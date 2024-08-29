 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гулмира Сатыбалды (сноха Назарбаева) получила 12 лет л/с по трем уголовным статьям
00:48 30.08.2024

Гульмире Сатыбалды и ее водителю вынесли приговор
29 августа 2024

Алия Аскарова

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершился процесс над Гульмирой Сатыбалды и ее водителем Мади Батыршаевым. Судья Мартбек Какимжанов вынес приговор, сообщает Orda.kz.

Абай Жунусов - главный потерпевший - обвинил Гульмиру Сатыбалды в том, что по ее приказу в течение шести месяцев в 2019 году его незаконно удерживали у него же дома. Также он утверждает, что в страхе за свою жизнь переписал свое имущество и активы в общем бизнесе - холдинге АО "Baur Kazakhstan" - на доверенных людей экс-супруги племянника первого президента.

Его братья Алтай и Касым Жунусовы утверждают, что заложили дома, лишились автомобилей и строительной спецтехники. Деньги и имущество они передали людям Сатыбалды в обмен на свободу брата.

Решение суда
Гульмиру Сатыбалды признали виновной по трем статьям: "Незаконное лишение свободы", "Вымогательство" и "Самоуправство". В совокупности суд постановил назначить Гульмире Сатыбалды 12 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности с конфискацией имущества.

Подсудимый Мади Батыршаев обвиняется в том, что по указанию своей шефини руководил людьми, которые препятствовали свободе передвижения потерпевшего. Суд признал Батыршаева виновным по статье 126 Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы") и назначил девять лет тюрьмы.

Также судья постановил частично удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с Гульмиры Сатыбалды материальный ущерб на сумму 2,6 миллиарда тенге и 10 миллионов тенге в качестве морального ущерба.
Мади Батыршаева суд обязал выплатить потерпевшему два миллиона тенге морального ущерба.

Уголовное дело против подсудимых было возбуждено в 2022 году. Следствие закончилось в мае 2023 года. Судебный процесс начался в конце мая 2024. Прошло более 20 заседаний. Обвиняемые полностью отказались признать вину. Во время прений подсудимая заявила о плохом самочувствии и попросила суд продолжать без нее.

Ранее Гульмира Сатыбалды уже получила два уголовных срока. Год назад ее приговорили к восьми годам лишения свободы. Суд Кызылорды признал ее виновной в присвоении и растрате чужого имущества. В мае 2023 года районный суд Астаны вынес ей приговор по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве. Гульмире Сатыбалды по этому делу дали семь лет лишения свободы.

Источник - Orda.kz
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