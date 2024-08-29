РосВойска освобождают Селидово и штурмуют Мирноград

16:57 30.08.2024

Русские войска успешно освобождают Селидово и штурмуют Мирноград – итоговая сводка Readovka за 29 августа



Андрей Холдин



Редакция Readovka собрала важные события за 29 августа в разрезе СВО. Подразделения ВС РФ продолжили штурм Селидово и вошли в южную часть города, переправившись через реку Соленая. В то же время наши войска с юга начали штурм Мирнограда и вышли к Украинску. На этом фоне ряд источников подтвердил уничтожение первого F-16 на Украине.



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