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|РосВойска освобождают Селидово и штурмуют Мирноград
16:57 30.08.2024
Русские войска успешно освобождают Селидово и штурмуют Мирноград – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Андрей Холдин
Редакция Readovka собрала важные события за 29 августа в разрезе СВО. Подразделения ВС РФ продолжили штурм Селидово и вошли в южную часть города, переправившись через реку Соленая. В то же время наши войска с юга начали штурм Мирнограда и вышли к Украинску. На этом фоне ряд источников подтвердил уничтожение первого F-16 на Украине.
ВС РФ развивают свой прорыв на Покровском направлении
Главные события с полей СВО по-прежнему приходят с Покровского направления. Фактически наступление русских войск здесь расходится по двум условным "векторам" – северному (на Покровск и Мирноград) и южному (на Курахово). Наибольшего успеха за минувшие сутки ВС РФ добились именно на южном фасе, где наши бойцы уже второй день успешно штурмуют Селидово. Русские подразделения закрепились во всей северо-восточной части города, выйдя по улицам Гоголя и Карла Маркса к реке Соленая. После ВС РФ начали штурм "административного квартала" в центре – Селидовского горисполкома и капитальных зданий рядом с ним. Причем наши бойцы атаковали сразу с двух сторон: из района городского парка и от улицы Горького. Но главное, чего удалось добиться ВС РФ здесь, – это переправиться на другой берег Соленой, закрепиться там и продолжить штурм города как в направлении центральной улицы, так и параллельно улице Береговой, проходящей вдоль реки.
Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод, что ввиду острого дефицита сил ВСУ в городе контролируют лишь ряд капитальных зданий и местность вокруг них. Иными словами, командование противника оставило в Селидово "заслоны", которыми пытается замедлить наступление нашей армии. Ведя арьергардные бои в городе, ВСУ отводят свои подразделения дальше на юг в направлении Курахово. Иначе сложно объяснить сдачу неприятелем господствующих над округой высот – терриконов шахты имени Коротченко и находящейся восточнее нее шахты "Котляревская", носившей раньше название "Россия". Вероятно, что вместе с русскими войсками вернется и ее прежнее наименование. Наши бойцы опубликовали кадры водружения государственного флага над административным зданием данной шахты.
Восточнее города ВС РФ заняли большую часть Михайловки. Русская армия вышла и на окраины Украинска, в сторону которого гарнизон противника отступил из Селидово. От освобожденного села Мемрик ВС РФ продвинулись и к Галициновке, начав наступление по Центральной улице в направлении улицы Петровского. Тем самым наши войска угрожают единственной трассе, связывающей это село с Карловкой, украинский гарнизон которой в ближайшее время должен принять решение об отходе в сторону города Горняк. В противном случае оппонент рискует попасть здесь в оперативное окружение. Кроме того, ВС РФ от Мемрика вышли к Долиновке, а также к Лесовке, де-факто являющейся восточным предместьем Украинска.
На северном фасе нашего наступления русские штурмовики подошли к Мирнограду со стороны недавно освобожденной Николаевки. Как сообщает противник, передовые отряды русской армии начали штурм южных окраин города в районе улиц Мичурина и Одесской. К ним наши бойцы вышли через посадки, находящиеся вдоль ж/д ветки, ведущей к шахтам № 5/6 и ее двум терриконам. На этих господствующих высотах, скорее всего, и засел противник. Вероятно, что, как и в случае с Селидово, ВСУ здесь будут держать ключевые с точки зрения обороны здания. Ведь сил у украинского гарнизона Мирнограда совсем немного. Проблему терриконов можно решить, выйдя позициям противника во фланг и тыл, а для этого русской армии придется овладеть полосой сел Миролюбовка – Николаевка – Новоэкономическое.
Украинские "призраки" понесли первые потери
Мэр Луцка накануне заявил о смерти пилота F-16 подполковника Алексея Меся при выполнении боевого задания 26 августа. Пикантности этой истории придает то, что в этот же день ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Причем прилетел "гостинец" аккурат после посадки западной машины. Месь служил в 204-й бригаде тактической авиации и стал первым украинским пилотом, закончившим обучение на F-16. Покойный проходил подготовку в США, где активно ратовал за поставку американских машин. Теперь же как минимум один F-16 сгорел на аэродроме. Таким образом, это первый случай уничтожения русской армией данного западного истребителя на Украине. Ликвидацию самолета подтвердила The Wall Street Journal, сославшись при этом на неназванного американского чиновника.
После "утилизации" F-16 Минобороны Нидерландов запретило использовать переданные ВСУ истребители для ударов по гражданской инфраструктуре в России. Что самое примечательное, с таким заявлением ведомство выступило после того, как командующий вооруженных сил страны Онно Эйхельсхайм дал на это разрешение. Вероятнее всего, такой запрет для ВСУ Нидерланды ввели в связи со вторжением армии незалежной в Курскую область. Однако в действительности Киев хоть и получил произведенные в США самолеты, но вот украинских пилотов, подготовленных на Западе, оказалось крайне мало. Вполне вероятно, что ВСУ пытались использовать машины для перехвата наших ракет, однако ВС РФ засекли взлетевший истребитель, а после дождались его приземления и нанесли точный удар, открывший счет сгоревших в незалежной F-16.
Вчера, 28 августа, главным событием дня стало начало штурма Селидово. В это же время наши войска успешно развили наступление на город Украинск и поставили крупные силы ВСУ севернее Красногоровки под угрозу окружения.