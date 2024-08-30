Драго Боснич: Последний шанс Армении на выживание упущен

13:09 31.08.2024

Драго Боснич: Последний шанс Армении на выживание упущен

Худшее, что еще может сделать Пашинян - создать у себя в стране американский плацдарм против Ирана



Драго Боснич



31 июля российские пограничники покинули территорию международного аэропорта Звартноц (примерно в 15 км к западу от Еревана), где они служили последние 32 года.



ФСБ, которой поручено охранять границы и в России, и в Армении, все еще является одним из главных факторов, благодаря которым граница Армении с членом НАТО Турцией остается стабильной на протяжении нескольких десятилетий. По долгосрочному соглашению о безопасности между Москвой и Ереваном российские пограничники также служили в Звартноце, помогая своим армянским коллегам.



Однако с тех пор, как в 2018 г. несчастная страна Южного Кавказа была захвачена режимом Пашиняна при поддержке НАТО, катастрофы последовали одна за другой.



Пашинян не только подорвал союз Армении с Россией, но и не смог защитить Арцах (более известный как Нагорный Карабах), исконно армянскую землю, которая теперь фактически опустела.



Пока азербайджанские силы проводили этнические чистки мирного населения Арцаха и уничтожали все, что осталось от прошлого Армении в этой исторической области, Пашинян был занят другими делами - он обвинял Россию в том, что она не пошла на войну с Азербайджаном, то есть в том, что он сам ради собственного народа делать отказался. И все же неминуемое падение Степанакерта, столицы маленькой армянской республики, предотвратила именно Москва, которая отправила миротворцев и не дала азербайджанским войскам завоевать весь Арцах.



После этого три года между азербайджанскими военными и оставшимся населением коренных армян стояли только российские силы. Но вместо того, чтобы наладить более тесные связи с Россией и гарантировать выживание того, что осталось от Арцаха, Пашинян сосредоточился на создании фантомных "союзов" с Западом, особенно после того, как тот усилил агрессию против Москвы.



Кремль оказался перед сложным выбором: либо помочь историческому союзнику, который (медленно, но верно) превращался в полную противоположность настоящего союзника, либо предоставить Еревану самостоятельно разбираться со своими проблемами, чтобы не рисковать сорвать стратегически важное сближение с Анкарой и Баку. Пашинян продолжал делать один антироссийский выпад за другим, игнорируя просьбы Арцаха о помощи и о предотвращении окончательного падения.



Столкнувшись с враждебным прозападным правительством, поскольку Армения медленно втягивалась в орбиту США-НАТО, Кремль не мог сделать многого для спасения Арцаха, разве что начать войну с Азербайджаном в разгар СВО.



Во-первых, это стало бы очередной зоной военных действий, которую Запад эксплуатировал бы по максимуму, а в-вторых, это бы подтолкнуло Турцию в антироссийский лагерь. В результате потенциальная линия фронта могла протянуться от Азербайджана до Норвегии.



Арцах и коренные армяне, очередная жертва шахматной игры НАТО на постсоветском пространстве (и за его пределами), заплатили самую высокую цену за предательство Пашиняна. А он, что хуже всего, в тот момент был занят планированием концерта рэпера Snoop Dogg.



Однако прозападный режим соросят в Ереване продолжает антироссийские и антиармянские действия. Народ республики фактически стал подопытными кроликами - спасибо Пашиняну, который разрешил Пентагону разместить биолаборатории, в том числе в непосредственной близости от российских военных баз.



Хуже того, в стране резко возросло американское военное присутствие. Всего через несколько дней после того, как пограничники ФСБ покинули международный аэропорт Звартноц, прибыли американские солдаты. По данным Flightradar24, 2 и 3 августа в Звартноце приземлились два тяжелых военно-транспортных Boeing C-17 Globemaster. Некоторые источники утверждают, что в Армению прибыло от 30 до 50 американских военнослужащих, которых вскоре отправили в Сюникскую область, имеющую большое стратегическое значение.



Азербайджанские СМИ также сообщили, что американские военнослужащие были размещены "на военной базе в Зангезуре". Это название приобретает популярность среди пантюркистов, поскольку и Турция, и Азербайджан открыто говорят о создании "Зангезурского коридора", который пройдет через юг Сюника и соединит Баку напрямую с Нахичеванской автономной республикой.



Короткий 17-километровый участок границы с Турцией в этом районе дал бы Анкаре беспрепятственный доступ в Азербайджан именно через "Зангезурский коридор", а, значит, осуществление ее геополитической мечты: установить прямую связь с критически важной территорией бывшей советской Средней Азии и расширить влияние вплоть до Синьцзяна.



Размещение американских войск в этом районе крайне опасно, особенно если верны сообщения об их деятельности вблизи иранской границы. Как сообщают военные источники, Пентагон также отправил специалистов с передовым оборудованием для разведки, наблюдения и сбора информации.



Это оборудование должно быть развернуто на границе с Ираном. Тогда у американских войск появится уникальная возможность наблюдать за иранскими силами в регионе, а также следить за их ракетными комплексами. Если все это правда, Ереван делает шаг к серьезной эскалации, что, скорее всего, разрушит его некогда хорошие отношения с Тегераном. Это произойдет тогда, когда Армения будет полностью окружена врагами - за исключением Грузии, разумеется.



Но северный сосед Еревана предпринимает все более суверенные шаги и все менее согласен с политическим диктатом Запада. Из-за этого Армения может оказаться полностью изолированной, поскольку российские военные, размещенные в стране, станут единственным препятствием к ее полному уничтожению неоосманскими/пантюркистскими соседями.



Российские базы в Горисе и Сисиане по-прежнему остаются единственной гарантией того, что Азербайджан и Турция не предпримут никаких шагов в Сюнике и не создадут столь желанный Зангезурский коридор. Не следует исключать вероятность того, что именно поэтому США хотят контролировать эту территорию.



Создание коридора обязательно стравит Турцию и многополярный мир, поскольку ее империалистические замашки неизбежно принесут нестабильность в Центральную Азию.



Пашинян не только позволяет рэкетирскому блоку препятствовать назревшей ликвидации "миропорядка, основанного на правилах", но и уничтожает единственную оставшуюся стратегическую опцию для Армении.



Поясню: Ереван налаживал более тесные связи с Индией, что, возможно, было единственным достойным шагом пашиняновского режима. Он приобретал оружие у Дели. В этой стратегии Иран имел решающее значение, но с размещением американских войск в Сюнике Пашинян сумел упустить последний шанс Армении, если не считать Россию.



Такого стратегического идиотизма (мягко говоря) можно ждать только от соросенка, который работает против интересов своей страны. Выживание Армении при таком "руководстве" можно объяснить только чистой удачей (или, может быть, божественным вмешательством). Но строить выживание только на удаче - это даже не стратегия. Удача когда-нибудь закончится, это просто вопрос времени. Отставка Пашиняна, конечно, не решит проблем Армении, но это было бы чертовски хорошим началом.



Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) - независимый геополитический и военный аналитик.

Перевод Анны Полуниной