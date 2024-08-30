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Дело Чубайса: Жуликов из отмывочной конторы Роснано ловят по всему миру
11:15 31.08.2024

Дело Чубайса: Одобрит ли Путин "ледоруб" для экс-главы Роснано?
Жуликов из отмывочной конторы Толика Рыжего ловят по всему миру

Сергей Аксенов

Расследования, которые ведут российские правоохранители против множества лиц, связанных с деятельностью Роснано, вот-вот выведут на главного организатора многочисленных неудачных проектов этой госкомпании. Результатом может стать обвинение самого Анатолия Чубайса, его поимка и наказание, а также зачистка политического наследия главного приватизатора. Последнее для будущего страны, пожалуй, важнее.

Суд в Москве отправил в СИЗО гендиректора компании Plastic Logic Бориса Галкина. Ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств. Роснано инвестировало в производителя гибких планшетов 7,1 млрд рублей, но выхлоп оказался нулевой. Лоббистом высокотехнологичного жульничества выступал Чубайс. Показывая прообраз планшета Владимиру Путину, он обещал заменить ими все школьные учебники в стране. Размах.

Также суд заочно арестовал беглых топ-менеджеров Роснано Киселева и Рапопорт за присвоение или растрату в особо крупном размере "путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами". По одному их подельнику - Швецу, уже плачет Интерпол. Другой - Дьяченко, пишут, раскололся. Арестован заочно и глава ФК "Открытие" Беляев, чей патрон - друг Чубайса беглый пенсионный олигарх Минц.

Всего до восьми топ-менеджеров Роснано попали под уголовные дела. Пресса ернически называет их "миньонами" Чубайса. Обещая за 10 лет создать в РФ наноиндустрию объемом в 1 трлн рублей, Роснано при Чубайсе получила свыше 100 млрд рублей чистого убытка, почти растратив весь взнос, который в капитал компании внесло государство до 2020 года (около 180 млрд рублей).

Как это произошло, россияне услышали после утечки видеокадров с одной из вечеринок Роснано. "У нас очень много денег. Их просто вот совсем много… Значит [всем] вторую премию", - заявил тогда Чубайс под радостные вопли собравшихся. Зарплата самого финансового "гения" в 2015-2020 годах была 714 млн рублей (по 120 млн рублей в год). Еще 1 млрд рублей на пару с Минцем он заработал на инвестициях.

Видимо, эти результаты имел ввиду Путин, когда говорил об обнаруженной "финансовой дыре" в Роснано после отъезда Чубайса из России. "Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение", - недоуменно предположил глава государства. Как видим, дела появились, Чубайс не вернулся, усыпить его бдительность не удалось.

Старый ельцинский реформатор, отец приватизации - слишком тертый калач, чтобы самому сунуть голову в петлю. Он наверняка понимает, что в соответствии с законом и принятой практикой, множество уголовных дел его коллег однажды могут быть объединены в одно - против него самого. И поэтому ведет себя осторожно, помалкивает. Даже отвечать на шутку Путина о "Моше Израилевиче" не стал. Засухарился, говорят люди про таких.

Скорее всего, Чубайс понимает, что ему несказанно повезло - власти не стали препятствовать его отъезду из России с началом СВО. Могли и придержать. Дальнейший ход событий, юридические сети, которые плетутся сейчас его коллегам, точечная деприватизация Генпрокуратурой предприятий, попавших в руки безответственных собственников убеждают его в том, что эпоха сменилась безвозвратно.

Поговорка "вход - рубль, выход - два" с началом СВО на Украине стала как никогда актуальна для российского истеблишмента в политике и госкорпорациях. "Все знакомые Чубайса говорят однозначно: до своего отъезда он встречался с президентом, где обсуждал условия отставки, не последним из которых стало полное отсутствие „пенсионера" в публичном поле", - сообщает RTVI. Возможно, в тот момент так и было…

Но если расследуемые уголовные дела против топ-менеджмента Роснано прямо выведут на след Чубайса, то президент не сможет игнорировать этот факт. Против Чубайса будет открыто уголовное производство, он может быть объявлен в розыск через Интерпол или пойман в какой-нибудь третьей стране, имеющей с РФ договоренности о выдаче преступников, экстрадирован в Россию и здесь, наконец, осужден.

Теоретически, его могут наказать и неформально. Такому и "ледоруб" не грех прислать, скажут радикалы. И по-человечески их можно понять - Чубайс натворил такого, стольких через свои людоедские реформы лишил будущего, что народ имеет право на сатисфакцию. Новый Меркадер, думается, нашелся бы. Но президент, конечно, никогда не одобрит такого беспредела. Так что путь к наказанию Чубайса лежит исключительно через суд.

Вообще, странно, что человек, который нанес даже только в случае Роснано огромный ущерб стране, смог так спокойно (валюту менял в уличном турецком банкомате как простой) уехать за бугор. Сейчас оформил себе, если верить СМИ, израильские документы, гуляет по Риге, к доктору ездит в Германию, при том, что давно должен находиться, по мнению лидера коммунистов, где-нибудь в солнечном Магадане.

Вместо этого, он изображает из себя "британского ученого", нанявшись профессором в университет Глазго и открывает в Израиле Центр российских исследований.

ЦРС намерен заняться новейшей (при Чубайсе) историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие. Будет изучать период с 1991, когда распался СССР, и до настоящего момента. Можно представить, что он там наизучает.

В криминалистике есть понятие "преступного почерка", основанное на знании, что люди со временем почти не меняются и только переиначивают на новый лад то, что уже делали раньше. Пример: Сергей Мавроди, который выйдя из тюрьмы, где отсидел за МММ, отправился в Африку и построил там новую финансовую пирамиду. Ведь в России ему уже никто не верил. Так и Чубайс, сменив локацию на израильскую, принялся за старое.

И в этой связи приговор Чубайсу - это не только отпор криминалу, но и политическая необходимость. Ведь затеянная приватизация, по его собственному признанию, была именно политическим, а не экономическим актом. Лишение собственности красных директоров "вбивало гвоздь в крышку гроба коммунизма", признавался позже Чубайс. Не зря он даже сейчас (из Израиля!) опекает Ельцин-центр вместе с четой Юмашевых.

Похоронив репутацию Чубайса, общество дезавуирует и дело его жизни - контрреволюцию. Ведь Чубайс, как и Гайдар, как и Ельцин - это оппоненты 1917-го, той власти, которая действовала у нас в интересах народного большинства весь XX век. Раньше это было невозможно, но после тектонических изменений, вызванных СВО, - да. Наказание воров навсегда изменит социальную реальность.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725092100


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