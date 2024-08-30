Силовики не решаются признать, сколько в России незаконных мигрантов

11:12 31.08.2024

В правительстве не согласились с заниженными оценками и решили составить свой реестр нелегалов



Евгений Берсенев

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Анатолий Гагарин

Михаил Пашкин



В настоящее время в России на незаконных основаниях находится более 630 тысяч человек, таковы результаты подсчетов МВД, о чем сообщили представители министерства в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.



С предложением создать дополнительную IT-инфраструктуру для отслеживания находящихся в стране мигрантов выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Впрочем, по его словам, для уточнения параметров отслеживания пока нет нормативной базы.



По словам первого замглавы МВД Александра Горового, среди нелегалов большинство составляют нарушители режима пребывания. Впрочем, имеются и совершившие два и более административных нарушения, либо вообще работает на российской территории незаконно.



По его словам, "если вносить их всех в реестр единовременно, этого не выдержит никакая IT-инфраструктура". Поэтому замминистра предложил для начала провести амнистию за легкие правонарушения.



Также стало известно, что с 2025 года кабмин намерен выпустить специальную базу данных контролируемых лиц, что позволит стимулировать нелегалов уезжать из страны. Этот перечень будет содержать данные иностранцев, у которых истек срок действия миграционных документов, или они были аннулированы. Кроме того, в список занесут лиц, совершивших административные правонарушения и подлежащих депортации.



Как сообщает издание, в 2023 году в России на законных основаниях находилось не более 3,5 млн трудовых мигрантов, большинство из которых - уроженцы Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В то же время эксперты указывают, что существуют различные методики подсчета приезжих, поэтому результаты могут заметно расходиться.



Стоит напомнить, что в июне Госдумой РФ был принят проект закона об ужесточении режима пребывания мигрантов на территории России. Этот документ, среди прочего, предполагал создание реестра. Этот закон был подписан президентом 8 августа и должен начать действовать с 5 февраля, к этому времени упомянутый перечень должен быть подготовлен.



Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не сомневается в необходимости ведения учета нелегалов.



- Но эти данные должны находиться, видимо, не у МВД, а у ФСБ, которая занимается охраной границы, в ведении этого ведомства находятся пограничники. Если мигрант незаконный, силовики его должны просто выдворить. И внести в базу данных, в которой находятся не имеющие права на въезд в нашу страну. Что касается учета мигрантов, то в перечень следует включать вообще всех иностранцев, проживающих в России, а не только приезжих из Средней Азии. Нужен единый подход.



"СП": На совещании у Голиковой замминистра МВД сообщил о 630 тысячах нелегалов. Вы согласны с такой оценкой?



- На мой взгляд, она занижена - возможно, чтобы себя не пугать, если можно так выразиться. Думаю, это число получено по косвенным признакам - взяли данные о полученных патентах, отняли количество уехавших после истечения срока действия документа.



Отняли число действующих патентов и вроде как стало ясно, сколько у нас нелегалов. Но есть и другие данные, в частности, Следственного комитета, согласно которым нелегальных мигрантов у нас несколько миллионов. При таких расхождениях трудно безоговорочно доверять данным МВД.



"СП": Может, создаваемый реестр позволит вычислить и вычистить нелегалов.



- Отчасти это так. Но если правоохранительные органы выяснили, что иностранец незаконно находится на территории России, не нужно выписывать постановление, что ему надлежит покинуть страну в течение какого-то количества суток. Следует такого отправлять на депортацию. Зачем создавать дополнительные сложности? Правильно депутаты предлагали взимать с въезжающих залог, равный сумме, которая может быть потрачена на депортацию - условно говоря, на обратный билет. Если пойман нелегал, он уже является нарушителем закона, такого надо сразу отправлять на самолет или поезд - и пусть отбывает на свою родину.



Политолог Анатолий Гагарин отметил актуальность предложения о создании общего реестра как важного шага в координации работы федеральных органов:



- Как известно, у различных структур имеются свои базы данных учета лиц, находящих на территории России. Поэтому неплохо было эти базы объединить в единый реестр для усиления эффективности работы. Ведь не секрет, что между перечнями различных ведомств и организаций существуют расхождения, которые могут стать лазейками для нарушителей закона. Конечно, этот данный реестр должен быть составлен с использованием всех современных технологий.



Мы знаем, что были случаи, когда мигранты, совершившие правонарушения на территории нашей страны, меняли паспорта и возвращались уже по другим документам. Так что здесь, крайне важно грамотное использование данных готовящегося реестра правоохранительными органами.



"СП": Особенно в свете напряженности, которое вызывает в обществе миграционный вопрос.



- Именно так. Мы видим по заявлениям, в частности, главы Следственного комитета России, что наблюдается некоторая корреляция миграции с преступностью. Конечно, тут много разного рода известных аргументов, в том числе сторонников завоза мигрантов в нашу страну. Будет еще немало споров и предложений, но данный реестр, как бы то ни было, поможет выявлению тех, кто совершал правонарушения и пресечению противоправных действий со стороны мигрантов в дальнейшем.



"СП": На совещании у вице-премьера замминистра цифрового развития предложил создать IT-инфраструктуру для отслеживания мигрантов. Насколько это целесообразно?



- Это означает появление еще одной структуры, что подразумевает, наверное, геометрический рост разного рода чиновников, отвечающих за важные вопросы, но на самом деле ни за что не отвечающих. Поэтому нужна единая структура, вопрос подчинения которой уже решит президент.



Здесь необходимо выстроить некую иерархию, во главе которой находился бы ответственный за выстраивание потоков информации. В общем, нужно объединить различные информационные службы, но перед этим надо провести предварительный анализ деятельности прежних структур, их эффективности. И какую-то часть нужно реформировать, закрывать, либо сливать с другой - это требуется для адекватной работы и соответствия возникающим запросам.