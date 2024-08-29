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Новые санкции испытывают российско-китайскую дружбу, - О.Соловьева
00:13 31.08.2024

29.08.2024

Пекин решительно отвергает односторонние рестрикции в международной торговле
Ольга Соловьева

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй считает "теорию ответственности Китая" за украинский кризис сфабрикованной.

Несмотря на оптимистичные заявления как китайских, так и российских чиновников о плодотворном сотрудничестве Москвы и Пекина, темпы роста взаимной торговли продолжают замедляться. Весомая причина этого – проблемы с платежами из-за санкций. И российский бизнес не верит в быстрое разрешение этой проблемы. Новые ограничения, уже против китайских компаний, которые сотрудничают с РФ, усугубят проблемы, считают эксперты. В сложившейся обстановке ожидать каких-либо крупных прорывов в закупках китайских товаров будет сложно.

При этом российские власти признают существование определенных проблем в процессе платежей с участием китайских банков. "У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах, разумеется, и при такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы", – сказал на брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что власти России намерены совместно с Китаем создавать необходимые условия для удовлетворения интересов бизнеса, "задействовать энергию предпринимателей для поддержания существующих и открытия новых каналов торговли". По его словам, все компетентные ведомства экономического блока с обеих сторон "работают над расшивкой узких мест в финансовых расчетах, логистике и инфраструктуре, отдельных отраслях экономики".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ряд российских компаний сталкивается в августе с трудностями при осуществлении международных банковских переводов с участием китайских банков. При этом проблема с платежами давнишняя. Напомним, ранее ряд банков КНР, опасаясь вторичных санкций, перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из РФ, так как эти операции легко отслеживаются в США. Позднее ограничили транзакции и в китайской валюте. Агентство Reuters в апреле сообщало, что до половины платежей России в Китай осуществляется с помощью посредников из дружественных РФ стран из-за того, что китайские банки существенно ограничили свои операции с компаниями из России из-за угрозы вторичных санкций США (см. "НГ" от 15.05.24). Позднее сообщалось, что до 98% кредитных организаций КНР не принимают прямые трансакции из России, в том числе региональные банки.

Теперь российский бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны. Однако и здесь стали возникать проблемы. Российские эксперты полагают, что проблемы с расчетами будут решаться медленно.

Это, вероятно, уже сказывается на показателях торговли двух стран. Так, по итогам семи месяцев этого года объем китайско-российской торговли превысил 136,6 млрд долл., увеличившись в годовом выражении на 1,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. При этом импорт товаров из РФ за семь месяцев вырос на 3,9%, до 75 млрд долл. А экспорт из Китая в Россию, напротив, сократился на 1,1%, до 61,64 млрд.

Темпы роста взаимной торговли замедляются. По итогам первого полугодия товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8%. В 2022 году товарооборот между странами увеличился на 29,3%, до 190 млрд долл. В 2023 году он достиг рекордной отметки в 240 млрд, повысившись на 26,3%.

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Поставки российской нефти в Китай
неожиданно снижаются. Фото ReutersОсновная часть товаров, импортируемых КНР из России, приходится на энергоносители – нефть, природный газ и уголь. И поставки российского сырья снижаются. Только по итогам июля среднесуточные объемы поставок российской нефти в Китай сократились на 14% в месячном выражении и достигли 1,76 млн барр. В целом же за второй летний месяц российские экспортеры отправили в азиатскую страну 7,46 млн сырья. Для сравнения: в июне показатель находился на уровне в 8,43 млн, следовало из данных ГТУ КНР.
В Таможенном управлении сообщали и о снижении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в КНР. Экспорт в Китай сократился на 6% в годовом выражении и упал до отметки в 4,19 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 18%, до 2,44 млрд долл.

