Путин наградил Лукашенко высшим Рос-орденом - Святого апостола Андрея Первозванного

09:53 30.08.2024

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и наградил орденом



30 августа 2024



Президент РФ Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, а также наградил высшей наградой России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Кремля.



Лукашенко был награжден за заслуги в развитии стратегического партнерства между РФ и Белоруссией, за укрепление дружеских связей между народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.



"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, размещенной на сайте Кремля.



"Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности РФ"

Путин и Лукашенко по итогам переговоров - о защите Союзного государства, легитимности Зеленского на посту и отмене роуминга между странами

Ранее, 29 июля, Лукашенко сообщил о договоре с Путиным, согласно которому к осени будут закрыты все проблемные вопросы по линии советов безопасности и по вопросам правительства. Он добавил, что осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства (СГ), в Минске пройдут заседания Высшего госсовета СГ, а также Совета министров СГ.



До этого, 26 июля, лидеры двух стран провели неформальную встречу на Ладожском озере. По данным БелТА, в повестке было продвижение союзных проектов, региональные и международные вопросы.