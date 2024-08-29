ЦИК Киргизии зарегистрировала Эрниса Айдаралиева депутатом Жогорку Кенеша

21:23 30.08.2024

Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 августа на заседании передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша следующему кандидату Айдаралиеву Эрнису Шарабидиновичу из зарегистрированного списка кандидатов от партии "Ыйман Нуру".



Э.Айдаралиев зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.



Ранее сообщалось, что Нуржигит Кадырбеков сдал досрочно мандат депутата парламента.