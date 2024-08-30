В школах Таджикистана станет больше российских учителей

13:12 31.08.2024

Первые преподаватели уже прибыли в республику, чтобы приступить к работе в новом учебном году.



В новом учебном году в школах Таджикистана будут преподавать 117 педагогов из России. В прошлом учебном году их было 73 человека, сообщает "Русский дом" в республике.



