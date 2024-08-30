Запрет на профессию: как в Казахстане убивают свободу слова

17:42 30.08.2024

Илья Астахов

30 августа 2024



Казнет полон видеороликами с журналистами, догоняющими чиновников со своими вопросами (зачастую неудобными) в кулуарах. Чиновники часто "мычат", оправдываются, юлят, уходят от ответа, огрызаются, несут чепуху и вообще всячески демонстрируют оторванность от реальности и пренебрежение к собственным согражданам. Впрочем, иногда они дают взвешенные ответы, внятные разъяснения и важные уточнения по тем или иным вопросам. Нехотя, со скрипом и периодическими скандалами этот механизм работал последние десятилетия, а главное - выполнял функцию по поддержке диалога между народом и государством. Но ситуация меняется, и совсем не в лучшую сторону. Последние годы госслужащие постепенно сужают все коридоры возможностей для журналистов. Препятствия выстраивают поэтапно, оправдывая их то правилами безопасности, то созданием удобных условий для работы самих же журналистов, которые ни о чем таком и не просили. Orda.kz составила хронологию постепенного ограничения на работу журналиста в Казахстане.



Постепенно общение чиновников с журналистами превращается в какой-то контактный зоопарк, который государственные чины посещают по досужим делам и уходят, не дожидаясь стоп-слова. Как это постепенно происходит, читайте ниже.



Карантин



Условной точкой отсчета негативных перемен можно считать пандемию коронавируса в 2020 году. Власть отмахивалась от прессы во все времена, но только в период всеобщего карантина ей действительно удалось закрыть всех по домам. Тогда все заседания правительства, Мажилиса, Сената, пресс-конференции, суды и другие мероприятия перевели в онлайн.



Тут надо признать, что особого выбора не было. Хоть и с огрехами, но журналистам обеспечили какой-никакой доступ к информации. Но карантин закончился, а чиновники смекнули, что журналист в окошке программы Zoom куда удобнее журналиста, стоящего перед человеком, и с трудом возвращались к работе вживую. Так мы перешли на гибридный режим работы, что принесло как удобства, так и ограничения.



Подвалы



В апреле 2022 года журналистов выгнали из удобного пресс-центра Сената, расположенного на втором этаже, буквально в подвал здания. Помимо того, что там плохо работал интернет, из него было трудно выбираться. Все заседания с депутатами и чиновниками проходят на первом этаже, затем журналисты, быстро спускавшиеся из пресс-центра, обычно "ловят" спикеров уже у выхода. Сделать это оперативно из подвала было невозможно, и журналисты взвыли. После волны возмущения их вернули в старый пресс-центр.



Новый закон о массмедиа и правила аккредитации



Новый закон о массмедиа приняли в 2024 году, но его долго обсуждали с профессиональным сообществом, которое отчаянно билось за отмену некоторых его положений. По большей части это удалось. Так, из финальной редакции нового закона убрали пункты о пресс-картах, аккредитации, высшем образовании. Мы писали об этом несколько раз, более подробно можете почитать по ссылке.



После неудачной попытки пропихнуть свои абсурдные нововведения, позволяющие быстро заткнуть почти любого неугодного журналиста, Министерство информации нашло обходной путь. Летом 2024 года на сайте "Открытые НПА" появился проект приказа о новых правилах аккредитации СМИ, куда власти "зашили" массу параметров, по которым журналиста можно лишить права выполнять свои профессиональные обязанности.



Так, теперь аккредитованные журналисты обязаны распространять информацию исключительно через средства массовой информации, от которых они были аккредитованы. Это ограничивает свободу действий журналистов и возможность независимой работы.



Кроме того, прописано соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией. А какой регламент, спросите вы. А никакой, каждый организатор может придумывать какой угодно регламент. Например, не задавать вопросы, не касающиеся темы мероприятия. Представьте, где-нибудь в Туркестане в военной части погибнет (не дай бог, конечно) очередной срочник, а министр обороны выйдет на ближайший брифинг с докладом о закупках картошки в войсковых частях РК.



Вот будьте добры, дорогие журналисты, спрашивайте его только о картошке, а все лишние вопросы - это нарушение регламента. За такое после двух предупреждений журналистов будут лишать аккредитации.



Конечно, такие меры вызвали недовольство у профессионального сообщества, и журналисты обратились лично к министру культуры и информации Аиде Балаевой. Она приняла у себя в ведомстве инициативную группу из представителей СМИ, выслушала их замечания, записала и пообещала разобраться. Но в итоге спустя месяц все предложенные нормы благополучно приняли практически без изменений.



"Ну что ж, коллеги, я нас всех "поздравляю" с фактическим запретом на профессию от Министерства культуры и информации. Аида Балаева подписала типовые правила для журналистов, согласно которым нас смогут лишать аккредитации за нарушение регламента два и более раз. Нас послушали, но не посчитали нужным услышать",

написала журналист издания Власть.kz Тамара Вааль в фейсбуке.



Единственное, что внесли, так это поправку, позволяющую обжаловать неправомерный отказ от постоянной аккредитации.



Новые правила вызывают "вьетнамские флешбеки" у журналистов, которые помнят, что любимое министерство уже пыталось принять нечто подобное еще в 2019 году, до карантина, Кантара и прочих несчастий, которые обрушились на нашу страну за последние годы. Но тогда у СМИ получилось отстоять свое право на посещение официальных мероприятий.



Назад в подвалы?



Теперь похожие трюки организует правительство. Раньше пресс-центр располагался на том же этаже, где проходят заседания кабмина. И хотя помещение было маленьким, холодным и жутко неудобным, оно было функциональным. Журналисты свободно перемещались по этажу, останавливали министров и задавали им вопросы до и после заседаний. Но свобода, судя по всему, начала раздражать государевых мужей. Сначала им разрешили не приходить на заседания всем составом, а только тем, кто выступал с докладами.



Зато потом они выходили на официальную пресс-конференцию и спокойно отвечали на вопросы. Это придало всей процедуре какую-то организованность, но мы потеряли возможность задать вопрос каждому, кто сейчас может ответить на волнующие казахстанцев вопросы.



Потом постепенно запретили подбегать к тем, кто только идет по коридору.



На этой неделе журналистов переселили в новый пресс-центр на этаж ниже, а подниматься на третий этаж запретили вовсе. Хотя в здание правительства абы кто зайти точно не сможет, учитывая все меры безопасности. После Кантара людям трудно вообще попасть на площадь перед Акордой и правительством. По непонятно какому закону пешеходная зона стала режимным объектом, где круглые сутки дежурят солдаты с автоматами наперевес и проверяют у всех документы (у журналистов - рабочие удостоверения).



Единственное, что радует, так это то, что чиновники продолжают выходить на пресс-конференции после заседаний правительства, а новый пресс-центр куда приятнее старого.



Почему это так нас беспокоит?



Возможность напрямую задать вопрос любому чиновнику - наше законное право и профессиональная обязанность, но с каждым годом возможности эти делать урезают и сокращают те, кто обязан на эти вопросы отвечать. Доступ к "вип-персонам" из правительственных кабинетов и так есть не каждый день и не в любом месте, но благодаря напору и наглости (в хорошем смысле) журналисты все еще выгрызают себе такие возможности. Сначала власти ограничили нас на законодательном и организационном уровнях, теперь ущемляют наши права даже на бытовом. Такая тенденция наметилась давно и постепенно она девальвирует свободу слова в Казахстане. А от этого Казахстан и казахстанцы только проиграют.