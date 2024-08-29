В Бухаре школьных учителей заставляют собирать голоса для "Инициативного бюджета"

17:22 30.08.2024

По словам педагогов, обратившихся в Kun.uz, ​​учителям, работающим в школах Ромитанского района, было приказано ходить по домам и собирать голоса для улучшения технической базы школы. По закону это считается принудительным трудом и о подобных случаях нужно сообщать на короткий номер 1282.



В 18-й общеобразовательной школе Ромитанского района Бухарской области учителя участвуют в сборе голосов для "Инициативного бюджета". Об этом Kun.uz сообщили сами педагоги.



Как выяснилось, во 2-м сезоне проекта "Инициативный бюджет" школа направила на портал "Открытый бюджет" инициативу по ремонту и развитию материально-технической базы 18-й школы, расположенной в СГМ "Шурча", Ромитанского района. Стоимость проекта установлена ​​в 1,2 миллиарда сумов.



По фотографиям, размещенным на портале, видно, что техническая база школы устарела. Организаторы просят: оборудование для языковых классов 1-4 и 5-11 классов, камеры наблюдения, библиотечное оборудование, оборудование для металлообрабатывающего и деревообрабатывающего цеха, кухонное оборудование, а также инвентарь для кабинета директора для спортзала, медицинского кабинета, учительской, актового зала.



В школьной группе Telegram руководство школы поручило учителям "быстрее собирать голоса".



"Другие школы опережают нас, соседняя школа отстает на 30 голосов. "Если мы выйдем собирать голоса в 1:30, то в 3:30 нужно выйти снова", - говорится в аудиозаписи.



Учителя вынуждены ходить по домам и собирать голоса. Пишут, что процесс этот непрост: "За один голос люди просят 2 бутылки масла".



Кроме того, сообщается, что учителей 1-й, 2-й и 7-й школ Ромитанского района тоже заставляют собирать голоса.



"Мне жаль нашу школу, ее состояние очень печально. Оборудование устарело. И мы, и наши дети заинтересованы в успехе нашей школы. Такая ситуация не только в нашей школе, но и в других школах - учителя ходят по домам и собирают голоса", - рассказал один из учителей, работающих в 18-й школе.



Согласно постановлению президента, принуждение подчиненных к голосованию в "Инициативном бюджете" квалифицируется как принудительный труд.



Статья 5 Трудового кодекса запрещает принудительный труд.



Согласно статье 51 Кодекса об административной ответственности, должностные лица, допускающие принудительный труд, подлежат штрафу в размере 50–100 БРВ. Если такое деяние совершено повторно или в отношении несовершеннолетнего, наступает уголовная ответственность по статье 148-2 УК.



В Узбекистане 22 августа начался этап голосования за 2-й сезон "Инициативного бюджета" 2024 года. Начиная с этого сезона, чтобы сократить принудительное голосование:

- срок голосования сокращен до 10 дней;

- в случаях подтверждения принудительного сбора голосов местные Кенгаши народных депутатов получили право исключать эти проекты из списка победителей;

- запущена горячая линия 1282 для приема обращений от сотрудников, которых руководство заставляет собирать голоса.



Голосование продлится до 23:59 31 августа.