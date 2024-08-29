Курский гамбит, - военная экспертиза с Алексеем Леонковым

02:00 30.08.2024

ЗВЕЗДА-АНАЛИТИКА

Медиахолдинг "Красная звезда"

Дирекция аналитических радиопрограмм под руководством Анны Шафран

Военная экспертиза с Алексеем Леонковым



КУРСКИЙ ГАМБИТ



О перспективах развития Курского гамбита - в новой авторской программе Алексея Леонкова "Военная экспертиза", соведущий Юрий Линдре.







Кто бы мог подумать в далеком 1943 г., что спустя 81 год история Курской битвы повторится, что вновь из под Курска будут выбивать нацистов, но теперь в роли оплота фашизма - Украина. Наглое и циничное вторжение войск ВСУ в Курскую область Российской Федерации 06 августа 2024 года стало началом конца бандеровского режима. Нацистские власти Украины позволили себе открытое нападение на Россию при поддержке своих натовских кураторов. ВСУ использовали в этих целях свои последние мотивированные и обученных на западном вооружении резервы. Понимая всю безысходность и свое незавидное положение в текущем конфликте, украинская власть предпринимает последние конвульсивные телодвижения в надежде совершить хоть какой-то "военный подвиг", чтобы попытаться изменить ситуацию. За месяц (в начале июля) в курских пабликах был отмечен резкий рост подписчиков, параллельно происходил взлом веб-камер в приграничных районах. За 20 дней до вторжения представители ЦИПСО начали активно распространять информацию о возможном вторжении ВС РФ, а российские квазипатриотические ресурсы говорили и писали об открытии "второго фронта" - Сумского. Под этой "легендой" командование ВСУ передислоцировало в Сумы несколько бригад, в том числе теробороны. Затем была произведена скрытая переброска войск к границам Курской области. За 15 суток начался вброс панического контента о ЧП в разных районах, а в день вторжения все веб-камеры уже находились под управлением спецов укроЦИПСО, в паблики активно шел вброс фейков, в том числе с использованием deepfake-технологий. Первая волна вторжения - бригадная тактическая группа, усиленная танками для прорыва, и ДРГ для совершения диверсий. Далее шел основной контингент войск - группы на легкобронированной технике. Расчет строился на прорыве границы танками при поддержке артиллерии, РСЗО и БПЛА. В пробитый коридор вводятся мобильные подразделения, которые по плану должны были захватить максимально возможную территорию. Вторая волна - это уже до пяти бригад, две из которых - тероборона, занимают контролируемую территорию и выдвигаются к основным целям вторжения - Сунжа (газораспределительный узел) и город Курчатов (Курская АЭС). Третья волна - инженерные части, механизированные и артиллерийские бригады, а также части теорбороны и нацгвардии для создания ВГА на территории Курской области. После захвата основных целей, в качестве усиления должны были выступать F-16 с дальнобойными ракетами, на которые будет дано добро Вашингтоном. Конечные цели ВСУ - это удержание плацдарма, обстрел с его территории столичного региона России, ядерный шантаж - провоцирование нашей страны на применение ЯО любыми методами. Далее, по плану, невыгодные для Москвы переговоры, высшая степень эскалации, дискредитация России перед глобальным Югом и КНР. В настоящее время в Курской области действуют 13 бригад (3 штурмовых, 1 танковая, 1 нацгвардии, 3 теробороны и 5 механизированных).



