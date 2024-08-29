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Израиль аннексировал т.н. "Филадельфийский коридор" в Газе
10:16 30.08.2024

INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в Филадельфийском коридоре - такое решение было принято кабинетом безопасности Израиля, сообщила The Jerusalem Post.

"Кабинет безопасности одобрил карту, в соответствии с которой Армия обороны Израиля останется в Филадельфийском коридоре", - пишет издание.

Решение было одобрено большинством из восьми человек, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался, говорится в сообщении.

Вопрос о контроле ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

"Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.

Источник - Интерфакс
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