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Бегство общечеловеков из Западной Европы, - А.Школьников
11:13 30.08.2024

"люди мира" являются аморфной, текущей и подвижной жидкостью, атомы которых не встроены в кристаллические решетки
Андрей Школьников

Долгосрочной, стратегической целью любых глобалистов является разрушение традиционных национальных и религиозных идентичностей и самосознания населения, для последующего получения монополии на систему смыслов. Отказавшиеся от веры и родины космополиты / "люди мира" являются идеальным объектом для социальной инженерии и управления обществом. Они не способны объединяться в крупные устойчивые сообщества, в которых индивиды готовы к самопожертвованию и лишениям ради общих целей. В рамках глобального мира для избранных простому населению будет предложен единый общечеловеческий морально-нравственный кодекс и идеология, с элементами жреческой цивилизации для закрепления положения элиты.

Не обладающие этно-религиозной идентичностью индивиды "просто живут", удовлетворяют свои биологические потребности, а духовные и социальные мотивы редуцируют и упрощаются до примитивного обрядового магизма и психологии малых групп, соответственно. Мировоззрение упрощается, все явления и проблемы, выходящие за пределы, становятся табу и/или агрессивно отвергаются. Абстрактно-логическая метафизика заменяется на западноевропейские средневековые магические ритуалы и обряды в новой упаковке, условно, собери дюжину мощей святых в браслет, получи +10 к неуязвимости, а после смерти стань святым. История католического святого Гуго (Хью), епископа Линкольна (1140-1200 гг.) , что откусил пальцы от мощей св. Марии Магдалины, будет примером и эталоном.

В части социальных моделей и форм у "общечеловеков" все должно свестись к психологии малых групп (масштаб племен каменного века): от 2 или 3 человек до 16, максимум 25 , где каждый общается напрямую с каждым и нет сложной иерархии. Общение между такими группами - удел вожака и запрет для других. Подобная модель убирает не только все что крупнее и масштабнее, допуская лишь объединение в толпу, но и уничтожает традиционные формы семьи. В настоящее время наиболее ярко это проявлено в отношении населения европейских стран, подвергшихся глубокому ультралиберальному форматированию: Бенилюкс, Западная Германия, Скандинавия. Небольшой процент сопротивляющихся остается, но большая часть смирилась и приняла. В остальной Европе это тоже характерно, но еще не поглотило все.

"Люди мира" являются аморфной, текущей и подвижной жидкостью, атомы которых не встроены в кристаллические решетки. Доминирующими в их поведении и мотивации оказываются чисто биологические принципы (еда, размножение, страх смерти, доминантность и др.), влияние социальных и духовных практически полностью исчезает, происходит естественное редуцирование до уровня социальных животных. Время становится цикличным, а горизонт планирования краткосрочным, любое будущее – чуть лучше / чуть хуже настоящего, любые проблемы рассматриваются изолировано, сложное, критическое мышление недоступно.

Глобалисты поставили себе очень непростую цель, разрушить прямую корреляцию технического и социального развития общества, сохранить первое и упростить второе до уровня племенных отношений и жреческой цивилизации. Решение данной проблемы невозможно без коренного изменения природы человека, т.е. низведения практически всего населения, за исключением элиты и самовоспроизводящегося творческого слоя (пока нет даже намека на возможность подобного) до уровня полулюдей-полуобезьян.

Именно такой жестокий эксперимент был поставлен над Западной Европой, промежуточные результаты которого сейчас наблюдаем. В результате ухудшения уровня и качества жизни, наиболее активное, коренное население начинает "растекаться" по знакомым доступным локациям в поисках мест, где получится сохранить привычный комфорт, благополучие и безопасность: соседние страны ЕС, Швейцария, Северная Америка, Австралия. Для абсолютного большинства неприятие ультралиберализма не стоит в повестке, мещанство превыше всего.

В ближайшие годы интенсивность миграционных потоков, особенно среди и так недостаточного количества трудоспособного и энергичного населения, будет активно возрастать. По мере усиления влияния мировой катастрофы (следствие распада мир-системы) и краха ЕС, люди будут метаться, стремясь найти Землю Обетованную для мещан и потребителей, перебирая все возможные варианты. После 2027-2028 гг. российское направление миграции станет одним из доминирующих, все остальные не оправдают надежд.

До этого момента принимать можно всех, так как ехать к нам будут не ищущие комфорта, а ориентированные на традиционные ценности, готовые и способные стать частью Русского мира. После усиления потока будет необходимо учесть и использовать опыт фильтрации граждан бУкраины в Шереметьево, чтобы отсекать людей, у которых полностью утрачено понимание этнического и религиозного самосознания, да и неоварвары, другой извод людей без корней, нам совсем не нужны.

Считать себя "человеком мира" – игнорировать обязанности и долги перед родной страной, пребывая в мягких, розовых и плюшевых фантазиях можно до столкновения с реальностью и проблемами, осознания своей беззащитности перед другими странами и игроками. После чего вдруг выясняется, что "страховка" просрочена, долги и штрафы накоплены и за все теперь нужно платить по совсем другим ценам, с доплатой за срочность. Именно с этим сейчас столкнулся Павел Дуров, активы которого столь велики и интересны, что возникает вопрос не почему его взяли в заложники, а почему так поздно.

Добровольно отказавшись от России, Павел Дуров оказался в ситуации, с которой столкнулись после 2014 г. отечественные богатые люди, что вывели капиталы на запад. За глупость и ошибки надо платить. В отношении телеграмма, скорее всего корпоративные процедуры предусматривают невозможность управления и распоряжения из заключения, превращая Павла Дурова в заложника, которого можно продать / обменять, но нельзя использовать напрямую. Классический вариант взятия в плен феодала в средние века.

И, да, Джулиана Ассанжа отпустили, так как он устарел и перестал быть интересен, роль оказалась свободна, кто-то же должен наглядно демонстрировать непонятливым, что западные элиты еще способны дотянуться до любого ... кто не живет в России…)))

Источник - Завтра
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