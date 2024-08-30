"Мы обещали строить школы...". Речь С.Жапарова на открытии его нового дворца-резиденции "Ынтымак Ордо"

09:34 31.08.2024 Состоялось открытие нового здания Администрации президента "Ынтымак Ордо". Текст выступления Садыра Жапарова

Кыргызча

Политика

23:33, 30 августа 202416975



Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке состоялось открытие нового здания Администрации президента "Ынтымак Ордо". Президент Садыр Жапаров выступил в честь открытия.



Он отметил, что здание Администрации президента станет новым архитектурным символом Кыргызстана, отражая ключевые моменты становления могучего Кыргызстана и служа доказательством значительных изменений.



Текст выступления главы государства распространила пресс-служба президента:



"Уважаемые кыргызстанцы!



Мы собрались сегодня на торжественное мероприятие, посвященное одному из самых важных праздников нашей страны – Дню Независимости Кыргызской Республики.



Каждый из нас хранит в своем сердце сознание того, что мы живем в стране с богатой и великой 3000-летней историей. Наша древняя история свидетельствует о том, что в борьбе за государственность мы не раз возрождались, подобно Фениксу, восходя из пепла и преодолевая сложные пути.



Сегодня мы действительно находимся перед особым днем. Это историческое событие, так как открывается новое здание Администрации президента под названием "Ынтымак Ордо".



Открытие такого объекта совпадает с 100-летием создания Кара-Кыргызской автономной области, что является важным этапом в становлении современного государства и его независимости. Это совпадение не случайно.



Перед тем как открыть занавес новой эпохи и переступить порог, позвольте мне вкратце напомнить, как все это начиналось.



С момента начала моего президентского срока всем вам известно, что одной из основных задач является обновление и изменение системы государственного управления и развития.



Когда наша команда только начинала работать, мы поставили перед собой ряд амбициозных задач и перед народом даны множество обещаний. Теперь эти обещания постепенно начинают исполняться.



Неустанная работа, решимость, непоколебимая внутренняя энергия пробудили доверие народа и стремление развивать нашу Родину.



Кыргызстан преодолел все трудности и превратил мечты страны в конкретные достижения и успехи:



- Мы обещали обеспечить экономическое развитие, и на практике демонстрируем беспрецедентный рост. В последние годы средний темп роста ВВП составил 7%. В то время как за первые семь месяцев 2024 года реальный темп роста ВВП составил 8,7%. Без учета вклада "Кумтора", ВВП реально вырос на 10,6%, демонстрируя значительное развитие. Экономика Кыргызстана укрепилась и значительно окрепла.



- Мы обещали увеличить бюджет страны, и мы сдержали свое обещание, удвоив его к концу прошлого года.



С 247,7 млрд сомов в 2020 году мы планируем увеличить бюджет до более чем 660 млрд сомов в этом году, что позволит увеличить его почти в три раза по сравнению с 2020 годом.



В этот период мы вложили в экономику страны через бюджет дополнительно более 1 триллиона сомов.



- Мы обещали решить наиболее уязвимую проблему - вопросы границы страны. На сегодняшний день вопрос государственной границы с Узбекистаном полностью решен, а вопрос кыргызско-таджикской границы с Таджикистаном находится на стадии завершения, ведутся переговоры.



- Мы обещали бороться с коррупцией и организованной преступностью. Все вы видите, как идет беспощадная борьба с этими явлениями, и эта работа будет продолжена.



Отсюда я хочу выразить свою особую благодарность и глубокое уважение к настоящему герою нашего времени, Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу. Его решительность, преданность и мужество, а также неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности заслуживают высшей оценки.



Уважаемые соотечественники!



Мы обещали строить заводы и фабрики, создавать рабочие места. В этом году будет запущено более 100 промышленных объектов, из которых более 30 уже введены в эксплуатацию сегодня.



- Мы пообещали реализовать проект строительства ГЭС Камбар-Ата 1 и приступили к его осуществлению. Для этого мы нашли финансирование в размере 500 млн долларов США, в настоящее время ведутся подготовительные работы: строятся дороги, мосты, туннели, вспомогательные сооружения и временный лагерь для рабочих. Реализация этого проекта обеспечит полную энергетическую безопасность страны.



- Мы также пообещали строить дороги, и они строятся, причем речь идет не только о дорогах, но и о железных и воздушных путях.



Все 7 областей республики обеспечены воздушным сообщением, при этом удаленные районы, такие как Тогуз-Торо, также получили авиационную инфраструктуру. Самолеты приобретены и вскоре прибудут в Кыргызстан, чтобы начать обслуживать наших граждан. В ближайшее время будет закуплен еще один самолет.



