Мирзиеев наградил орденами ближайших чиновников

17:27 30.08.2024

Президент вручил награды хокимам, членам правительства и представителям разных сфер

Президент вручил награды ряду хокимов и членов правительства, а также представителям разных сфер в честь 33-й годовщины независимости Узбекистана. "Трудолюбивых и самоотверженных соотечественников я считаю своими самыми близкими людьми, преданными соратниками", - заявил Шавкат Мирзиеев.



В преддверии празднования 33-летия независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев подписал ряд указов о награждении государственных служащих, представителей разных сфер, медицинских работников, военных и сотрудников правоохранительных органов. 30 августа он вручил награды некоторым из них в резиденции Куксарой, сообщила пресс-служба главы государства.



"Во имя чего мы работаем? Прежде всего, ради счастья наших детей, чтобы наш народ жил в мире, свободе и благополучии. Мы начали движение во имя чести и достоинства человека. Кто на местах реализует эти инициативы и амбициозные цели? Такие, как вы - самоотверженные, патриотичные, сильные люди! Вы - герои, пример для нашей молодежи. Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа", - сказал президент.



"Каждого трудолюбивого и самоотверженного соотечественника я считаю своим самым близким другом и верным соратником, - отметил Шавкат Мирзиеев. - Сегодня нашей Родине особенно нужны люди, которые чувствуют свою причастность к судьбе страны и народа, люди, способные вдохновить других, особенно молодежь, вселить веру в завтрашний день и объединить общество. Доверие народа, единство и согласие играют решающую роль в достижении наших целей".



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На встрече обсуждалась текущая ситуация в мире и сложности поиска комплексных решений в условиях быстро меняющейся реальности. Растущая глобальная конкуренция и борьба за будущее ставят перед странами и народами новые задачи, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.



"Награда - прежде всего, это высокое признание заслуг человека. Когда труд человека получает уважение и признание государства и общества, это приносит радость не только ему, но и его семье, близким, коллегам и всей стране. Наша задача - по достоинству оценить тех, кто честно и плодотворно трудится", - подчеркнул президент.



государственная награда, день независимости, медали, ордена



Среди госслужащих и работников госпредприятий звания и ордены получили:



хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов - орден "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженную службу");

хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев - орден "Фидокорона хизматлари учун";

хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов - орден "Фидокорона хизматлари учун";

хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов - орден "Мехнат шухрати";

хоким Хорезмской области Журабек Рахимов - орден "Мехнат шухрати";

хоким Навоийской области Нормат Турсунов - орден "Дустлик";

председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Оринбаев - орден "Мехнат шухрати";

заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев - орден "Мехнат шухрати";

министр энергетики Журабек Мирзамахмудов - орден "Дустлик";

министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов - орден "Дустлик";

министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов - орден "Мехнат шухрати";

председатель Налогового комитета при Кабинете министров Шерзод Кудбиев - орден "Дустлик";

директор Агентства по карантину и защите растений Иброхим Эргашев - орден "Дустлик";

председатель Комитета по управлению государственными резервами Миршод Курбанов - медаль "Содиқ хизматлари учун" ("За преданную службу");

председателя Комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжон Норкобилов - медаль "Содиқ хизматлари учун";

председатель Ассоциации махаллей Кахрамон Куранбаев - орден "Дустлик";

первый заместитель председателя Счетной палаты, бывший председатель "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев - медаль "Содиқ хизматлари учун";

первый заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев - медаль "Содиқ хизматлари учун";

первый заместитель министра экономики и финансов Илхом Норкулов - медаль "Содиқ хизматлари учун";

первый заместитель председателя Центрального банка Нодирбек Сайдуллаев - медаль "Содиқ хизматлари учун";

председатель правления "Узагролизинг" Нодир Отажонов - медаль "Содиқ хизматлари учун";

директор Агентства по управлению государственными активами Акмалхон Ортиков - медаль "Шухрат";

заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев - медаль "Шухрат";

председатель правления "Национальные электрические сети Узбекистана" Дадажон Исакулов - орден "Мехнат шухрати";

председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов - почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими" (заслуженный работник сельского хозяйства);

председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров - орден "Фидокорона хизматлари учун";

бывший хоким Ташкента, ныне начальник Ташкентского метрополитена Рахманбек Усманов - орден "Фидокорона хизматлари учун";

первый заместитель хокима Ташкента по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения Бахтиер Рахмонов - почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи" ("Заслуженный строитель Узбекистана");

председатель Банка развития бизнеса Сахи Аннакличев - орден "Дустлик";

председатель "Агробанка" Рустам Маматкулов - орден "Дустлик";

и другие.

Среди руководителей правоохранительных и судебных органов награды получили:



министр внутренних дел Пулат Бобожонов - орден "Шон-шараф" I (высшей) степени, который вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при защите отечества, за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности, повышения боеготовности вооруженных сил и обеспечения правопорядка в Узбекистане;

председатель Верховного суда Бахтияр Исламов - орден "Дустлик";

председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Акмалхужа Мавлонов - орден "Дустлик";

заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента по охране общественного порядка Муродилла Аликариев - орден "Мардлик";

и другие.

Наград удостоились также работники сфер науки, образования, литературы, культуры, искусства, спорта и средств массовой информации. В их числе - певица Севара Назархан, певец Ильхом Юлчиев (DJ Piligrim), ректор Государственной консерватории, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Узбекистана и другие.



Президент также наградил орденом "Дустлик" ("Дружбы") государственных деятелей Казахстана: государственного советника Ерлана Карина, помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслана Желдибая, вице-премьера Серика Жумангарина, министра культуры и информации Аиду Балаеву, посла Казахстана в Ташкенте Бейбута Атамкулова и председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана Икрама Хашимжанова.