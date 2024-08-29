Гонения на православие на Украине: Бог поругаем не бывает, - Игорь Скрипка

01:38 30.08.2024

29.08.2024 | ИГОРЬ СКРИПКА



Нынешняя Верховная рада стала "просроченной"



Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, который запрещает в стране деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь у УПЦ есть девять месяцев на разрыв связей с РПЦ, а у епархий и приходов - для выхода из ее состава.



Правда, формально в законе не говорится о запрете УПЦ. Для признания церкви аффилированной с Россией украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) должна выявить соответствующие признаки. Затем религиозная организация должна в течение полугода устранить эти признаки, в противном случае ГСЭСС подаст в суд и по его решению деятельность организации будет запрещена.



Понятно, что в квазигосударстве полного правового беспредела, коим ныне является Украина, такие "признаки" будут найдены практически везде, при том что вскоре после начала СВО в Киеве состоялся собор УПЦ МП, на котором организация приняла решение о своей самостоятельности и независимости. Корме того, было объявлено о прекращении поминовения московского патриарха в качестве предстоятеля УПЦ. Из устава организации были удалено все, что связывало ее с Московским патриархатом.



Т. е. требования принятого давеча закона УПЦ выполнила более двух лет назад, когда нынешнего закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" в буквальном смысле не было еще и в проекте.



Он был внесен в Раду и принят в первом чтении еще в октябре минувшего года, однако затем несколько "подзастрял". Причину большинство наблюдателей видели как в негативной реакции большинства международных организаций и даже многих западных политиков, пусть и как во всем, что касается нынешней Украины, весьма "аккуратной", так и в сложности прохождения законопроекта даже через послушную Зе-раду – многие депутаты пытались избежать своего непосредственного участия в столь "непопулярном" и постыдном деле.



Дожать их получилось только сейчас, что объясняется тем, что 29 августа и нынешняя Верховная рада становится "просроченной", и всем в ее нынешнем составе понятно, что, скорее всего, новой Рады уже не будет никогда, да и в любом случае шансов попасть в парламент снова у них никаких.



Терять нечего, а значит, можно принимать самые "непопулярные" решения, особенно если они "добавляют очков" в глазах западных хозяев, ведь именно там нынешние "народные избранники" планируют в покое и благополучии провести остаток своих дней. Спешка же власти обусловлена тем, что данное решение должно иметь формальную легитимность.



Понятно, что новый закон "формальным" не будет – оставшееся у киевского режима время будет по максимуму использовано для "окончательного решения православного вопроса" на Украине. Враги русского и украинского народа отлично понимают, что православие – это действительно связывающая их главная духовная "скрепа", идущая из глубины столетий, куда более значимая, чем все порой возникавшие активно провоцировавшиеся извне конфликты и недоразумения.



Собственно, "процесс" идет уже давно. Вовсю "отжимают" храмы УПЦ на Западной Украине и не только, ее священнослужителей изгнали из Киево-Печерской лавры, несмотря на массовые протесты верующих, многие клирики УПЦ подвергаются уголовному преследованию по надуманным обвинениям.



Поэтому у них отходят на второй план любые соображения о том, что УПЦ демонстрирует ныне полную лояльность киевскому режиму, что многие ее прихожане ныне настроены антироссийски и служат в ВСУ, что уничтожение конфессии, остающейся крупнейшей на Украине, вызовет у них крайне негативную реакцию и даже может привести к прозрению.



Ведь разорвать эту связь пытаются на протяжении столетий. После того как западно- и южнорусские земли оказались под гнетом Польши, на тамошних православных иерархов и их паству началось сильнейшее давление с целью заставить их перейти в католичество и, к сожалению, не все отцы церкви оказались в силах ему противостоять.



В результате в 1596 г. появилась Брестская церковная уния - решение ряда епископов Киевской митрополии о принятии католического вероучения с созданием на территории Речи Посполитой Русской (про Украину и "украинство" тогда никто и не слыхал) униатской церкви и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке.



Естественно, правящие круги и католическая знать Речи Посполитой во главе с королем Сигизмундом III поддержали униатов, переведя традиционное православие на положение нелегальной и гонимой властями конфессии, а также передав ее имущество униатам. Как и сейчас, с точки зрения властей Речи Посполитой, Брестская уния способствовала ослаблению притязаний Московского патриархата на земли Юго-Западной Руси и духовных связей православных в Речи Посполитой с Русским государством.



Сохранение же внешней православной обрядности было, как говорили католические богословы, "Богоугодным жульством" – попыткой сделать отход от православия малозаметным для большинства верующих. Однако "не сработало". Широкие массы населения Малороссии, запорожские казаки начали активную борьбу за свою веру, и в 1633 году польский король был вынужден вновь легализовать православную церковь и вернуть ей бо̀льшую часть приходов и монастырей, включая Киево-Печерскую лавру, хотя, конечно, дискриминация православия в Речи Посполитой только усиливалась.



Защита православия была одним из основных требований повстанцев Богдана Хмельницкого, в огромной мере обусловив их окончательный выбор в пользу единоверного, православного царя. С переходом Правобережья в состав Российской империи униатство очень быстро и безболезненно исчезло и там, сохранившись лишь в Галиции, оказавшейся в составе Австрийской империи.



Естественно, после "обретения независимости" в 1991 г. киевские власти сразу озаботились разрывом духовной связи с Россией. "Фронтменом" создания "незалежной" (автокефальной) Украинской церкви стал митрополит киевский Филарет (Денисенко), пребывавший в крайней обиде за то, что его, извините за неканоническое выражение, в 1990 г. с треском прокатили на выборах Патриарха Московского и Всея Руси (уже больно "неоднозначная", точнее совершенно однозначная репутация была у него среди православного клира), который возглавил не признанный ни одной из канонических православных церквей самозваный "Киевский Патриархат".



Филарет при поддержке украинских властей создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. И хотя примерно три четверти православных сохранило приверженность канонической церкви (Украинская православная церковь была учреждена в 1990 г. Архиерейским собором РПЦ в качестве независимой и самостоятельной церкви в составе Московского патриархата), именно УПЦ (КП) позиционировалась властями как "главная" конфессия Украины.



А особенно сильный накат на каноническое православие начался после Евромайдана при активнейшей поддержке американских дипломатии и спецслужб. Именно они "убедили" Константинопольского патриарха Варфоломея, в нарушение всех канонов мирового православия, выписать пресловутый Томос, создающего автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).



Но и после этого, несмотря на постоянные репрессии, силовые захваты храмов, большинство верующих сохраняет верность УПЦ. Поэтому и решено нынешними правителями Украины действовать, опираясь сугубо на грубую силу, для чего и принят нынешний закон.



Причем достоверно известно, что после ликвидации канонического православия, запланировано и уничтожение православия в целом, поглощение ПЦУ Украи́нской грекокатоли́ческой це́рковью (униатами) под предлогом создания единой христианской церкви Украины. Униаты и не скрывают своих амбиций, построив в Киеве (прямо напротив Киево-Печерской лавры) новую резиденцию своего верховного архиепископа, хотя основная его паства находится в Галиции.



Но, "Бог поругаем не бывает". Не удалось уничтожить православие на Украине за минувшие 400 лет, не выйдет и на сей раз. Из всех невзгод и гонений Православная церковь выходила возродившейся и окрепшей. Так будет и сейчас.



И люди уже выходят на защиту своей веры, что показал состоявшийся уже после принятия сатанинского закона многодневный крестный ход к Почаевской лавре, собравший около 40 тыс. верующих.