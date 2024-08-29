Российский "Газпром" по-максимуму гонит газ в Узбекистан

15:56 30.08.2024

Россия поставляет газ Узбекистану "на максимально возможном уровне" - глава "Газпрома"

Российский "Газпром" поставляет газ Узбекистану "на максимальном технически возможном уровне". "На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода", - сказал глава компании Алексей Миллер.



Узбекистан получает газ из России "на максимальном технически возможном уровне". Об этом 29 августа сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.



Российская энергокомпания расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии, где фиксируется рост потребления энергоресурсов. "Эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане", - отметил он.



"И это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза. И, например, сейчас заявки, которые мы удовлетворяем для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу „Средняя Азия - Центр" на максимальном технически возможном уровне. На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода", - заявил Алексей Миллер.



С 7 октября 2023 года Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключен на два года, заявленный объем закупок - 9 миллионов кубометров в сутки, или около 2,8 миллиарда кубометров в год.



Уже в конце декабря Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" увеличил поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза суточные обязательства по подписанному контракту. Тогда он также заявлял, что в декабре поставлялся "вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу".



В ноябре того же года Алексей Миллер сообщил, что Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан к середине 2024 года планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет.



В феврале текущего года сообщалось о планах Узбекистана вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объемов импорта газа из РФ. Проект назывался важным в обеспечении энергетической безопасности страны, дополнительных объемов газа для покрытия сезонных неравномерностей потребления и диверсификации гарантированных источников поставок этого топлива.



В январе-июле импорт газа в Узбекистан достиг 983,7 млн долларов США, что почти в 5 раз больше показателя семи месяцев 2023 года, сообщало Агентство статистики при президенте. Экспорт газа за это время превысил 323 млн долларов, что немного меньше, чем за такой же период прошлого года.