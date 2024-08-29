Гастарбайтеры из Средней Азии отказываются ехать на работу в Россию: названы причины

14:42 30.08.2024

Профессор Зубец: "Нужно переключаться на другие направления миграционных потоков"



Миграционные потоки в Россию иссякли и никак не восстанавливаются до доковидного уровня 2019 года. По данным исследования ученых РАНХиГС, к началу этого года численность трудовых мигрантов оценивалась в 3,5 миллиона человек – почти на 1 миллион меньше, чем в 2019 году. На российском рынке труда их общая доля составляет 4,5%.



Аналитическую записку сотрудники РАНХиГС составили на основе данных Росстата, МВД и ФСБ. Свежей статистики по нынешнему году пока нет, но эксперты ожидают, что численность трудовых мигрантов будет еще ниже, чем по итогам 2023-го.



У российских работодателей была надежда, что снятие санитарных ограничений, введенных в период пандемии коронавируса, вызовет приток новой волны гастарбайтеров. Однако этого не произошло. То есть, по данным погранслужбы, въезжать в Россию в поисках лучшей доли стало больше народу. Но и число выезжающих из нашей страны выросло.



Авторы исследования выявили две тенденции. Во-первых, почти 90% трудовых мигрантов – это выходцы из трех стран: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В 2019 году их численность составляла 68 %.



Во-вторых, приезжие не рассредотачиваются по российским регионам, а, как правило, "бросают якорь" в Москве, Питере и в их окрестностях.



Можно сказать, что миграционная политика последних лет зашла в тупик. Выясняется, что мы не знаем точного количества мигрантов вообще, и трудовых в частности. Звучат разные цифры, но они колеблются от 0,5 до 1 миллиона человек. И такие колебания недопустимы в условиях, когда, по мнению многих аналитиков, единственный реальный резерв для российского рынка труда, который сегодня испытывает дефицит кадров, это мигранты.



В то же время миграционное законодательство, как известно, ужесточается. Уместно вспомнить резкое выступление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина два месяца назад по этому поводу. И высылку из страны в нынешнем году 30 тысяч мигрантов – за нарушение российских законов… Сегодня зачастую и общественное мнение склоняется к "простым" решениям: дескать, и без гастарбайтеров обойдемся. А что на этот счет думают специалисты, занимающиеся социальными проблемами?



- С мигрантами мало что можем поделать, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - По межгосударственным соглашениям, на рынке труда они имеют такие же права, как и граждане России. Но нашей стране нужны квалифицированные кадры, и если приезжих из Таджикистана и других стран Средней Азии стало меньше, чем в 2019 году, то это как раз хорошо. Это неквалифицированная рабочая сила, которая, как правило, задействована на стройках и в сфере ЖКХ. Считаю, что после закрытия льготной ипотечной программы строительная отрасль какой-то период будет находиться в упадке, прежнего количества трудовых мигрантов для нее просто не нужно.



- А что же требуется нашему рынку труда?



- Регулировать рынок труда следует до такого уровня, который необходим для экономики страны. Нам нужны квалифицированные рабочие, которых можно поставить за станок на сложных производствах. Это мигранты, допустим, из Индии, Ирана или Северной Кореи. Нужно переключаться на другие направления миграционных потоков.



- Про иностранцев из дальнего зарубежья говорят все чаще. Но насколько реально их массовое появление в России?



- Недавно я общался с одним сотрудником, который завозит людей из Индии. Главная проблема – языковый барьер. Ведь выходцы из Средней Азии худо-бедно русским языком владеют. Однако, оказывается, что и в Индии немало людей, которые могут понять поставленные им на русском языке задачи. А "стоят" граждане Индии дешевле, чем таджики. Индия – одна из беднейших стран мира, там зарплаты совсем мизерные. Такая же примерно история с Ираном или Северной Кореей, где низкий уровень жизни, но много квалифицированных рабочих рук. Везде можно найти людей, способных не только подметать улицы, но и выполнять сложные работы на производстве.



- Дефицит рабочей силы в России оценивается в 4,8 миллиона человек. Это не такая уж большая цифра в масштабах страны. Неужели нельзя закрыть этот дефицит исключительно за счет граждан России?



- 4,8 миллиона человек - это потенциальный, а не сегодняшний дефицит на рынке труда. Но такое количество мы не соберем, устраивая рейды и облавы на бомжей и тунеядцев. Да они нам и не нужны: от тунеядцев реального проку никакого. Они ничего не умеют и не хотят. На стройку лучше направлять мотивированных приезжих их Средней Азии.



Владимир Чуприн