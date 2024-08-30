Возможна ли цифровизация сельского хозяйства Таджикистана без интернета? - Сайфиддин Караев

01:52 31.08.2024

30 августа 24

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Новое исследование ПРООН выявило основные факторы, которые мешают внедрению цифровых технологий в агросекторе страны.



Благодаря применению цифровых технологий в сельском хозяйстве почти безземельный Израиль кормит полмира, а плодородный Таджикистан получает небольшие доходы от землепользования. Сегодня всего лишь 2% сельхозпроизводителей применяют цифровые технологии.



А между тем сельское хозяйство Таджикистана является важнейшим сектором экономики, благодаря которому обеспечивается производство примерно 23% ВВП, более 70% рабочих мест, 25% экспорта и 35% налоговых поступлений в бюджет. Эти цифры могут стать выше при внедрении цифровых технологий.



Финансирование важно, но знания важнее

В Душанбе 28 августа состоялась презентация предварительных результатов "Технико-экономического обоснования возможностей цифрового земледелия в Хатлонской области Таджикистана".



По словам консультанта Программы развития ООН (ПРООН) Бахтиера Эргашева, социологическое исследование дало реальную картину того, как реализуется проект по цифровизации сельского хозяйства Таджикистана.



Были опрошены три целевые группы – сельхозпроизводители (фермеры), бизнес (предприятия, представляющие технические решения) и организации поддержки (органы госуправления, международные организации, различные НПО).

Исследование показало, что точки зрения на цифровизацию аграрного сектора различаются, а по некоторым категориям – очень сильно.



Например, чиновники и международные эксперты считают, что главным фактором, тормозящим внедрение цифровых технологий в Таджикистане, является низкий уровень знаний и дефицит специалистов в области цифрового сельского хозяйства.



Для решения проблем они предлагают расширить финансирование стартапов и инвестиций в цифровые технологии.



Бизнес же ставит на первое место высокую стоимость внедрения и обслуживания цифровых технологий.



А фермеры – ключевое звено в производстве сельхозкультур – не ставят финансы на первое место, для них более важным является представление наиболее полной информации о цифровых технологиях и обучение их применению.



Нет интернета – нет цифровых технологий

Первым разделом опроса стало выявление того, в каком состоянии находится инфраструктура и техническая оснащенность сельхозпредприятий.



Для внедрения современных цифровых технологий в текущую деятельность сельхозпредприятий требуется необходимая инфраструктурная оболочка (электроснабжение, связь, интернет и пр.), которая обеспечивает их применение и бесперебойную работу.



В этой части все три группы опрошенных – фермеры, представители бизнеса и организационной поддержки – проявили солидарность в оценке состояния инфраструктуры в зоне деятельности сельхозпредприятий.



На первое место они ставили доступность и качество мобильной связи и интернета (66,7% опрошенных).



По результатам опроса стало известно, что в сельской местности отсутствует проводной интернет (71%), неустойчива мобильная связь (40%), отсутствуют центры обучения и поддержки технологий цифрового сельского хозяйства (40%), а нестабильность и бесперебойность электроснабжения отметили 26,7% участников опроса.

Далее оценивался уровень механизации и автоматизации операций технологических процессов на сельхозпредприятиях, который имеет важное значение для продвижения практик цифрового сельского хозяйства.



Здесь высокую степень износа техники отметили 82% респондентов, 98% сельхозпроизводителей сказали, что имеющаяся у них техника не сопряжена с цифровыми технологиями, 61% фермеров вообще не используют компьютеры и смартфоны в своей деятельности.



Что мешает цифровизации сельского хозяйства?

Опрос выявил также характер факторов, оказывающих влияние на деятельность сельхозпредприятий.



По мнению представителей госструктур и международных экспертов, негативное влияние на внедрение новых цифровых технологий оказывают такие факторы, как:



- нехватка знаний для ведения сельхоздеятельности (73,3%);



- не развитая инфраструктура и слабая материально-техническая база (53,3%);



- отсутствие доступа к финансам (46,6%);



- проблемы с доступом к источникам воды и системам орошения (40%);



- климатические условия (33,3%);



- нехватка предложений современных цифровых инструментов и систем (26,7%);



- ограниченный доступ к качественным семенам и агрохимическим продуктам (20%) и другие.



Представители бизнеса в качестве основных барьеров, сдерживающих внедрение цифровых технологий в аграрный сектор Таджикистана, считают высокую стоимость технологий, отсутствие необходимой инфраструктуры и несовершенство законов.



Для развития цифровизации, по мнению представителей обеих групп (организационной поддержки и предпринимателей), важно расширение стимулов для поддержки стартапов и инвестиций в цифровые технологии. Такое мнение выразили 86,7% опрошенных.



Также они отметили необходимость усиления кибербезопасности и защиты данных (60%), принятие программ по обучению и повышению квалификации в сфере цифровых технологий (53,3%), снижение регуляторного воздействия на отдельные виды цифровых технологий (46,7%), упрощение процедур сертификации и внедрения новых цифровых технологий (40%).



А фермеры главным барьерами считают недостаточность информации о новых цифровых технологиях. Кроме того, они выразили желание обучаться применению цифровых технологий, получить необходимую финансовую помощь и техническую поддержку в этом направлении.

Опрос был проведен в рамках проекта "Содействие обеспечению средств к существованию в приграничных районах Таджикистана и Афганистана" (LITACA, Фаза III), реализуемого ПРООН в Таджикистане при финансовой поддержке правительства Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).