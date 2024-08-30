Сторонников улучшения отношений с Россией среди кандидатов в японские премьеры нет, - А.Кошкин

00:58 31.08.2024

30.08.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



В Японии может появиться глава правительства, которому путь в Москву закрыт



В Токио определена дата проведения выборов нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) – 27 сентября сего года. Дата выбрана с расчетом на то, чтобы обанкротившийся в глазах народа и вынужденно отказавшийся баллотироваться на второй срок премьер Фумио Кисида успел совершить еще один из столь любимых им заграничных вояжей. Предстоит его поездка в Нью-Йорк для участия работе Генеральной Ассамблеи ООН и встречи с президентом Джо Байденом, который также покинет свой пост после президентских выборов.



Сообщивший об этом японский общенациональный телеканал NHK отмечает, что "премьер хочет обеспечить плавную передачу следующей администрации достижений правительства на внешнеполитическом направлении". "Достижения", прямо скажем, сомнительного порядка. Одно из них направлено на то, чтобы еще туже привязать Японию к американской политике и военной стратегии, превратив при этом японцев в "пушечное мясо" Вашингтона и Пентагона. И при этом окончательно отбросить торжественно, но неискренне провозглашенные правительством и парламентом в 60-е годы прошлого столетия "три неядерных принципа", войти в качестве одного из основных членов в сколоченный Байденом "восточный НАТО", официально провозгласив готовность противостоять в военном отношении соседним государствам – Китаю, КНДР и России. Последствия такого опасного для Страны восходящего солнца политического курса японцы ощутят на себе уже скоро, ибо начинается реализация решения кабинета Кисиды увеличить вдвое бюджетные средства на наращивание мощи и без того входящих в пятерку ведущих армий мира так называемых "сил самообороны" Японии. Это только прямые расходы, не считая скрытых трат, включая финансирование на НИОКР при разработке новейших видов вооружения, в том числе по заказам Пентагона. В США не скрывают, что Япония с ее научно-техническим потенциалом как ближайший военный союзник должна помочь в создании гиперзвукового оружия, с чем пока не могут справиться американцы. Затраты на все это будет нести японский народ, ибо ремилитаризацию страны без повышения прямых и косвенных налогов провести не удастся.



Среди названных в СМИ пока 11 претендентов на высший политический пост председателя ЛДП и премьер-министра депутатов японского парламента, в том числе членов нынешнего кабинета, "голубей" практически нет. Все они в той или иной степени приверженцы возрождения Японии в качестве "военной державы", отказа от послевоенного пацифизма, сторонники выхолащивания, а то и полного устранения из Конституции Японии "мирной" 9-й статьи, провозглашающей отказ страны от обладания вооруженными силами и от права ведения войны.



Начнем с позиций заявившего о своей пятой попытке занять премьерское кресло бывшего министра обороны, министра сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства, а также генерального секретаря ЛДП Сигэру Исиба. Как охарактеризовал этого политика еще два десятка лет назад в беседе с автором этих строк видный деятель ЛДП, "Исиба-кун маниакально привержен проблемам военной политики Японии". С тех пор он мало изменился – по-прежнему ратует за возрождение военного потенциала страны, создание "восточного НАТО", пересмотр "мирной статьи" Конституции. При этом продолжает активно выступать с "требованиями" от России "возвращения северных территорий", то есть русских Курильских островов. При этом Исиба занимает достаточно жесткую позицию в отношении возможностей налаживания российско-японского диалога.



Как отмечалось ранее, Исиба в последнее время при опросах населения о поддержке того или иного кандидата на пост премьер-министра занимает лидирующие места. Однако это в первую очередь связано с тем, что он позволяет себе публичные критические замечания в адрес руководства ЛДП и правительства, что совпадает с негативным восприятием этой партии большинством народа. Понятно, что это не нравится руководителям, да и рядовым депутатам от ЛДП, которые едва ли согласятся избрать своим лидером деятеля, имеющего репутацию диссидента и раскольника, памятуя его демонстративный выход в свое время из ЛДП. Разве что избирающие председателя партии депутаты в стремлении заигрывать с народом "перешагнут через себя" и отдадут на время бразды правления опальному политику, дабы не растерять окончательно электорат либерал-демократов.



