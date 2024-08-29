Депутат Кыргызского Парламента Нуржигит Кадырбеков отказывается от мандата

17:26 30.08.2024

Нуржигит Кадырбеков сдает свой депутатский мандат



Бишкек (АКИpress) – Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков написал заявление о сдаче мандата. Эту информацию подтвердили в ЦИК.



Заявление подано сегодня, 30 августа.



