|Дуров, не будь дураком, беги.., - Елена Мурзина
01:09 30.08.2024
"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции
29.08.2024
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Вчера поздно вечером основатель "Телеграм" Павел Дуров покинул здание суда в Париже и "уехал на частном автомобиле в неизвестном направлении."
Впрочем, скоро он опять появится перед публикой, и не в той ситуации, в которой ему хотелось бы появиться. Он вынужден будет дважды в неделю отмечаться во французском полицейском участке.
Может, и браслет на ноге есть.
Так же он должен внести пять миллионов долларов под залог. И естественно, являться на допросы.
Вот так демонстративно во Франции поступили с "самым богатым человеком в ОАЭ."
Эх, Павел. Ну что, помогли вам ваши паспорта - Франции, ОАЭ и государства Сент-Китс и Невис?
И миллиарды, в которые оценивается "Телеграм"?
А казалось Павлу, что он уже - в мировой элите. Неприкасаемый.
Гражданством запасся. Сразу трех "свободных" стран. Денег столько, что входит в первые "десятки" Форбс.
Но выяснилось, что ничто из этого не дает гарантий личной безопасности - ни в Европе, ни в США.
И даже личные знакомства с топ менеджерами мира не спасают.
Ничто не может защитить человека, который решил не вовремя поужинать с президентом Франции.
На самом деле, Дуров столкнулся с тем же, с чем уже познакомились другие отечественные бизнесмены, которые в 2014 и в 2022 уехали, вывели деньги и рассчитывали на спокойную жизнь в странах Запада.
Один из основных аргументов отъезда всегда был: "хотим жить в свободной стране".
Случай Дурова показывает, насколько велика, непобедима и глупа эта иллюзия. И как легко она разбивается.
Может, эта его история кого-то и чему-то, в конце концов, научит?
Демонстрация силы
Арест Дурова - это специальная и демонстративная акция.
Понимали ли невидимые демиурги, под какой холодный душ они поставили сейчас всех "новых новых русских"? Релокантов и новых граждан "свободных стран"?
Да, это было сделано намеренно. И показательно. Чтобы продемонстрировать: вы - это не мы. Это одна из граней, часть показательной миссии "дела Дурова".
Павла Дурова, сколько бы паспортов у него не было и сколько бы языков он не знал, и на каких бы суперджетах не летал, на Западе всегда будут воспринимать как русского.
"Для всех наших общих теперь врагов он русский, а потому непредсказуемый и опасный",
как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Дуров и криптовалюта
По сути обвинений будет теперь долго разбираться французское правосудие. Предъявлены шесть обвинений, которые касаются соучастия в распространении незаконного контента в Телеграм.
Самым главным является, скорее всего, обвинение в "администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций". То есть работа в финансовой сфере, с криптовалютой.
С этим у Павла Дурова были проблемы еще раньше.
Несмотря на то, что работать с криптоденьгами ФРС запретила и Маску, и Цукербергу, и Дурову тоже, Дуров практически открыто продолжил работать в этом направлении.
Он решил, что "я от бабушки ушел, я от дедушки ушел".
"Тон", криптовалюту, принадлежащую ТГ, начали предлагать в Телеграм в качестве платежного средства за рекламу с апреля 2024 года.
Поначалу хитренько, исподволь.
"Дуров будет платить админам в крипте".
"Мы запускаем одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента", - говорилось в обращении руководства Телеграм.
Щедрость заключалась в том, что админы каналов должны были начать получать за рекламу "деньги Дурова", криптовалюту "тон".
Но все, конечно, сразу поняли, что это за хитрый ход.
Есть такое ощущение, что с этого момента на Дурова и завели дело во Франции. Примерно в это же время - с весны 2024 года.
У Павла Дурова, как у многих людей, которые внезапно разбогатели, есть общий пунктик: они верят в свою исключительность.
"Я не такой, как все".
Это его и подвело. Хорошая деловая наглость, наверное, работает в бизнес среде (тоже не всегда). Но совершенно не работает в том случае, если ты столкнулся с ФРС США.
Потому что на вопрос, "кто руководит Макроном", ответ хорошо знает вся Франция. Макрон - "банкир Ротшильдов".
А дальше несложно все связать в один "кейс": молодой (русский!) выскочка - против мировых финансистов.
"Кейс Дурова"
Случай Дурова, или как сейчас принято говорить, "кейс" - это, конечно, максимально публичная порка, демонстративная акция.
Об этом говорит и подготовка к этому делу. Она внушительная.
Для Дурова припасли далеко не один "крючок".
Около месяца назад в соцсетях начали появляться фотографии трех детей Дурова и их мамы - Ирины Болгар.
Мать детей Дурова дала интервью и предъявила "Форбс" документы, свидетельства о рождении. Все дети действительно являются детьми Павла Дурова.
Также она попросила внести их в список наследников, который публикует издание.
Дурова все это не насторожило. А зря. Это было начало, артподготовка к его аресту.
И при том схема та же, что и у Ассанжа. Ему тоже к госизмене и разглашению гостайн приплюсовывали аморалку - изнасилование.
Буквально несколько дней назад выяснилось, что Ирина Болгар подала в Швейцарии иск к Дурову. Не только об алиментах, но и о физическом насилии, которое он якобы проявлял к одному из их общих сыновей.
Это показывает Дурову: если не удастся доказать финансовые и информационные преступления, есть еще одно дело. Серьезнейшее. Франция уже попросила у Швейцарии материалы по этому вопросу.
Но есть и еще один "крючок". ЕС начинает расследование о том, что Дуров "нарушал цифровые правила ЕС". Он, возможно, занижал количество пользователей Телеграм в ЕС.
Статистика Телеграм показывала 41 миллион пользователей в Европе. А с уровня 45 миллионов начинаются более строгие правила регуляции.
Если в Брюсселе это докажут, то Дурову грозит еще один суд. И еще один срок. Предположительно 10 лет может потребовать прокуратура. Это к уже имеющимся.
В общем, Швейцария, Бельгия, Франция - внезапно выяснилось, что все хотят привлечь Дурова по целому набору обвинений и дел.
Беги!
"Дуров, беги!"
Так написал на своей страничке депутат французского парламента Флориан Филиппо.
Он посоветовал Павлу "дать большое интервью. И бежать! Покинуть Францию через сухопутную границу легко. Пусть.. защищает свободу слова за пределами страны."
А еще начинается дело о том, что Дуров незаконно получил французский паспорт...
Беги, Дуров!
Если браслета на ноге еще нет. Или даже с браслетом беги.
Какая ирония судьбы. Чем обернулось бегство за "воздухом свободы", о котором Дуров неоднократно рассказывал, объясняя, зачем он уехал из России.
Поэтому, если Дуров, действительно, решится или решился бежать, для него в полный рост встанет вопрос: куда?
И понятен ответ - только в Россию, потому что только в России его никто не будет сажать в тюрьму. А ведь он бежал отсюда за "воздухом свободы"... Вот и надышался.