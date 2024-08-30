Еще не вся Европа стала "коричневой". Трудности в диалоге Западной и Восточной Германии нарастают, - ФСК

01:53 31.08.2024

30.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Накануне воскресных выборов в земельные парламенты, ландтаги, Саксонии и Тюрингии, европейская версия издания Politico выпустила статью со "скромным" названием "Следующий переворот Путина", в которой, развернувшись на пять с лишним тысяч печатных знаков, – что для обычной газетной статьи непозволительно много, – силилась доказать, что возможная победа на выборах оппозиционных сил, и прежде всего консервативной или "ультраправой", как ее принято называть в либеральных СМИ, "Альтернативы для Германии" (AfD), – следствие подрывной деятельности в ФРГ агентов Кремля. Вот так, ни больше ни меньше.



"Связи AfD с Москвой хорошо задокументированы. Перед европейскими выборами в июне немецкие власти раскрыли то, что, по их мнению, было операцией российского влияния, в которой участвовал один из ведущих кандидатов от AfD. Несмотря на это, партия заняла второе место с 16% и показала особенно хорошие результаты на востоке страны", – говорится в публикации.



"Дружественные России", "пророссийская партия", "российские нарративы" и тому подобные определения упоминаются в тексте статьи буквально в каждом абзаце, и все это для того, чтобы в итоге сделать вывод о том, что "Москва может вновь закрепиться на обширной территории бывшей Восточной Германии – региона, где она доминировала в течение десятилетий во время холодной войны".



Но поток откровенного бреда на этом не заканчивается. Вообще, при чтении статьи у меня сложилось впечатление, что ее автор шпарил просто по методичке, даже не пытаясь погрузиться в проблему и разобраться, что к чему. Да и зачем, если у него и ему подобных на все заготовлены шаблонные ответы. Возьмите хотя бы этот пассаж:



"Несмотря на то что воссоединение коренным образом изменило экономику бывшей Восточной Германии, подняв уровень жизни до непостижимого при коммунизме уровня, во многих уголках страны по-прежнему ощущается недовольство тем, что Запад де-факто захватил страну".



О каком "уровне" говорит этот господин, если после аншлюса ГДР в стране была практически полностью уничтожена промышленность и перерабатывающий сектор? Заводы, купленные согласно специально принятому закону буквально за копейки, либо закрывались, либо реплицировались в западною часть страны. При этом восточные немцы не только оказались без работы, но еще и со значительно меньшими по сравнению с западными пенсиями, пособиями и прочими социальными выплатами. Так за что им их любить?



При этом дальше автор все же признает правду и пишет, что "в начале 1990-х годов западногерманский истеблишмент фактически колонизировал Восток, направив своих политических ветеранов управлять Саксонией и другими землями, даже сегодня более 40% высшего политического класса в восточных землях Германии составляют выходцы с Запада".



Отношение "весси" (так называют западных немцев) к "осси" (восточным) как к проигравшим в холодной войне не преминуло отразиться на реакции последних на все, что им втюхивают западные политические партии.



Как признается нынешний лидер ХДС Фридрих Мерц, "на Востоке приходится объяснять немного больше, чем на Западе, но я с удовольствием это делаю и люблю туда ездить".



Получение господином Мерцем удовольствия от общения со своим согражданами в восточных регионах я бы взял под сомнение, но факт трудностей во взаимоотношениях двух частей Германии невозможно отрицать.



И дело тут вовсе не в кознях Москвы, как нам пытаются доказать ушлые европейские пропагандисты, а в ином мировоззрении восточных немцев, сформированном под влиянием более тесного, чем у западных, общения с представителями стран мирового большинства. Проще говоря, дело в более широком кругозоре и меньшей зашоренности.



Помните, во время пандемии ковида, еще до того как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей директивой запретила европейцам использовать любую вакцину, кроме американской (как потом выяснилось, делала она это далеко не бескорыстно), и до начала фактически казарменного режима, который ввела в Германии Ангела Меркель, среди жителей бывшей ГДР был очень популярен "прививочный туризм" в Россию, где к их услугам был российский Sputnik-V.



И потому, когда сегодня на Западе пишут, что большинство восточных немцев считают НАТО виновной в конфликте на Украине и убеждены в том, что мирное разрешение кризиса было бы давно возможно, если бы только Запад серьезно относился к дипломатии, дело не в чьих-то нарративах, дело в исторической резистентности "осси" к западной пропаганде.



И если бы тамошние политические манипуляторы были бы чуть умнее, они бы обратили внимание на то, что это касается не только восточных немцев. Недавний пример с попыткой нацистов из украинского "Азова" устроить себе промо-тур по Европе, вызвавший массовые протесты в Германии, Нидерландах и Бельгии, в следствие чего визит наследников Гитлера и Бандеры в Берлин, Гамбург, Роттердам, Кельн и Брюссель был отменен – тому прямое доказательство.



В отличие от Польши и Чехии, давно превратившихся в анклавы русофобии и неонацизма, рядиться в "коричневое" многие европейцы не готовы. И никакими антироссийскими байками и сказками о том, что Украина-де сражается "за нашу и вашу свободу", их не обмануть.



А сделать это пытаются вот уже более 10 лет, еще с тех самых пор, когда на украинском Майдане появились зигующие люди с факелами в руках, призывавшие "вешать москалей". Тогда на Западе предпочли их просто не заметить. И даже когда они пришли убивать мирных жителей Донбасса и заживо сожгли одесских патриотов в Доме профсоюзов, от европейских политиков мы не услышали ни слова осуждения. Но то политики, а среди простых европейцев еще достаточно тех, кто не потерялся в потоке бесконечной пропаганды и все еще способен отделить зерна правды от плевел лжи. И судя по довольно истеричной реакции тамошних СМИ, скоро они себя проявят. Возможно, даже уже в это воскресенье.