ГосДума решает как эффективней бороться с "иноагентами". Можно ли "врагов народа" допрашивать утюгом? - НГ

00:08 31.08.2024

Борьба с иноагентами станет законной обязанностью



Госдума прокладывает путь к большим кампаниям по разоблачению врагов народа

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Глава комиссии Госдумы по борьбе с внешним вмешательством Василий Пискарев грозит не только иноагентам.



В середине сентября Госдума возобновит заседания, а перед этим – определит законодательные приоритеты. Один из анонсированных – это расширение борьбы с иноагентами. Новые серьезные ограничения тут уже трудно придумать, но возможно точечное ужесточение механизмов госконтроля, поскольку сейчас закон лишь декларирует всеобщую обязанность противодействовать иноагентам. Участие в этом деле, похоже, может стать своего рода подтверждением лояльности властям, после чего страна окажется не так далеко и от больших кампаний по разоблачению врагов народа.



Анонс об ужесточении борьбы с иноагентами сделал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он возглавляет и специальную комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.



Скорее всего его публичные заявления завизированы и руководством нижней палаты, и силовиками.



По словам Пискарева, в законодательном портфеле комитета есть, например, инициатива "ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций и других запрещенных деструктивных ресурсах". К делу защиты суверенитета страны относятся, конечно, и предложения о совершенствовании "законодательства об иноагентах, чтобы минимизировать их вмешательство в наши внутренние дела". Депутат сообщил и о наличии других законотворческих идей соответствующего контекста.



Подробностей новых ограничений для иноагентов Пискарев не привел, не исключено, что он и сам точно не знает ни возможного их направления, ни предполагаемого их объема. Это, кстати, не только потому, что еще предстоит согласовать поправки с администрацией президента и правоохранительными структурами. Дело и в том, что в законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" осталось не так уже и много места для новых запретов.



Напомним, что этот своего рода кодекс об иноагентах был принят два года назад. Он заменил собой разрозненные правовые нормы, разбросанные по множеству актов. Тогда же случился и отказ от конструкции "лицо, выполняющее функции иностранного агента", как бы намекающей на некую временность данного статуса. Расширилась и логика, на основании которой формировался соответствующий реестр Минюста. Подход "иностранные деньги на политическую деятельность" заменили термином "зарубежное влияние", которое, дескать, может выражаться не только в финансах, но и в любой поддержке, а также во взаимном общении.



Деятельность же иноагента при этом может быть вообще любой, хотя основной упор был сделан на информационную составляющую. Но даже за те виды активности, которые прямо в законе объявлялись вроде бы под него не подпадающими – к примеру научную, культурную, гуманитарную и многие другие, все равно можно получить статус иноагента. Если власти признают, что эти с виду невинные действия противоречат "национальным интересам РФ, основам публичного правопорядка, иным ценностям, защищаемым Конституцией".



В мае этого года, как известно, для иноагентов был введен окончательный запрет участвовать в выборах и занимать любые госдолжности, что, казалось бы, завершило картину полного остракизма. Но теперь, видимо, появилось понимание, что закрыто не все. И можно предположить расширение запретных сфер – скажем, образовательной и воспитательной, а также, вероятно, медийной. То есть нельзя исключать твердого указания для СМИ не упоминать иноагентов даже с положенной по закону маркировкой. Однако более вероятным представляется иное направление, которое связано с поправкой к базовому закону годовой давности.



Тогда Минюст получил полномочие реализовывать госконтроль не за деятельностью иноагентов, а за соблюдением соответствующего закона всеми физическими и юридическими лицами на территории страны независимо от их гражданства и юрисдикции. Об этом прямо говорит п. 5 ст. 1 данного закона, но в нем самом пока все же нет обязанности для всех и каждого вести неустанную работу по выявлению потенциальных иноагентов. Зафиксировано лишь требование не способствовать их незаконной деятельности. Между тем вероятное появление более жестких норм – это не фантазия, а интерпретация недавнего пресс-релиза на пятилетие думской комиссии по борьбе с внешним вмешательством. Там сказано, например, о "точечной донастройке законодательства об иноагентах, в том числе в вопросах госконтроля за его соблюдением". Конечно, нужно будет еще посмотреть на результаты этого тюнинга, но похоже на то, что Госдума все-таки открывает дорогу массовым кампаниям по разоблачению врагов народа, которые уже бывали в нашей истории.