 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.08.2024
17:45  В Новой Зеландии умер король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII
17:42  Запрет на профессию: как в Казахстане убивают свободу слова
17:27  Мирзиеев наградил орденами ближайших чиновников
17:26  Депутат Кыргызского Парламента Нуржигит Кадырбеков отказывается от мандата
17:23  Глава Крыма Аксенов потребовал вывести на свет всех должностных лиц, ответственных за миграционную политику
17:22  В Бухаре школьных учителей заставляют собирать голоса для "Инициативного бюджета"
16:57  РосВойска освобождают Селидово и штурмуют Мирноград

16:54  У России есть сильные рычаги давления на Армению, - О.Дитрих
16:52  Венесуэла экстрадирует в РФ двух колумбийских наемников, неудачно повоевавших на Украине
16:50  Такси в России - опасность для жизни. "Хватит давать льготы мигрантам"
16:09  Почему кыргызы не арестовали Дурова? А ведь возможность была, - Канат Кожоев
15:59  Движение вниз: к чему приведет крушение F-16 на Украине, - Игорь Кармазин
15:56  Российский "Газпром" по-максимуму гонит газ в Узбекистан
15:44  Ключ к победе над раком? Ученые вычислили т.н. "I-мотивы" генома человека
15:28  Уникальный мировой кризис атакует в 2025 году, - "Взгляд"
15:20  "Старый Казахстан" и санкции: почему российские компании уходят из РК
14:42  Гастарбайтеры из Средней Азии отказываются ехать на работу в Россию: названы причины
11:13  Бегство общечеловеков из Западной Европы, - А.Школьников
10:16  Израиль аннексировал т.н. "Филадельфийский коридор" в Газе
09:57  Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16, - Р.Ищенко
09:53  Путин наградил Лукашенко высшим Рос-орденом - Святого апостола Андрея Первозванного
09:24  Газ из Ирана в Европу пойдет под туркменским брендом, - В.Панфилова
08:44  Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение о ликвидации ОФ "Клооп Медиа"
02:00  Курский гамбит, - военная экспертиза с Алексеем Леонковым
01:38  Гонения на православие на Украине: Бог поругаем не бывает, - Игорь Скрипка
01:09  Дуров, не будь дураком, беги.., - Елена Мурзина
00:48  Гулмира Сатыбалды (сноха Назарбаева) получила 12 лет л/с по трем уголовным статьям
00:42  В России болтаются миллионы мигрантов, а на заводах... работать некому, - "Царьград"
00:37  Южнокорейский режим угрожает КНДР аншлюсом, - В.Павленко
00:34  Оппозиция, шпионы, предатели: западные фонды и их клиентура, - А.Белов
00:32  Трамп сочинил новую книгу - "Спасти Америку"
00:21  России нужен Сталин, - А.Проханов
00:20  США уговаривают Си Цзиньпина встретиться с Байденом, - В.Скосырев
00:13  "Кроме идиотов в Польше не нашлось желающих воевать с Россией", - Мачей Вишневски
00:11  УкрАрмия оставила Константиновку, - Р.Маркуш
00:04  Украина, жаждущая любви, - Ростислав Ищенко
Четверг, 29.08.2024
22:54  Задержан очередной замМО РФ генерал Попов. Воровал на "Патриоте"
18:17  В США признали потерю Украиной первого F-16
13:47  Зачем Индии понадобилась "трехходовка" с Украиной
13:44  Украина отказывается от транзита российского газа в Европу: Какие страны пострадают и что будет с ценами
13:43  В Риге продолжается суд над 14 журналистами, обвиненными в работе на Россию
13:25  Лишен мандата еще один депутат КазПарламента - А.Садыков от партии "Ак Жол"
13:22  Китайская игра Black Myth Wukong по мотивам отечественных мифов стала мировым бестселлером
12:52  Драл потомство. Швейцарская прокуратура лишила Дурова родительских прав
12:31  Ташкент Для решения проблем предприятий за ними закрепят особых "ответственных лиц"
12:29  Против "Узбекнефтегаза" открыто дело за нарушение законодательства о конкуренции
12:25  Удар по Киевской ГЭС обанкротил украинские мошеннические колл-центры, - МК
11:36  "Божья роса". Об особенностях восприятия действительности главой МАГАТЭ
11:32  Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление
11:26  В Бишкеке хотят построить отдельный Правительственный городок. Это так удобно...
11:22  Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Российский "Газпром" по-максимуму гонит газ в Узбекистан
15:56 30.08.2024

Россия поставляет газ Узбекистану "на максимально возможном уровне" - глава "Газпрома"
Российский "Газпром" поставляет газ Узбекистану "на максимальном технически возможном уровне". "На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода", - сказал глава компании Алексей Миллер.

Узбекистан получает газ из России "на максимальном технически возможном уровне". Об этом 29 августа сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Российская энергокомпания расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии, где фиксируется рост потребления энергоресурсов. "Эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане", - отметил он.

"И это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза. И, например, сейчас заявки, которые мы удовлетворяем для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу „Средняя Азия - Центр" на максимальном технически возможном уровне. На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода", - заявил Алексей Миллер.

С 7 октября 2023 года Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключен на два года, заявленный объем закупок - 9 миллионов кубометров в сутки, или около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Уже в конце декабря Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" увеличил поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза суточные обязательства по подписанному контракту. Тогда он также заявлял, что в декабре поставлялся "вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу".

В ноябре того же года Алексей Миллер сообщил, что Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан к середине 2024 года планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет.

В феврале текущего года сообщалось о планах Узбекистана вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объемов импорта газа из РФ. Проект назывался важным в обеспечении энергетической безопасности страны, дополнительных объемов газа для покрытия сезонных неравномерностей потребления и диверсификации гарантированных источников поставок этого топлива.

В январе-июле импорт газа в Узбекистан достиг 983,7 млн долларов США, что почти в 5 раз больше показателя семи месяцев 2023 года, сообщало Агентство статистики при президенте. Экспорт газа за это время превысил 323 млн долларов, что немного меньше, чем за такой же период прошлого года.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725022560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана
- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"
- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров
- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области
- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов
- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  