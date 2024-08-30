 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Калашников : автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии"Калашников": автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
11:08 31.08.2024

"Калашников": автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии

5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Соответствующее Постановление Правительства РФ подписано 28 августа.

Годом ранее автомат АК-12 был принят на вооружение органов внутренних дел РФ. Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автомата. В АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. При этом, усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям. Контракты на изготовление АК-12 ежегодно растут и предприятие успешно и в срок отгружает изделия в войска.

"Принятие на вооружение автомата АК-12 войсками национальной гвардии Российской Федерации имеет огромное значение для концерна, - говорит президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Оно свидетельствует о высоком доверии к нашему оружию со стороны заказчиков. Для "Калашникова" - это огромная мотивация к постоянному совершенствованию выпускаемых изделий и к повышению их качества с целью обеспечения безопасности наших военнослужащих".

Улучшенная версия автомата АК-12 имеет:
- несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор;
- ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем;
- новый диоптрический всепогодный прицел;
- подъемную щеку для удобства прицеливания при использовании оптических или ночных прицелов;
- измененную систему крепления крышки ствольной коробки и конструкция цевья;
- другие улучшения эргономики и удобства боевого применения.
https://anna-news.info/

Источник - Калашников
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