"Нет переживаний...". Монголия отказалась арестовывать Путина в ходе его визита в страну

09:27 31.08.2024

Монголия заверила президента РФ Владимира Путина, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Также и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом российского президента.



"Нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", – сказал Песков.



Он отметил, что все аспекты визита тщательно готовились.



3 сентября Путин впервые посетит государство-член МУС после выдачи ордера в марте прошлого года на фоне ситуации в Украине. Как страна, подписавшая Римский статут, регулирующий деятельность суда, Монголия обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.



Путин отправится в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийн Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке "Халхин-Гол". Путин также проведет переговоры с высшими должностными лицами Монголии.