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13:12 В школах Таджикистана станет больше российских учителей
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|В школах Таджикистана станет больше российских учителей
13:12 31.08.2024
Первые преподаватели уже прибыли в республику, чтобы приступить к работе в новом учебном году.
В новом учебном году в школах Таджикистана будут преподавать 117 педагогов из России. В прошлом учебном году их было 73 человека, сообщает "Русский дом" в республике.
Первые преподаватели – участники международного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом" – уже прибыли в школы Таджикистана. Они будут преподавать детям русский язык и предметы на русском языке.
Проект охватывает 27 школ в 13 городах и населенных пунктах Таджикистана.
"Российские учителя помимо прямой преподавательской деятельности ведут в школах проекты дополнительного образования, занимаются профориентацией школьников, подготовкой к олимпиадам. Более того, они совместно с национальными педагогами ведут исследования в сфере педагогики и участвуют в создании учебно-методических комплексов. Это огромная работа, которая помогает сблизить наши системы образования", - отметил руководитель Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Сергей Малышев.
Таджикистан стала первой страной, в которой началась реализация гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом". В 2019/2020 учебном году по приглашению министерства образования и науки РТ в республику прибыли первые 48 учителей из России. За несколько лет проект стал неотъемлемой частью образовательной системы Таджикистана.