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|Депутат Кыргызского Парламента Нуржигит Кадырбеков отказывается от мандата
17:26 30.08.2024
Нуржигит Кадырбеков сдает свой депутатский мандат
Бишкек (АКИpress) – Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков написал заявление о сдаче мандата. Эту информацию подтвердили в ЦИК.
Заявление подано сегодня, 30 августа.
Кадырбеков был избран в 2021 году от партии "Ыйман Нуру".
Кадырбеков 22 августа побывал на допросе в ГКНБ, как он говорил, в качестве свидетеля в рамках дела по фонду "Ыйман".
Кадырбеков возглавлял ОФ с 2015 года по 2019 год.