Движение вниз: к чему приведет крушение F-16 на Украине, - Игорь Кармазин

15:59 30.08.2024

30 августа 2024,



В Киеве говорят, что под вопросом может оказаться западная военная помощь

Игорь Кармазин



На Украине потерпел крушение первый истребитель F-16. Версий произошедшего несколько - то ли ошибся пилот, то ли самолет пострадал от российского удара, то ли его сбила украинская ПВО. В Киеве в связи с этим уже разгорелся крупный скандал, депутат рады Марьяна Безуглая требует привлечь к ответственности руководство Воздушных сил ВСУ. "Известия" разбирались в ситуации.



Украина потеряла истребитель F-16

На Украине потерпел крушение истребитель F-16. Согласно сообщению украинского генштаба, катастрофа произошла 26 августа, когда Воздушные силы ВСУ пытались отразить российский ракетно-авиационный удар. "Во время захода на цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, истребитель потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в заявлении генштаба. Подчеркивается, что для выяснения подробностей создана специальная комиссия, которая работает на месте крушения.



При этом версий произошедшего несколько. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что истребитель не был сбит, крушение стало следствием ошибки пилота. В публикации при этом напоминают, что Украина получила первые F-16 всего три недели назад. Собеседники агентства Reuters в министерстве обороны США также рассказали, что крушение произошло не из-за российского удара, а из-за ошибки пилота или технической неисправности.



Другая версия - самолет все-таки стал жертвой российской атаки. "Россияне использовали растянутую комбинированную атаку на протяжении шести-восьми часов. ВСУ подняли авиацию, в том числе F-16, для отражения атаки и "спасения птичек", так как на аэродромах они легкая цель. Но как только авиация частично отразила угрозу и села обратно на аэродром после трех часов нахождения в воздухе, по нему были выпущены ракеты "Кинжал", - говорится в сообщении одного из инсайдерских каналов. Подчеркивается, что все произошло на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.



Третью версию озвучила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее данным, истребитель стал жертвой "дружественного огня" - по самолету ударила украинская ПВО из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Произошедшее стало следствием раскоординации подразделений. "Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система военного управления не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается", - подчеркнула Безуглая.



В Киеве из-за произошедшего разгорелся скандал

Известно, что в ходе крушения F-16 погиб летчик Алексей Месь, ему было 30 лет, он считался одним из самых опытных украинских пилотов. Он также был важным медийным лицом Воздушных сил ВСУ. Так, в июне 2022 года он в составе украинской делегации ездил в США, где встречался с американскими чиновниками и убеждал их передать Киеву F-16.



Кроме того, Месь в числе первых начал учиться управлению американским истребителем. В ходе обучения он давал обширные интервью, в которых восхищался западной техникой. "Я бы сравнил переход с наших самолетов на F-16 с переходом с кнопочного телефона на айфон", - рассуждал он. В итоге первый же боевой вылет, получается, окончился для него катастрофой.



На Украине произошедшее уже спровоцировало крупный скандал. Так, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал от СБУ завести дело на депутата Безуглую. "Может, кто-то напишет на нее заявление в Главное бюро расследований? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и армией?" - возмутился он.



Безуглая в ответ отметила, что официально ее слова о "дружественном огне" по F-16 никто не опроверг. "Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках", - сказала она. По ее словам, катастрофы происходят из-за круговой поруки и культуры лжи в украинской армии, "классические генералы ведут нас к поражению".



В западной прессе отмечают, что Киев получил первые F-16 всего три недели назад, в первой партии было шесть истребителей, то есть теперь осталось пять самолетов. Некоторые наблюдатели считают, что нынешнее крушение может осложнить переговоры о получении следующих партий военной помощи. Так, в газете The Washington Post пишут, что гибель самолета и "звездного пилота" станет ударом для Украины, которая лоббировала предоставление боевой авиации.



В российском руководстве не раз подчеркивали, что западная военная помощь только затянет сроки конфликта на Украине, но не изменит его исход. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что американские истребители станут законной целью для российских военных, "постепенно количество самолетов будет уменьшаться, они будут сбиваться". В свою очередь, в российском МИД обещали выставить обломки и обгоревшие фюзеляжи американских истребителей в качестве экспонатов.



Что говорят эксперты

Политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен сообщил "Известиям", что украинским пилотам, которых заставили пересесть на F-16, могло не хватить времени для того, чтобы как следует научиться управлять этими самолетами.



- Обычно обучение занимает около двух лет. За это время пилот изучает принципы базового пилотирования, а также работу в совместной тактической среде, в составе объединенных вооружений. У нас же есть украинцы, которые прошли ускоренную программу, они могут управлять самолетом, взлетать, приземляться, но, вероятно, не больше этого. Кроме того, существует серьезный языковой барьер, мы не знаем, какой уровень владения английским у летчиков. Поэтому я вполне допускаю ошибку пилота или какую-то путаницу в данном случае, - говорит он.



Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что американская сторона с большой вероятностью попытается скрыть истинные причины крушения F-16.



- Версии пока только множатся и являются инсайдами. Что там на самом деле произошло? Я думаю, США постараются не допустить разглашения неудобной для них информации, - полагает он. По мнению Леонкова, версия о том, что самолет действительно сбила украинская ПВО, вполне реалистична. По словам собеседника, пилот упавшего судна был опытным летчиком, поэтому сложно говорить, что он не справился с управлением.