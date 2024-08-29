Сетевая война. Как "спящие" телеграм-каналы вбрасывают фальшивые новости, - А.Зворыкин

00:55 31.08.2024

АНДРЕЙ ЗВОРЫКИН

29 августа 2024



На фоне вражеских действий в Курской, Белгородской и других пограничных областях в ряде региональных "нейтральных" новостных каналов началась подозрительная активность: вбросы фальшивых новостей, нагнетание и запугивание читателей, явные провокации.



Одним из ключевых методов ведения информационных войн является захват нейтральных пространств. Именно работа с нейтральной, аполитичной зоной "серого большинства", его постепенная массовая обработка в своих интересах и приносит наибольшие результаты.



Такими методами отлично владеют агенты западного влияния, нагнетая пораженческие и панические настроения через подставные "нейтральные" новостные каналы. Примером может служить канал "Курск сейчас", разоблаченный Telegram-каналом "Война с фейками".



"Курск сейчас" был зарегистрирован в 2019 году и до вторжения ВСУ в Курскую область держал аудиторию около 10 тысяч подписчиков, однако в первых числах августа произошел резкий скачок аудитории, за несколько дней количество читателей выросло в пять раз.



Такой рост можно было бы объяснить повышенным вниманием пользователей к событиям в регионе, если бы не явные признаки накрутки, например подозрительно большое расхождение между количеством просмотров и числом реакций, поставленных на публикации.



Раздувание канала за счет несуществующих подписчиков, скорее всего, мотивировано желанием привлечь уже настоящих, живых людей, ведь более популярные каналы легче найти, поисковики продвигают их на первые строчки при запросе ключевых слов.



Наряду с резким ростом подписчиков канал начал медленную работу по направлению настроений читателей в нужное заказчику русло, причем виртуальный процесс, начавшийся в аккурат согласно с реальным вторжением врага на курскую землю, идет крайне осторожно, один вброс чередуется в среднем с четырьмя якобы "нейтральными" постами, таким образом усыпляя внимание среднего читателя.



Однако тексты говорят сами за себя: "на Первом канале призывают к ковровым бомбардировкам Курской области" (20 августа), "ВСУ заняли Суджу" (9 августа) (именно так, даже не "ВСУ заявили о взятии Суджи", читателя намеренно вводят в заблуждение), "Рабочих для рытья окопов ищут в Курской области" (14 августа), последний из трех фейков снабжен демотиватором от агента: "Военных для этих целей уже не хватает?".



Желание ввести в панику очевидно.



Скептически настроенный читатель этой заметки возразит, что перед нами может все же оказаться обычный канал, желающий набрать "хайпа" на актуальной теме, пусть и не очень аккуратно, скорость публикации важнее достоверности, однако как бы не так. Оказалось, что в августе 2022 года, спустя полгода после начала СВО, канал "Курск сейчас" сменил владельца.



Новым администратором стала "релоцировавшаяся" в США журналистка Карина Орлова, также использующая псевдоним Елена.



Под обоими своими именами она известна как активист "команды Алексея Навального" (решением суда был признан террористом и экстремистом), покинувшая Россию еще в 2015 году после скандала в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Поводом для отъезда стало возмущение Рамзана Кадырова предложением журналистки рисовать карикатуры на мусульман.



В настоящее время она поддерживает действия ВСУ, в том числе в Курской области, называя противников убийства мирных жителей "трайбалистами", стоящими на пути гуманизма и прогресса. Как выяснилось, такую линию Орлова проталкивает не только с личных страниц, но и через "нейтральные" каналы, купленные еще в начале СВО.



Вырисовывается полная схема работы информационных диверсантов: еще два года назад ими был куплен ряд "нейтральных" каналов, после покупки продолжавших работать в том же "спящем режиме".



При возникновении резонанса и повышенного внимания к определенному региону нужный ресурс активируется, через накрутку пользователей привлекает внимание целевой аудитории и начинает медленно, но верно внедрять им в сознание необходимый нарратив.



Иногда подобные каналы действуют по общей методичке, упрощая их вычисление. Так, "Курск сейчас" регулярно обменивается информацией с каналами "Мобилизация. Новости", "Война близко. Курск", "Актуальный Курск", "Типичный Курск" как репостами, так и общими фразами "авторских" постов.



Не требует долгих размышлений ответ на вопрос, откуда у Орловой и ее коллег берутся деньги на их деятельность. Давно известно, что таковая находится под колпаком целой сети иностранных фондов, давно ведущих целенаправленную сетевую войну против нашей страны. И началась она задолго до СВО. Именно их интересам отвечает работа таких "нейтральных" каналов, как "Курск сейчас".



Государство планомерно борется с подобным влиянием, в том числе через введение новых законопроектов. Так, ИА Регнум сообщало о том, что скоро Роскомнадзор начнет запрашивать персональные данные у владельцев каналов с активностью более 1 тысячи человек в сутки.



В случае отказа предоставить данные администраторы канала будут лишены возможности размещать рекламу. Ряд блогеров уже поддержали эту инициативу, отметив необходимость борьбы с уходом от ответственности анонимных авторов за свои слова. За прозрачность интернет-ресурсов выступил даже такой сторонник свободного интернета, как Павел Дуров, в настоящее время находящийся под надзором во Франции, требующей пойти на сотрудничество.



Меры по деанонимизации, реализуемые Россией, направлены в том числе именно против таких "волков в овечьих шкурах", под видом новостей представляющих подписчикам фейки или ангажированную полуправду.



Однако вместе с тем читателям стоит и самим внимательно относиться к информации из интернет-источников. Мы живем в эпоху сетевых войн, когда любой нейтральный канал может оказаться "спящим ресурсом", чеховским ружьем, готовым выстрелить в нужное время в нужном направлении.