Почему кыргызы не арестовали Дурова? А ведь возможность была, - Канат Кожоев

16:09 30.08.2024

Почему кыргызы не арестовали Дурова?



26 августа 2024

- Канат Кожоев



А ведь возможность была: в июне Павел Дуров посетил Кыргызстан, побывал на Иссык-Куле, восхитился природой и людьми, опубликовал кучу красивых фотографий… И даже пообещал скорое возвращение. Но с возвращением теперь, видимо, придется повременить.



Программист-предприниматель-миллиардер Павел Дуров знаменит тем, что создал социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер "Телеграм". Знаменит и скандалами, которые сопровождают его на протяжении всей жизни и деятельности. Кыргызстанцам, пожалуй, нет особого дела до того, что у россиянина (уже не совсем россиянина), как пишут, сто детей по всему миру; нет дела и до устроенного им в Санкт-Петербурге шоу с выкидыванием из окна денежных купюр на общую сумму 60 тысяч рублей; и даже до того, что он сбил и прокатил на капоте инспектора ДПС – и умудрился выйти сухим из воды.



Кыргызстанцев господин Дуров в данном случае интересует как лицо, имеющее непосредственное отношение к СМИ. Где-то официально, где-то – нет, но соцсети давно уже приравнены к средствам массовой информации, а топовые блогеры – к профессиональным журналистам. А уж если некто – основной владелец "Телеграма", то он фактически равен хозяину какого-нибудь крупного медиахолдинга. Со всеми вытекающими из этого последствиями.



За ненадлежащий и неподобающий контент его создатель, кем бы он ни был, - наказывается. Как и его начальник. По крайней мере – должны отвечать и наказываться. В Кыргызстане некоторые доморощенные блогеры, орудующие в соцсетях (почти в ста процентах случаев это "Фейсбук"), позволявшие себе высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни или призывающие к массовым беспорядкам, были отловлены и ответили "за базар". Ответили, кстати, далеко не сразу. Сначала спецслужбы к ним присматривались, вчитывались в их посты в надежде, что те вот-вот одумаются; потом с ними беседовали, объясняя, в чем они не правы и как плохо может закончиться их агрессивное блогерство. Прозападные блогеры, однако, народ такой, что самостоятельно остановится не может. Приходится останавливать принудительно.



Такие меры заставили других доморощенных – блогеров, журналистов и энпэошников – кричать о давлении на свободу слова. Договорились до того, что в Кыргызстане якобы пикнуть нельзя без согласования с властями, не то что поделиться своей точкой зрения. И теперь весь "демократический" Запад в курсе, что Кыргызская Республика – островок жесткого авторитаризма, жандармерии и борьбы с инакомыслием. Что любой, кто идет не в ногу, будет моментально схвачен, брошен в зиндан и подвергнут суду и обструкции…



Как же, интересно, господин Дуров не побоялся приехать? По логике, опасаться ему было чего (и за что).



Если исходить из того, что интернет в принципе – большая помойка, куда каждый анонимно может скидывать какой угодно мусор и сливать какие угодно нечистоты, то "Телеграм" в этом смысле переплюнул многие другие сайты и мессенджеры. Кто только не ведет там свой канал и чем только на этом канале не делится. Там можно найти все – от призывов к свержению действующей власти до требований изгнать из России всех мигрантов. От пропаганды и продажи наркотиков до порнографии (в том числе и детской). От террористически-экстремистских призывов до мошенничества.



Кто за все это должен нести ответственность? Разумеется, хозяин. Наиглавнейший, наимудрейший владелец всей этой вакханалии, зарабатывающий, между прочим, на таком "контенте" баснословные деньги.



Павел Дуров считает себя гражданином мира, имеет не одно гражданство и свободно бороздит земной шар, путешествуя в свое удовольствие. Вот и в Кыргызстан – страну, где якобы правят мракобесы, сатрапы и душители свободы слова – заехать не испугался. Был принят как гость, полюбовался красотами, позагорал на иссык-кульском солнце и благополучно уехал. Как так?



Может, не такое уж Кыргызстан полицейское государство, где все более-менее заметные фигуры – под колпаком у спецслужб, которые только и ждут подходящего момента, чтобы допросить, арестовать и заковать в кандалы?



Арестовали господина Дурова совсем в другой стране. В свободной и демократической Франции. И задержали его как раз из-за "Телеграма", точнее – из-за "пособничества преступникам в Telegram". Арестовали, несмотря на наличие французского гражданства.



Теперь внимание – вопрос: где они, те самые пресловутые свобода, демократия, гласность, толерантность, к которым кыргызские власти постоянно призывают заокеанские товарищи? И кто в итоге оказался более демократичным и толерантным – свободолюбивые французы или угнетенные кыргызы?



Местные (да и неместные) правозащитники любят поговорить на животрепещущую тему: в Кыргызстане, дескать, власть всеми способами борется с оппозицией, выкручивает руки оппозиционным СМИ и всячески продвигает провластные. А по факту – много ли можно насчитать в стране средств массовой информации, не критикующих президента и его окружение, транслирующих нейтральную или позитивную повестку? Теперь посчитайте СМИ – хоть бумажные, хоть электронные – которые беззастенчиво "мочат" все и всех, кто попадается под руку. Их несоизмеримо больше! И они процветают. Их не только не закрывают, но и не перекрывают им каналы, по которым текут западные гранты. Несмотря на принятый недавно закон об иностранных представителях…



"Свободная и незалежная" Украина, кстати, на которую многие кыргызские НПО равняются и которую постоянно приводят в пример, - в этом вопросе полностью солидарна с западными хозяевами. С той же Францией. Пан Зеленский, как только запахло жареным, быстренько аннулировал все оппозиционные издания. И ликвидировал журналистику как таковую, оставив пропаганду и поставив ее на службу себе любимому и своим приближенным. Остались журналисты, день и ночь врущие народу о "невиданных ранее успехах".



Большинство кыргызских журналистов тоже открыто врут. В том числе о "гонениях на журналистов". И называют это свободой слова. И никто их – вот парадокс - за это не прессует.