Такси в России - опасность для жизни. "Хватит давать льготы мигрантам"

16:50 30.08.2024

"Хватит давать льготы мигрантам": Слуцкий заявил о катастрофической ситуации на рынке такси

Депутаты ЛДПР предложили обязать иностранцев сдавать два экзамена по вождению



Каждый второй водитель за рулем такси на российских дорогах - мигрант. Такую статистику озвучил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Думцы уверены: доступ к рулю для иностранцев слишком простой. Сдать надо только теорию, а практика засчитывается автоматом на основе национальных прав. Это в корне неправильно, считают думцы.



Депутаты предложили изменить правила для таксистов-мигрантов и обязать их сдавать практический экзамен по вождению на права категории "В".



По нынешним правилам иностранцы, которые хотят работать в сфере пассажирских перевозок, должны сдавать только теоретическую часть экзамена, а навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных прав.



Законопроект, который разработала группа депутатов фракции ЛДПР, предлагает выдавать права категории "B" мигрантам только после успешной сдачи как теории, так и практики. Проект поправок в законы "О безопасности дорожного движения" и "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации" думцы планируют внести в нижнюю палату уже сегодня.



Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что каждый второй таксист в России - мигрант. Особенно остро это ощущается в крупных городах. Такая ситуация на рынке пассажирских перевозок не лучшим образом отражается на безопасности, число ДТП с участием таксистов растет.



Они перевозят наших граждан, детей без проверки навыков вождения в нашей стране. Это оборачивается тысячами трагедий. Количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за год выросло на 24%. Больше 2 тысяч аварий в крупных городах, - заявил Слуцкий. - Нельзя доверять жизни наших граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению. Ситуацию исправит полноценный экзамен с теоретической и практической частями. Хватит давать льготы мигрантам и создавать возможности для захвата целых отраслей экономики.



Для таксистов-мигрантов, которые уже получили право работать в сфере перевозок поблажек не будет. В законопроекте для них предлагается отсроченный вариант сдачи практического экзамена по вождению до 1 июня 2025 года.



Статистика аварийности с участием таксистов-иностранцев действительно неутешительная. За прошлый год в стране произошло 934 таких ДТП. Это треть от всех инцидентов на дороге с участием такси. При этом виновниками аварий оказались 58,9% водителей-мигрантов.



Напомним, ряд регионов России уже запретил иностранцам работать в такси. Такой запрет установлен в курганской, Челябинской, Тульской, Магаданской, Калужской, Тюменской, Калининградской областях, а также в ХМАО и Краснодарском крае.



Татьяна Антонова