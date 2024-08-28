В России болтаются миллионы мигрантов, а на заводах... работать некому, - "Царьград"

00:42 30.08.2024

В РОССИЮ ВЪЕХАЛИ МИЛЛИОНЫ, А НА ЗАВОДАХ РАБОТАТЬ ВСЕ ЕЩЕ НЕКОМУ: ФОКУС МИГРАНТОВ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ РАСКРЫЛ ДЕПУТАТ

В Россию въехали миллионы гастарбайтеров, а на заводах работать все еще некому. Как так? Фокус мигрантов с исчезновением раскрыл депутат Госдумы Михаил Матвеев.



Поток иностранцев, приезжающих в Россию на заработки, не слабеет. Число депортированных, которое значительно выросло за последнее время, по-прежнему даже и близко не перекрывает количество прибывающих.



Однако в Россию въехали миллионы, а на заводах работать все еще некому, дефицит кадров на многих предприятиях серьезный. Фокус мигрантов с исчезновением в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде раскрыл депутат Государственной думы Михаил Матвеев:



Предположим, есть некий завод. Там не хватает, допустим, сто рабочих. Ввозится 15 миллионов мигрантов. А этих ста рабочих рук как не было, так и нет. Потому что все эти 10-15 миллионов гастарбайтеров рассосались по тем местам, где платят побольше, а работают поменьше. Все они теперь таксисты, курьеры, еще кто-то. А на этом заводе как был дефицит сотрудников, так такой же и остается.



Генеральный директор компании "Межгосударственный миграционный центр" Сергей Ткачук также заметил в разговоре с "Первым русским", что мигранты из стран СНГ обычно не слишком держатся за работу:



Даже возьмем целевой набор, который организовывается в Узбекистане, в Таджикистане. Он приводит к чему? Люди получают документ, приезжают сюда, отрабатывают месяц в компании. Потом, поскольку у них есть возможность свободного перемещения, они, если захотят, могут уволиться. То есть они не привязаны к работодателю никак.



Ранее политолог и востоковед Николай Севостьянов отмечал в эфире Царьграда, что подобное происходит повсеместно в России и не поддается регулированию. Гастарбайтеры пользуются ситуацией, поскольку есть такая возможность, никаких законодательных препятствий, как, допустим, в странах Персидского залива, у нас, к сожалению, нет.



Некоторые мигранты уходят в криминал, некоторые - в не облагаемый налогами сектор, где они просто продают, грубо говоря, друг другу услуги, еду, товары. Что от этого нам? А нам от этого - громадная нагрузка на бюджет. И фактически каждый такой мигрант приводит к огромным финансовым потерям. Не к выгоде бюджета, как нам рисуют, а к огромным потерям,



- констатировал собеседник "Первого русского".