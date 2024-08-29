 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.08.2024
02:00  Курский гамбит, - военная экспертиза с Алексеем Леонковым
01:38  Гонения на православие на Украине: Бог поругаем не бывает, - Игорь Скрипка
01:09  Дуров, не будь дураком, беги.., - Елена Мурзина
00:48  Гулмира Сатыбалды (сноха Назарбаева) получила 12 лет л/с по трем уголовным статьям
00:42  В России болтаются миллионы мигрантов, а на заводах... работать некому, - "Царьград"
00:37  Южнокорейский режим угрожает КНДР аншлюсом, - В.Павленко
00:34  Оппозиция, шпионы, предатели: западные фонды и их клиентура, - А.Белов

00:32  Трамп сочинил новую книгу - "Спасти Америку"
00:21  России нужен Сталин, - А.Проханов
00:20  США уговаривают Си Цзиньпина встретиться с Байденом, - В.Скосырев
00:13  "Кроме идиотов в Польше не нашлось желающих воевать с Россией", - Мачей Вишневски
00:11  УкрАрмия оставила Константиновку, - Р.Маркуш
00:04  Украина, жаждущая любви, - Ростислав Ищенко
Четверг, 29.08.2024
22:54  Задержан очередной замМО РФ генерал Попов. Воровал на "Патриоте"
18:17  В США признали потерю Украиной первого F-16
13:47  Зачем Индии понадобилась "трехходовка" с Украиной
13:44  Украина отказывается от транзита российского газа в Европу: Какие страны пострадают и что будет с ценами
13:43  В Риге продолжается суд над 14 журналистами, обвиненными в работе на Россию
13:25  Лишен мандата еще один депутат КазПарламента - А.Садыков от партии "Ак Жол"
13:22  Китайская игра Black Myth Wukong по мотивам отечественных мифов стала мировым бестселлером
12:52  Драл потомство. Швейцарская прокуратура лишила Дурова родительских прав
12:31  Ташкент Для решения проблем предприятий за ними закрепят особых "ответственных лиц"
12:29  Против "Узбекнефтегаза" открыто дело за нарушение законодательства о конкуренции
12:25  Удар по Киевской ГЭС обанкротил украинские мошеннические колл-центры, - МК
11:36  "Божья роса". Об особенностях восприятия действительности главой МАГАТЭ
11:32  Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление
11:26  В Бишкеке хотят построить отдельный Правительственный городок. Это так удобно...
11:22  Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ
11:20  США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией
11:18  Великая хуситская империя. Территориальное размежевание Йемена по состоянию на 2024 г
11:10  В Южной Корее начал работу новый посол Узбекистана
11:09  В Узбекистане приступил к работе новый посол Израиля
11:06  Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
11:00  Визит Салливана в Китай закончился полным фиаско: чем ответил Пекин
10:40  Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
10:39  Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
09:26  Гидрогеологическую службу создали в Казахстане
08:04  Талибы уверяют о ликвидации ИГ и искоренении производства наркотиков
01:42  Дуров оправдал фамилию. Лошадью ходи.., - К.Стрельников
01:35  Киргизская Чолпон-Ата. Стартовал Кубок президента по козлодранию (кок бору)
01:29  Россия возрождает убитую Чубайсом Единую энергосистему страны, - ФСК
01:26  Глава Шанхайского горсовета Дун Юньху огреб "пыжика" - оказался лютым взяточником
01:18  Евдокия Шереметьева: Война уже давно не "политика", а вопрос выживания
00:39  Что быстрее получит Сырский - орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск? РосАрмия уже в Селидово
00:38  Национальный инвестиционный фонд создается в Узбекистане
00:33  Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики, - В.Скачко
00:28  Создание Центральноазиатского союза откладывается, - Виктория Панфилова
00:20  Кларк Барнс: 5 признаков того, что для США наступает коллапс
00:15  Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
00:03  Нью-Дели наращивает присутствие в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:01  Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Курский гамбит, - военная экспертиза с Алексеем Леонковым
02:00 30.08.2024

ЗВЕЗДА-АНАЛИТИКА
Медиахолдинг "Красная звезда"
Дирекция аналитических радиопрограмм под руководством Анны Шафран
Военная экспертиза с Алексеем Леонковым

КУРСКИЙ ГАМБИТ

О перспективах развития Курского гамбита - в новой авторской программе Алексея Леонкова "Военная экспертиза", соведущий Юрий Линдре.



