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Венесуэла экстрадирует в РФ двух колумбийских наемников, неудачно повоевавших на Украине
16:52 30.08.2024

Колумбийских наемников ВСУ выдали России: следствие выяснит все их "подвиги" на Украине

Наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ, чувствуют себя уверенно в тех странах, где их действия не квалифицируются как наемничество. Президент Макрон, к примеру, почти официально отправляет "солдат удачи" на Украину, не преследуя тех, кто возвращается живым. Однако для колумбийских наемников все обернулось совсем не так - их задержали в Венесуэле и отправили в Москву, где их ждет суд.

Колумбийцы Александр Анте и Хосе Медина, которые воевали на Украине по контракту, получили вознаграждение и остались живыми, в отличие от многих их соотечественников. После этого они направились домой.

Им удалось покинуть Украину через Львовскую область, добраться до Польши, где они приобрели билеты на рейс из Варшавы в Мадрид. Затем в Испании они пересели на самолет до Каракаса и планировали дальше лететь в колумбийскую столицу Боготу. Но их путешествие прервалось в Венесуэле, когда местные правоохранительные органы заметили их украинскую военную форму и крупные военные рюкзаки.

Установлено, что колумбийские наемники служили в националистическом террористическом батальоне "Карпатская Сечь" (запрещен в РФ) с лета 2023 года. Информация о том, какие именно действия они там предпринимали, какие "подвиги" совершили, пока не раскрыта, это выяснит следствие. Против наемников возбуждено уголовное дело по статье 359 УК РФ ("Наемничество").

Согласно колумбийскому изданию El Tiempo, которое ссылается на венесуэльского полицейского, случаи задержания участников боевых действий не являются редкостью. При этом между Москвой и Каракасом отсутствуют официальные соглашения о выдаче иностранных наемников, сражавшихся на стороне ВСУ.

Родственники Медины и Анте связывают их стремительный отъезд из Украины с большими потерями в их подразделении. Во время конфликта на стороне ВСУ погибло около 90 граждан Колумбии. Тем не менее колумбийские наемники продолжают прибывать на Украину. Также рассматривается возможность, что их "бегство" связано с желанием сменить один конфликт на другой и найти новое место для военных действий – более спокойное.

Политолог и военный обозреватель Александр Зимовский сообщил aif.ru, что существует достаточно простое объяснение задержания колумбийских наемников в Венесуэле. По его словам, в стране, где месяц назад на президентских выборах победил Мадуро, оппозиция активно сопротивляется его власти. Оппозиционеры не только организуют протестные митинги, но и пытаются действовать вооруженным путем. Для этих целей им нужны иностранные наемники, и не только колумбийцы.

Вот и начали в страну начали прибывать специалисты по военному делу всех мастей, в том числе те, кто приобрел боевой опыт на Украине. Колумбийские наемники в ВСУ известны своей бедностью и получают оплату на уровне обычных украинских солдат. Эти наемники отправляются на самые опасные операции, что приводит к их массовой гибели. Поэтому для них предложение перебраться в Венесуэлу, где беспорядки находятся под кураторством ЦРУ, выглядит более привлекательным. Здесь, по крайней мере, нет угрозы от российских ФАБов, а условия могут быть лучше и оплата выше, чем на Украине.

В Каракасе используют довольно простой способ - экстрадицию наемников в Россию, чтобы избавиться от потенциальной угрозы. Возможно, таких случаев будет больше. Для самих наемников это также урок, так как российские законы предусматривают длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.

Вячеслав Новороссийский

Источник - МК
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