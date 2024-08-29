У начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Гладкого жена и дочь оказались гражданками России

00:34 31.08.2024

Его жена имеет российское гражданство

Назначенный на должность начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ капитан 1 ранга Роман Гладкий оказался под подозрением в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState.



Отмечается, что в связи с назначением на новую должность аналитики изучили биографию Гладкого и выяснили, что его жена имеет гражданство России, а дочь представляет РФ на международных соревнованиях. После этого ресурс обвинил начальника СБС в шпионаже, государственной измене и коррупции.



Согласно информации, решение о назначении было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, несмотря на несогласие командующего СБС Вадима Сухаревского.



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