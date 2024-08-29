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Древности "Старого Казахстана": как сакское золото попало в руки "семейного" олигарха?
00:57 31.08.2024

Никита Дробны

На прошлой неделе комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре отчитался о том, что на баланс государства вернули предметы искусства, которые предположительно относятся к сакскому периоду. Редакция Orda.kz решила узнать, кто из олигархов "Старого Казахстана" мог прибрать к рукам древние артефакты - и кто мог ему в этом помочь.

Молчание - золото
Комитет по возврату активов, как обычно, создает вокруг своей деятельности ореол таинственности. 23 августа он заявил, что у лиц, связанных с одним из казахстанских олигархов, конфисковали "активы необъяснимого происхождения" общей стоимостью более 10 млн долларов. По решению суда в пользу государства изъяли наличные, дорогие украшения и предметы историко-культурного наследия, которые могут относиться к сакской эпохе.

Имени олигарха, у чьих родственников конфисковали сакское золото, комитет так и не назвал. Редакция Orda.kz обратилась в ведомство с официальным запросом, попросив уточнить информацию, но в ведомстве по уже сложившейся традиции решили не распространяться на этот счет.

"Предоставление более подробной информации по данному вопросу будет противоречить пункту третьему статьи восьмой закона РК „О возврате государству незаконно приобретенных активов" (уполномоченный орган по возврату активов обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений)",
заявили в комитете.
Нужно признать: после того, как в ведомстве стыдливо засекретили информацию об активах Тимура Кулибаева, другого ответа мы не ожидали. К счастью, комитет дал достаточно подсказок, чтобы личность любителя древностей можно было определить с высокой долей уверенности.

Кто ты, "золотой" человек?
Наиболее вероятный кандидат в счастливые обладатели сакского золота - Кайрат Сатыбалды, который недавно получил свободу в обмен на расставание со своими баснословными богатствами.

Генеральная прокуратура, скупо комментирующая любые дела по возврату активов, тем не менее подробно рассказывала об имуществе, которое конфисковали у племянника Нурсултана Назарбаева. В ее сообщениях неоднократно упоминались "эксклюзивные драгоценности" и предметы роскоши, изъятые у Сатыбалды. В релизах, посвященных конфискации активов у других олигархов, такие ценности не фигурировали.

Не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы предположить: часть своего имущества, включая драгоценности и предметы старины, Кайрат Сатыбалды мог записать на аффилированных лиц. У которых, в свою очередь, эти активы изъял профильный комитет. Стопроцентных подтверждений этой версии нет, но она выглядит наиболее правдоподобной, особенно учитывая, что сообщение о конфискации сакского золота совпало по времени с публикациями об изъятии активов у Сатыбалды.

Второй претендент - бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Он имел доступ к музейным фондам, хорошо разбирался в стоимости и исторической ценности древних предметов искусства. С другой стороны, у него конфисковали другое имущество, например, здание спортшколы, и ни разу в связанных с ним сообщениях профильных ведомств не фигурировало золото саков. Так что этот вариант выглядит гораздо менее похожим на правду.

"Все указывает на то, что это золото было конфисковано у Кайрата Сатыбалды. Кстати, бывший министр культуры а позднее и руководитель одного из национальных музеев Арыстанбек Мухамедиулы тоже мог иметь доступ к историческим ценностям. Но все же обществу остается только догадываться и строить свои версии. Это ведь и есть тот самый пресловутый фактор секретности, который создали чиновники. Все дела по конфискации награбленного олигархами достояния государства и народа почему-то находятся под завесой тайны. И если не раскрывать эти дела и этих олигархов, боюсь, хорошо это не закончится", - отмечает общественник Жаркын Курентаев, основатель движения "Жертвы Старого Казахстана".
Черные копатели и богатые покупатели
Каким же образом предметы культурного наследия стоимостью в несколько миллионов долларов могли оказаться в руках неизвестного (точнее, неназванного) олигарха? Ответ очевиден: черный рынок.

Не далее как в марте президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая прямо заявил, что в стране существует теневой рынок исторических артефактов, и эту проблему нужно решать. Упомянул он и о "частных казахстанских коллекциях", где совершенно неожиданно для правоохранительных органов обнаруживаются важные культурные ценности.

"За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира. Ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки",
сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сакские курганы - самая очевидная мишень для "черных копателей". В последнее время профессиональные археологи все чаще жалуются, что с ними конкурируют организаторы незаконных раскопок. При этом круг людей, к которым "черные копатели" могут обращаться для сбыта своих находок, довольно узок - коллекционеров, готовых покупать предметы сомнительного происхождения, в стране не так много. Не исключено, что некоторые группы археологов-нелегалов, раскапывающих сакские курганы, работают на конкретных заказчиков.

Профессиональные археологи, с которыми связалась редакция Orda.kz, предпочли не отвечать на вопрос, как сакское золото могло попасть в руки некоего олигарха. Но не стали отрицать, что черный рынок таких древностей существует и довольно активно пополняется.

Древности сакского периода могли оказаться в руках одного из представителей "Старого Казахстана" и другим путем: в случае расхищения музейных фондов. В этом случае речь может идти о деятельности целой преступной группировки, которая систематически разворовывает государственное достояние.

"Скорее всего, в этом участвовали люди, имеющие доступ к национальным и историческим артефактам. Сами подумайте, как могли попасть такие национальные артефакты в частную коллекцию? И если убрать из преступной схемы чиновников из культуры или музейных сотрудников, то остается банальное воровство. А насколько мне известно, такие заявления из музеев не поступали", - отмечает Жаркын Курентаев.
Поскольку комитет по возврату активов кокетливо избегает конкретных имен, пока рано делать какие-то громкие заявления об участии представителей "Старого Казахстана" в преступных схемах по расхищению культурного наследия. Но в городских легендах о том, что влиятельные казахстанские политики тайком "над златом чахнут", украшая свои резиденции музейными экспонатами, определенно есть доля истины, считает общественник.

"Что касается рассказов о том, что у Нурсултана Назарбаева в спальне стоит настоящий „Золотой человек", а в музее выставлен поддельный, то в это я мало верю. Но и не исключаю, особенно зная некоторые достоверные факты о наших олигархах и чиновниках высшего ранга",
резюмировал Жаркын Курентаев.
Подробнее о том, что забрали у Кайрата Сатыбалды и какой ценой обошелся ему выход на свободу, читайте в наших материалах.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725055020


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