Кто бы мог подумать в далеком 1943 г., что спустя 81 год история Курской битвы повторится, что вновь из под Курска будут выбивать нацистов, но теперь в роли оплота фашизма - Украина. Наглое и циничное вторжение войск ВСУ в Курскую область Российской Федерации 06 августа 2024 года стало началом конца бандеровского режима. Нацистские власти Украины позволили себе открытое нападение на Россию при поддержке своих натовских кураторов. ВСУ использовали в этих целях свои последние мотивированные и обученных на западном вооружении резервы. Понимая всю безысходность и свое незавидное положение в текущем конфликте, украинская власть предпринимает последние конвульсивные телодвижения в надежде совершить хоть какой-то "военный подвиг", чтобы попытаться изменить ситуацию. За месяц (в начале июля) в курских пабликах был отмечен резкий рост подписчиков, параллельно происходил взлом веб-камер в приграничных районах. За 20 дней до вторжения представители ЦИПСО начали активно распространять информацию о возможном вторжении ВС РФ, а российские квазипатриотические ресурсы говорили и писали об открытии "второго фронта" - Сумского. Под этой "легендой" командование ВСУ передислоцировало в Сумы несколько бригад, в том числе теробороны. Затем была произведена скрытая переброска войск к границам Курской области. За 15 суток начался вброс панического контента о ЧП в разных районах, а в день вторжения все веб-камеры уже находились под управлением спецов укроЦИПСО, в паблики активно шел вброс фейков, в том числе с использованием deepfake-технологий. Первая волна вторжения - бригадная тактическая группа, усиленная танками для прорыва, и ДРГ для совершения диверсий. Далее шел основной контингент войск - группы на легкобронированной технике. Расчет строился на прорыве границы танками при поддержке артиллерии, РСЗО и БПЛА. В пробитый коридор вводятся мобильные подразделения, которые по плану должны были захватить максимально возможную территорию. Вторая волна - это уже до пяти бригад, две из которых - тероборона, занимают контролируемую территорию и выдвигаются к основным целям вторжения - Сунжа (газораспределительный узел) и город Курчатов (Курская АЭС). Третья волна - инженерные части, механизированные и артиллерийские бригады, а также части теорбороны и нацгвардии для создания ВГА на территории Курской области. После захвата основных целей, в качестве усиления должны были выступать F-16 с дальнобойными ракетами, на которые будет дано добро Вашингтоном. Конечные цели ВСУ - это удержание плацдарма, обстрел с его территории столичного региона России, ядерный шантаж - провоцирование нашей страны на применение ЯО любыми методами. Далее, по плану, невыгодные для Москвы переговоры, высшая степень эскалации, дискредитация России перед глобальным Югом и КНР. В настоящее время в Курской области действуют 13 бригад (3 штурмовых, 1 танковая, 1 нацгвардии, 3 теробороны и 5 механизированных).

Источник - ЗВЕЗДА-АНАЛИТИКА
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724972400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на международной конференции ЮНЕСКО по инклюзии
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- В Берлине состоялось 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству
- В ожидании Послания президента: что нам скажут про бюджетный кризис?
- Кадровые перестановки
- Казахстан и ООН подтвердили высокий уровень взаимодействия в области международной безопасности
- Главный мелькомбинат Семея готов принять 100 тыс. тонн зерна на хранение и переработку
- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия наркопреступности
- Атомная энергетика в Казахстане: Новые решения и технологии на KazAtomExpo
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  