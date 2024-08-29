В Новой Зеландии умер король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII

17:45 30.08.2024

В Новой Зеландии умер король маори



На 69-м году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает Zakon.kz.



