Газ из Ирана в Европу пойдет под туркменским брендом, - В.Панфилова

09:24 30.08.2024

29.08.2024



Ашхабад и Тегеран достигли стратегических соглашений в энергетике

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Ирана Масуд Пезешкиян договорились.



Туркменистан и Иран заключили стратегические соглашения, охватывающие энергетику, морские перевозки и таможенное сотрудничество. Ключевым моментом стала договоренность о поставках туркменского газа в Иран. Газ будет направляться в Иран, а затем в Турцию и далее путем SWAP-замещения в Европу, сохраняя свою "туркменскую идентичность", то есть как самостоятельный, а не под брендом третьей страны. Вторая ветка пойдет через Иран в Ирак. Эти важные переговоры в Тегеране вел лично национальный лидер Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.



Отмечая значимость договоренностей, Бердымухамедов пригласил президента Ирана Масуда Пезешкияна посетить Ашхабад в октябре и принять участие в мероприятиях, посвященных 300-летию поэта Махтумкули Фраги.



На совместной пресс-конференции с Гурбангулы Бердымухамедовым Масуд Пезешкиян выразил удовлетворение встречей: "Сегодня был благословенный день, когда мы принимали национального лидера Туркменистана и между нами состоялся хороший и эффективный диалог". По словам иранского президента, подписанные стратегические соглашения станут основой для расширения сотрудничества в различных сферах. "Мы надеемся, что уважаемый лидер Туркменистана проведет время в Иране с пользой, а вскоре мы встретимся с ним в Ашхабаде для реализации подписанных договоренностей", – сообщило информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).



Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, подчеркнул динамичный характер туркменско-иранского сотрудничества: "Сегодня наши отношения отличаются своей динамикой". Он рассказал об обсуждении ключевых вопросов, таких как поставки газа, энергетика, электроснабжение, дорожная инфраструктура и транспорт, выразив надежду на успешную реализацию проектов. Туркменский лидер также сообщил о создании совместной комиссии, которая будет курировать реализацию достигнутых договоренностей, обеспечивая их эффективное исполнение.



По итогам встречи были подписаны: программа сотрудничества на 2025–2026 годы между министерствами иностранных дел двух стран, меморандум о взаимопонимании по побратимским отношениям между международным морским портом Туркменбаши и портом Амирабад, меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между государственным концерном "Tуркменгаз" и Национальной газовой компанией Ирана, а также план совместных мероприятий по расширению сотрудничества на 2025–2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран.



Переговорам в Тегеране предшествовал ряд встреч, в ходе которых решалась судьба туркменского газа. Так, в начале августа Ашхабад посетил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар с уже готовыми "рецептами" и маршрутами будущих поставок газа из Туркменистана в Иран, затем, путем SWAP-замещения, в Азербайджан – и далее по газопроводу TANAP в Турцию. Данная схема работала и раньше, перекачивая относительно небольшие объемы туркменского газа (1,5–1,8 млрд куб. м в год). Но с начала 2024 года поставки были прекращены, по сообщению азербайджанской стороны, из-за увеличения собственной добычи.



Как сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков, Байрактар решил посодействовать возобновлению работы этой схемы, но уже под турецкой эгидой и, что важно, в этой схеме впервые звучала поставка именно туркменского газа в Турцию, и он не "растворялся" в азербайджанском газе, поставляемом через TANAP, что придавало субъектности в этой схеме туркменской стороне как полноправному поставщику газа в Турцию и, как сказал Байрактар, далее в Европу.



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Министр иностранных дел Туркменистана

Рашид Мередов обсудил в Анкаре с турецким

коллегой Хаканом Фиданом туркменский

сценарий поставок газа.

Фото с сайта www.mfa.gov.trНапомним, что между Турцией и Туркменистаном существует ряд соглашений о поставках туркменского газа в Турцию; самые последние были подписаны во время визита Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию, в дни проведения 3-го Анатолийского дипломатического форума, проходившего в начале марта 2024 года. Данные соглашения в некой перспективе могут открыть дорогу туркменскому газу в Европу. Это Декларация о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой и Меморандум о сотрудничестве по вопросу развития партнерства в области природного газа между профильными структурами.

Байрактар во время визита в Ашхабад заявил о решении части проблем с транзитом туркменского газа, подчеркнув, что соглашение с Азербайджаном уже достигнуто.



Однако непосредственно перед и во время визита Байрактара Азербайджан резко изменил свою позицию. Азербайджанские власти заявили, что места для туркменского газа в проекте TANAP нет, и выразили недовольство отсутствием инвестиций Туркменистана в строительство Транскаспийского трубопровода и нового трубопровода через Азербайджан.



"Но тут конкретизировался другой туркменский проект по поставкам газа в Ирак, по той же SWAP-схеме через Иран. С правительством Ирака было достигнуто соглашение по купле-продаже 10 млрд куб. м газа в год, а в начале июля между профильными ведомствами Ирана и Туркменистана был заключен контракт на покупки иранской стороной до 10 млрд куб. м газа в год с дальнейшей транспортировкой этих объемов в Ирак. Более того, для расширения газотранспортной инфраструктуры иранские компании построят на территории Туркменистана новый газопровод протяженностью 125 км и три газокомпрессорные станции, необходимые для поставок дополнительных объемов газа в Иран. При этом следует подчеркнуть, что в дополнение к существующим мощностям планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад–Серахс–Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 млрд куб. м в год", – отметил эксперт.



По словам Айтакова, за вычетом 10 млрд куб. м газа в год, на территорию Ирана Туркменистан может поставлять еще 30 млрд куб. м газа в год. А это как раз равно планировавшимся к поставкам объемам газа через Транскаспийский трубопровод, что гипотетически открывает возможность переправлять этот газ в Турцию и Европу. Другое дело, хватит ли у Ирана таких объемов газа на турецкой границе для замещения или со временем планируется построить трубопровод для прокачки этих объемов газа, что сделать несоизмеримо легче, чем строить тот же Транскаспийский трубопровод. Есть вопросы и к пропускным возможностям трубопроводной системы самой Турции, ведь Азербайджан для поставок газа в Турцию самостоятельно построил Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и его продолжение в Европу – Трансадриатический газопровод (ТАР), а вот про турецкие возможности пока ничего конкретного не известно.



Таким образом, обозначается новый трек "газовых усилий" туркменских властей – с помощью транзита через Иран и при содействии иранских компаний просто исключить слабое звено, коим, по убеждению властей Туркменистана, является Азербайджан и его меняющиеся требования, все более схожие с саботажем. А также избежать строительства Транскаспийского трубопровода, проекта столь старого, сколь и спорного, юридически уязвимого и много более затратного.



Знаковым событием стал визит министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Анкару. Ему удалось убедить президента Реджепа Тайипа Эрдогана в целесообразности схемы с усиленным участием Ирана в поставках туркменского газа в Европу. Ключевым достижением стало сохранение суверенитета Туркменистана в этих поставках: газ будет поступать в Европу под туркменским брендом, а не растворится в "турецком газовом хабе", как планировал Эрдоган, отметил Айтаков.



Решение проблемы санкций против Ирана также стало важным фактором. Бывший посол США в Туркменистане Мэтью Стивен Климоу подтвердил, что SWAP-схемы не нарушают санкций, поскольку газ, выходящий из Ирана, юридически считается туркменским. Это открывает для Ашхабада новые возможности поставок газа в Европу через Иран и Турцию.