Ермек Маржикпаев потерял должность министра туризма и спорта Казахстана

09:11 31.08.2024

Токаев освободил Маржикпаева от должности министра спорта



Указом главы государства Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева опубликовала Акорда.



Ермек Маржикпаев занимал должность министра туризма и спорта Республики Казахстан с сентября 2023 года.