Китай же экспортирует в РФ широкий перечень продукции – автомобили, трактора, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Можно предположить, что ситуация дополнительно ухудшится в связи с введением очередных санкций США против РФ. На прошлой неделе Штаты добавили в список экспортного контроля 42 китайские организации за "передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям". Уточнялось, что ограничения нацелены на компании, якобы причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, и направлены на участников схем по обходу санкций.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего недавнего визита в Пекин прямо выразил "обеспокоенность поддержкой КНР оборонной индустрии России и влиянием этого на европейскую и трансатлантическую безопасность".

В Китае такие заявления решительно отвергают. В Минкоммерции КНР подчеркивали, что такие действия "являются типичным примером односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, нарушают порядок правила международной торговли и препятствуют нормальным торгово-экономическим обменам, повлияют на безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек".

"Китай призывает США немедленно прекратить ошибочные действия, примет необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний", – указывали в ведомстве, подчеркивая, что включение китайских компаний в санкционный список из-за связей с Россией является предположением Вашингтона.

Специальный представитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции о четвертом раунде челночной дипломатии по украинскому кризису заявил о том, что некоторые страны используют российско-украинский кризис для фабрикации "теории ответственности Китая" и используют незаконные односторонние санкции, чтобы угрожать странам, которые ведут обычную торговлю с Россией, что неприемлемо для международного сообщества. Он также считает, что военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса и потому они продолжают им манипулировать.

Эксперты не сомневаются, что сотрудничество России и Китая будет развиваться и дальше, однако будет неоднородным. "Проблемным остается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Если говорить о торговле, то главных причин две. Первая – внешнее давление, то есть санкции. Они заставили многие китайские компании свернуть или ограничить сотрудничество с РФ. Главным препятствием является позиция ряда китайских крупных банков в отношении обеспечения платежей", – говорит председатель общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП) Виталий Манкевич. Он решение проблем с платежами видит в создании собственной защищенной и диверсифицированной платежной системы. Схемы платежей с участием третьих стран изначально были ненадежными и были обречены на недолгое существование, считает эксперт.

"Санкции привели к значительным задержкам в платежах и замедлили темп роста товарооборота. США внесли около 40 китайских компаний в экспортный контрольный список, что затрудняет их деятельность и сотрудничество с Россией. Логистические проблемы также создают дополнительные сложности. Задержки в поставках товаров и проблемы с вывозом контейнеров с Дальнего Востока затрудняют рост импорта в Россию", – рассказывает директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

Растут трения и в энергетической сфере. "Недавнее решение правительства Монголии не включать финансирование строительства трубопровода "Сила Сибири – 2" в пятилетний экономический план свидетельствует о пересмотре Китаем этого проекта. По прогнозам, "Сила Сибири – 2" должен был транспортировать до 50 млрд куб. м газа в год из Западной Сибири в Китай через Монголию. Эта задержка вызывает беспокойство, так как Китай обращает внимание на Туркменистан в качестве возможного поставщика газа. Уже сейчас Туркменистан опережает Россию по поставкам газа в Китай с доходом в 5,67 млрд долл. за первые семь месяцев 2024 года, в то время как Россия заработала 4,69 млрд", – обращает внимание эксперт.

Российский импорт из Китая в большей степени, чем экспорт, подвержен воздействию санкций, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Цыплаков. "Особенно чувствительными статьями являются машины, оборудование, инструмент, запасные части. Хотя официальный Пекин неоднократно заявлял, что санкции являются "незаконными", китайские финансовые институты и компании не могут от них и связанных с санкциями угроз абстрагироваться, что влияет на принятие конкретных решений на корпоративном уровне. У многих китайских компаний-производителей ощутимый интерес к российскому рынку не исчез, но действовать они будут скорее всего "с оглядкой" на Запад", – полагает он. Экономист считает, что в сложившейся обстановке ожидать каких-либо крупных прорывов в закупках китайских товаров сложно. В лучшем случае удастся более или менее сохранить объемы ввоза, достигнутые в прошлом году, резюмирует эксперт.

Источник - НГ
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