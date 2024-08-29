Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение о ликвидации ОФ "Клооп Медиа"

08:44 30.08.2024

29.08.24



Судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана оставила в силе решение Октябрьского районного суда Бишкека о ликвидации общественного фонда "Клооп Медиа". Об этом сообщает Kloop.kg.



Теперь в "Клооп Медиа" ожидают начала процесса ликвидации ОФ и закрытия его банковских счетов.



"Мы в принципе ничего другого и не ожидали. Несмотря ни на что, ''Клооп'' будет работать. За время судов по ликвидации количество пользователей наших соцсетей выросло. И пока нас читает хоть один кыргызстанец, мы продолжим выпускать самые глубокие расследования, самые сбалансированные новости и самые острые колонки", - заявил сооснователь "Клоопа" Ринат Тухватшин.

Примечательно, что заседание судебной коллегии Верховного суда состоялось 16 июля, однако в фонде узнали об этом только 22 августа. По словам юристов "Клооп Медиа", на их звонки в Верховном суде не реагировали по существу, а копию решения не отправляли. Между тем решение вступило в силу 16 июля, оно является окончательным и обжалованию не подлежит.



"Клооп" отправил в Верховный суд запрос, чтобы узнать, почему юристов и фонд не оповестили о решении сразу после его принятия, ответ пока не получен.



ℹ️ Иск о ликвидации ОФ "Клооп Медиа" прокуратура Бишкека подала 22 августа сразу в два райсуда - Октябрьский и Первомайский. В заявлении говорится, что, согласно уставу, фонд занимается развитием журналистики в Кыргызстане и предоставлением "молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов". Между тем в уставе фонда не зафиксировано распространение информации, а Kloop не значится в государственном реестре СМИ, а это значит, что издание "осуществляет деятельность, выходящую за рамки предусмотренного уставом". При этом акцент в заявлении сделан на том, что публикации Kloop "направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти. Более того, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов".



Спустя четыре дня президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью национальному информагентству "Кабар", комментируя расследование Kloop об открытии в стране академии испанского футбольного клуба "Барселона", обвинил сотрудников издания во вредительстве.



9 февраля 2024 года Октябрьский райсуд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации ОФ "Клооп Медиа".



Юристы фонда подали апелляцию в Бишкекский городской суд, но там не стали рассматривать жалобу, сославшись на то, что сроки для ее подачи пропущены. Юристы "Клооп Медиа" обратились в Верховный суд с просьбой отменить определение горсуда и восстановить пропущенный срок для обжалования решения о ликвидации фонда. Однако в ВС постановили, что суд принял "законный и обоснованный судебный акт" и "оснований для его отмены не имеется".