В последнее время в японских СМИ раскручивается кандидатура амбициозного претендента на лидерство в стране бывшего министра окружающей среды 43-летнего Синдзиро Коидзуми, сына бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. На днях по рейтингу популярности кандидатов в премьеры он обошел ранее лидировавшего Исибу, получив поддержку более четверти участников опросов. Однако среди политиков и обозревателей существуют серьезные сомнения в способности молодого и политически малоопытного, да к тому же не всегда прислушивающегося к старшим однопартийцам Коидзуми справиться с нынешними сложными проблемами внутренней и внешней политики.



Хотя Коидзуми не делал излишне резких заявлений, характеризующих его как политического "ястреба", его и к "голубям" отнести нельзя. Так он, игнорируя протесты правительств соседних стран, демонстративно посещает считающийся "святилищем милитаризма" синтоистский храм Ясукуни, представляет усиление в Японии националистических настроений как "китайскую пропаганду", выступает за изменение "мирной" Конституции. Он солидаризируется с враждебной в отношении России политикой экономических и иных санкций.



Официально заявивший об участии в выборах председателя ЛДП бывший министр иностранных дел, министр обороны, а ныне министр цифровизации Таро Коно характеризуется как более умеренный политик, имеющий свои взгляды на военный союз с США и отношения с соседними странами. Хотя он является сторонником стратегического альянса с США, тем не менее выступает за пересмотр соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии, особенно на острове Окинава.



Таро Коно выступает за диалог с Китаем, а также с КНДР, "вне зависимости от того, будет она обладать ядерным оружием или нет". При этом он сомневается, что в случае полномасштабного конфликта в Восточной Азии США смогут до конца выполнить союзнические обязательства перед Японией, и выразил опасения, что "Соединенные Штаты пожертвуют Лос-Анджелесом ради Токио".



Представляя японский фамильный клан Коно, он чтит вклад своего деда Итиро Коно в дело восстановления и послевоенного развития японо-российских отношений. В бытность министром иностранных дел вел напряженные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отстаивая японскую позицию о "возвращении северных территорий". Как член нынешнего кабинета ответственен за политику санкций в отношении России и фактического обрушения политических, дипломатических и в значительной степени торгово-экономических отношений двух стран-соседей.



Среди кандидатов в премьеры, которые непосредственно связаны с политикой Японии в отношении России, и нынешний министр иностранных дел Еко Камикава, которая многое делает для помощи киевскому режиму в его войне с Россией и ужесточения антироссийских санкций. Она, как и Кисида, вопреки заявлениям Москвы об отказе обсуждать с Токио "курильский вопрос", продолжает утверждать, что "Япония будет твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с РФ". А также "выстраивать политику в отношении России, исходя из национальных интересов своей страны", то есть в тех отраслях, которые выгодны Японии. Признаков того, что в случае избрания на премьерский пост Камикава внесет какие-либо коррективы в сугубо проамериканскую и антикитайскую, и антироссийскую, не говоря уже о КНДР, политику Токио, не просматривается.



Как признают японские политологи и обозреватели, кто бы ни пришел на смену Кисиде, антироссийская политика и риторика властей будет сохранена. Как и насаждение в стране махровой русофобии.



Небезынтересно, что, как отмечал ТАСС, более половины из участников борьбы за высший пост в партии и правительстве находятся под российскими санкциями. В списке персон нон грата числятся Сигэру Исиба, Синдзиро Коидзуми, Таро Коно, Кэн Сайто и Есимаса Хаяси. Они попали в черный список в качестве ответной меры на беспрецедентное "наложение" японских санкций практически на все высшее российское руководство, включая Президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Так что в случае избрания главой японского правительства путь им в Москву уже сейчас заказан…



P.S. По сообщениям СМИ, "последняя гастроль" Кисиды может не состояться. Во всяком случае, он будет вынужден пропустить запланированное на 26 сентября свое выступление на Генассамблее ООН, так как должен присутствовать 27 числа на съезде ЛДП. Не сможет выступить в Нью-Йорке и министр иностранных дел Японии Еко Камикава, официально выставившая свою кандидатуру на премьерский пост. Так что позицию Японии по насущным глобальным проблемам, скорее всего, изложит посол Страны восходящего солнца при ООН.