Средняя продолжительность жизни в Китая достигла рекордного значения в 78,6 лет

11:18 31.08.2024

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Китая выросла до 78,6 года



Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Китая достигла рекордного значения в 78,6 года, говорится в докладе, опубликованном в четверг Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР.



Коэффициент смертности женщин при родах снизился до 15,1 на 100 тыс., а коэффициент младенческой смертности - до 4,5 промилле, отмечается в статистическом докладе о развитии здравоохранения Китая в 2023 году.



Данные документа также свидетельствует о неуклонном увеличении ресурсов здравоохранения. К концу 2023 года общее число медучреждений в стране увеличилось до 1 070 785, количество больничных коек - до 10,17 млн, а общее число медработников - до почти 12,49 млн человек.



Кроме того, значительно повысилось качество медобслуживания. Было проведено в общей сложности 9,55 млрд медицинских консультаций, что на 1,13 млрд больше, чем годом ранее. В то же время каждый житель Китая посещал медучреждения в среднем 6,8 раза.