Строится железная дорога Балыкчы-Макмал, которая соединит север и юг страны, что избавит от необходимости пересечения территории третьих стран. Из них 43 км уже построены, а в следующем году будет завершен участок Балыкчы-Кочкор.



Самое важное - мы приступили к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая долгое время была мечтой Кыргызстана.



Мы обещали строить школы, и все знают, что каждый год открываются сотни новых учебных заведений. Если раньше открытие одной школы было значительным достижением для всей страны, то сегодня это стало обыденным событием. Значит, требования страны возросли, и стандарты на пути к росту изменились.



Мы обещали повысить заработные платы, пенсии и социальные пособия - и эти обещания были выполнены. Зарплаты более 350 тысяч бюджетных работников были увеличены.



За последние три года пенсии увеличились на 170%. С июля текущего года пенсии более 787 тысяч пенсионеров были повышены, и начиная с октября не останется ни одного пенсионера, получающего пенсию ниже прожиточного минимума.



Мы пообещали бороться с бедностью и разработали систему "социальных контрактов". Два года назад в ходе обследования по домам было выявлено около 111 тысяч бедных семей, а сейчас их количество уменьшилось до 81 тысячи. За это время почти 13 тысяч семей получили поддержку через социальные контракты. В этом году мы также предоставим помощь еще 23 тысячам семей.



Мы обещали предоставить доступную ипотеку, и на сегодняшний день по всей республике активно ведется проектирование и строительство 415 домов, то есть будет построено 20 759 квартир. В этом году около 5000 семей получат жилье. Это событие можно считать только началом длинного пути.



В то же время необходимо продолжать трезво оценивать и решать другие проблемы нашего народа. Например, вопросы ирригации, обеспечения чистой водой и детскими садами для детей. Эти вопросы должны решаться постепенно.



Конечно, мы будем трудиться не покладая рук, день и ночь, чтобы выполнить свои обещания перед народом.



Уважаемые кыргызстанцы!!!



Здание Администрации Президента станет новым архитектурным символом Кыргызстана, отражая ключевые моменты становления могучего Кыргызстана и служа доказательством значительных изменений.



"Ынтымак Ордо" - это не просто административное здание, а свидетельство нашей решимости, стремления к единству и нашему желанию развиваться и процветать.



Название "Ынтымак Ордо" имеет глубокое значение. Во время поиска точного наименования, которое бы отражало будущее страны, было проведено много активных обсуждений среди всей общественности и сообщества. Ведь какое имя дашь, таким будет и путь, и какое начало положишь, таков будет и исход. Благосостояние народа и страны - наша главная цель.



"Ынтымак" означает "мир, дружба и единство", и это отражает наш основной принцип - поддерживать единство и сплоченность народа, независимо от его нации и религии.



Без взаимной поддержки, понимания и помощи невозможно решить значимые задачи и достичь целей.



А "Ордо" - это место и центр, где принимаются и реализуются стратегически важные решения, определяющие будущее страны.



Уважаемые соотечественники!



Строительство нового здания Администрации Президента завершено. За этим стоят огромные усилия и труд многих людей. А команда, которая работала над строительством от начала до конца, продемонстрировала выдающийся пример сплоченного и единого труда.



Я сам контролировал ход строительства и регулярно проверял его процесс.



Каждая деталь этого объекта имеет свою историю; мы старались вложить глубокий смысл в каждую из них. Для этого мы привлекли историков, ремесленников, деятелей культуры и хранителей традиционных ценностей. Этот проект стал результатом тяжелого и кропотливого труда архитекторов и дизайнеров, а также инженеров и строителей, которые работали день и ночь.



Кроме того, значительную роль сыграли сотрудники, которые координировали и контролировали все процессы строительства, обеспечивая своевременное и качественное выполнение на каждом этапе.



Без их организованности, ответственности и профессионализма этот проект не был бы успешно завершен.



Отсюда я хочу выразить особую благодарность Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики - Руководителю Администрации Президента Кыргызской Республики Жапарову Акылбеку Усенбековичу.



Ваша богатая практика, профессионализм и неустанная энергия стали основой для успешного завершения этого крупного проекта.



Также необходимо отметить значительный вклад Управляющего делами Президента Кыргызской Республики Туманбаева Каныбека Тургунбековича.



В реализации этого проекта ваши организационные способности и ответственное отношение сыграли решающую роль. Благодаря трудолюбию и неустанной работе каждого сотрудника, участвовавшего в этом строительстве, каждая стадия проекта была выполнена своевременно, точно и в соответствии с согласованным порядком.



