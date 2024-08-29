 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За удачное сбитие первого F-16. Зеленский уволил главкома УкрВВС Олещука
00:40 31.08.2024

Зеленский после крушения F-16 уволил командующего воздушных сил Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего воздушных сил Украины Николая Олещука (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующий указ Зеленского был опубликован 30 августа.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с поста командующего воздушными силами вооруженных сил Украины", - сказано в тексте указа.

В своем Telegram-канале Зеленский объяснил увольнение Олещука тем, что настало "время выводов". Также глава киевского режима поблагодарил летчиков и представителей некоторых других военных специальностей, в том числе "расчеты ПВО".

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба генерального штаба ВСУ 29 августа сообщила, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение, отмечалось в сообщении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По ее данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за "дискоординации" между подразделениями ВСУ. По утверждению Безуглой, средства ПВО поразили истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ. Она добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолет по ошибке.

Олещук ранее 30 августа обвинил Безуглую во лжи и "дискредитации США", чьи истребители были поставлены Украине, и пригрозил ей судом.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. Эксперт напомнил, что американские самолеты еще не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.

Источник - Регнум
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