаются и Тайваню. Новая доктрина Юн Сок Еля эти, вполне разумные подходы отбрасывает.



"Национальное единство не может быть ценностно нейтральным. Важно, ради чего это единство. Считаем, что оно должно быть направлено на обеспечение и расширение свободы и прав человека в отношении всех субъектов на Корейском полуострове", - так в южнокорейском МИД комментируют новый документ.



О чем речь? О демонтаже достижений КНДР в строительстве справедливого общества и переформатировании его основы на капиталистический манер. В Сеуле обосновывают такую "необходимость" навязывания КНДР, давайте прямо, либеральной идеологии, возвращающей в повестку социальную сегрегацию по имущественному признаку, помимо наличия у КНДР ракетно-ядерного щита, еще и "ухудшением ситуации с правами человека" (ну, куда ж без этой заезженной вашингтонской "пластинки"!). "Права человека" - универсальная отмычка, с помощью которой США привычно и бесцеремонно вторгаются в политическое и информационное пространство других стран, навязывая им свои стереотипы. Юн Сок Ель, наверное, забыл, чем закончилась полемическая дискуссия на эту тему между США и Европой с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Закончилась она констатацией коллективным Востоком цивилизационного измерения прав человека и потому отсутствия их единой для всего мира "стандартной" интерпретации. Модель демократии и прав человека, как производной от нее, у каждой цивилизации и страны своя. Нет никаких оснований копировать Запад, на котором, особенно сейчас, права человека давно уже подменены правами меньшинств - языковых, этнических, сексуальных. И они продвигают эту повестку агрессивно, нахрапом, отказывая большинству в защите своих традиционных устоев. Что бы там Юн ни говорил, и что бы ни записывал в официальных документах, имеется в виду именно это, так устроена западная система, в часть которой превратилась Южная Корея. Как это происходит, мы в России хорошо знаем, поэтому поддерживаем КНДР в отстаивании своей, суверенной системы ценностей. Главная ценность и идеал восточных цивилизаций, коренным образом отличающие их от Запада, – приоритет социальной справедливости и совместного производительного труда.



Третий фактор "доктрины 15 августа" требует особого внимания, ибо представляет собой классическую идеологическую диверсию.



…Основной движущей силой и главными субъектами в процессе объединения Корейского полуострова являются гражданская нация Республики Корея и жители Северной Кореи.



Как показано еще в таком историческом документе, как столетней давности дневники полковника Хауса, одного из олигархических архитекторов миропорядка Pax Americana (вышли у нас под редакцией выдающегося американиста Анатолия Уткина), метод искусственного отделения и таким образом стравливания народов со своими лидерами, широко применяемый в русле "цветных" переворотов, впервые был применен против кайзеровской Германии в годы Первой мировой войны. Именно тогда тесно связанный с англичанами Хаус, конкретно – с Ротшильдами, еще по служившему им отцу, эту линию сформулировал, предложив применить ее против противника в войне, в которую США ввязались в результате устроенной Лондоном грандиозной провокации с потоплением "Лузитании". С тех пор этот метод получил развитие и превратился в стандартный прием по подрыву общественного единства страны, против которой и направлено острие интриг западных планировщиков. Повторим: все "цветные" перевороты, и не только в ходе "арабской весны", но и два майдана на Украине, и попытка майдана в 2020 году в Белоруссии – далее везде, в центр своей политической легенды ставят идею "народных масс", противостоящих "антинародной диктатуре". Применяется этот метод и в исторических фальсификациях, в ходе которых доморощенная "пятая колонна", которой в КНДР, слава Богу, нет, очерняет прошлое своей страны, продвигая идею "вечного покаяния" перед Западом за любые действия в защиту своего суверенитета. Яркий пример - лживый и продажный тезис, что "выиграли войну вопреки И.В. Сталину", который записными либералами-антисоветчиками муссируется не одно десятилетие. Теперь то же самое хотят применить к КНДР. Вдумайтесь: "гражданская нация" Юга Кореи, то есть манкурты, не помнящие родства, спаянные идеями "демократического глобализма" (из Хартии об основных правах ЕС 2000 г.), призывает отречься от себя и от своих лидеров народ, который выстоял под давлением Запада в самые сложные времена драконовских санкций. Выжил, создал свой ракетно-ядерный щит, стал не по зубам военным агрессорам. Взять такой народ на испуг не получается, вот и включили обходной маневр в виде лести, под которую маскируют попытку развернуть северных корейцев против своей страны, с целью ее разрушения. Гражданам КНДР предлагают, по сути, самим себя обезглавить, пригласив на царствие варягов из Сеула, из-за спины которых на километр торчат уши эпического дяди Сэма.



Только Югу Кореи, как и Западу, не следует забывать, что лозунг "международной поддержки" работает не в одну, как привыкли американцы, а в две стороны. КНДР, в дополнение к своей ядерной мощи, связана системой договоров о безопасности с Россией и Китаем, поэтому любая попытка попробовать ее на излом и продвинуть "доктрину Юна" не теоретически, а практически, может привести южную часть Корейского полуострова к тяжелейшим последствиям. И поставить под вопрос само существование этой обрубочной, марионеточной "государственности".



Владимир Павленко Источник - iarex.ru

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