Уважаемые участники мероприятия!



Завершение этого объекта - не конец нашей работы. Мы понимаем, что эффективное управление требует современных условий для работы всех государственных органов.



Поэтому я с гордостью заявляю, что этот проект является лишь началом масштабного плана по улучшению административной инфраструктуры нашей страны.



Скоро начнется строительство нового административного комплекса, где будут размещены все министерства и ведомства Кыргызской Республики. Этот комплекс будет соответствовать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивая все условия для эффективной работы государственных органов.



Мы твердо уверены, что такие проекты являются инвестициями в будущее Кыргызстана. Впереди предстоит много работы, но мы не будем бояться трудностей. Мы всегда готовы двигаться вперед, руководствуясь интересами страны.



Уважаемые гости мероприятия!



"Ынтымак Ордо" имеет большое значение не только для нашего государства, но и для международного сообщества. Я уверен, что оно станет священным местом, способствующим укреплению связей между Кыргызстаном и другими государствами. Здесь будут регулярно обсуждаться государственные и национальные мероприятия, а также вопросы, направленные на благосостояние граждан страны.



В нашем здании будут приниматься руководители других государств, представители международных организаций, инвесторы и дипломаты. Каждый из них сможет убедиться в надежном развитии нашей страны, готовности к дружескому сотрудничеству и наличии новых возможностей.



Кыргызстан готов быть не только надежным партнером, но и активным участником мировых процессов. Здесь будут формироваться идеи, способствующие интеграции Кыргызской Республики в мировое сообщество и укреплению дипломатических и экономических связей с другими странами.



"Ынтымак Ордо" станет символом уважения к Кыргызстану, национальной гордости и суверенитета.



Уважаемые сотрудники Администрации Президента и Управления делами Президента!



Сегодня, в этот важный момент, выражаю вам особую благодарность. Мы пишем новые страницы истории нашего государства, и каждый из вас играет важную роль в процессе укрепления страны.



Ваш ежедневный и усердный труд - это не просто выполнение своих обязанностей, а служение родине, народу и будущим поколениям. Профессионализм, усилия и ответственность каждого человека формируют основу нашего Кыргызстана.



Вы являетесь теми силами, которые обеспечивают стабильность и развитие Кыргызской Республики, реализуют важнейшие решения, инициируют и содействуют выполнению ключевых планов страны.



Не забывайте, что каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие нашего государства. Ваша работа является частью великой миссии, и ваш вклад в укрепление, стабильность и успешное развитие Кыргызстана велик.



Перед нами еще много работы и задач, но я твердо верю, что с такой искренней, сильной и надежной командой, как вы, мы сможем преодолеть все испытания, преодолеть преграды и достичь поставленных целей.



Нас объединяет одна судьба, одна цель и одна идея. Стремление вперед, построение развитого Кыргызстана и обеспечение достойной жизни для народа придают нам силы и вдохновение.



Уважаемые кыргызстанцы, как мы достигли вышеупомянутых успехов за 3 года? Мы достигли этого, отложив политику в сторону, не обращая внимания на мелкие препятствия и усердно работая. Если бы мы, как некоторые политики, стремились понравиться народу, громко высказываясь по резонансным вопросам и занимаясь демагогией и популизмом, мы бы не достигли успехов. Давайте и дальше оставим политику позади, объединимся и вместе поднимем нашу экономику. Только тогда мы сможем оставить нашим потомкам сильный, светлый и вечный Кыргызстан.



Уважаемый кыргызский народ!



Это здание построено не только для нас, живущих в настоящее время. Мы возводили его с мыслью о том, что оно оставит глубокий след в истории и будет служить на протяжении десятков лет.



"Ынтымак Ордо" станет надежной крепостью и резиденцией, в которой будут разработаны задачи, определяющие будущее не только нашего поколения, но и последующих.



Каждый, кто посетит "Ынтымак Ордо", будет ощущать ответственность перед историей, народом и будущим, и это место станет воплощением стремлений и мечтаний страны.



Оно будет служить не только нам, но и нашим детям, потомкам, а также всем, кто будет формировать будущее нашей страны, тем, кто закладывает великие цели современного Кыргызстана. Также это станет центром, где зарождаются великие идеи, принимаются важные решения, и каждый осознает свою основную миссию - служение народу.



Только объединившись и проявив единство, мы сможем развиваться и достигать успехов, покоряя вершины. Пусть наш "Ынтымак Ордо" будет благословенным". Источник - kg.akipress.org

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