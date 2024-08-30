А.Рар: Макрону прилетела "ответка" от шейхов. За Павла Дурова

13:13 31.08.2024

Макрону прилетела "ответка" от шейхов. За Павла Дурова

Возможен ли удар по французским военным базам в Эмиратах



Людмила Николаева

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Александр Рар



Многомиллиардный контракт с французами на покупку 80 истребителей Rafale заморожен властями Эмиратов после ареста в Париже Павла Дурова. Он, как известно, имеет гражданство четырех стран, в том числе ОАЭ.



Информация о решении шейхов молнией разнеслась по миру. Многие поначалу решили: фейк! Чтобы из-за программиста, пусть и талантливого, жертвовать военно-техническим союзом с влиятельной европейской страной? Но все подтвердилось. Павел, как говорят люди знающие, близкий друг заместителя премьер-министра арабского государства (он же наследный принц Дубая) Хамдана Аль Мактума. Не исключено, именно тот стал инициатором авиационного эмбарго, зная, что для лягушатников это может стать серьезным ударом. Ведь ОАЭ - их главный партнер на Ближнем Востоке.



Как утверждает Ким Дотком (Kim Dotcom), немецко-финский предприниматель, хакер, бывший владелец Megaupload и Mega, "Эмираты уже разорвали „военно-воздушную" сделку стоимостью 17 миллиардов долларов". Так как на их просьбу предоставить Дурову консульские услуги, Париж ответил отказом. Не привыкли в Эмиратах, чтобы их мнение, тем более пожелания, игнорировались.



В Европе сейчас гадают: поссорится ли Абу-Даби с Парижем из-за Дурова. И кто еще готов бросить перчатку Западу? Об этом - Александр Рар, немецкий политолог, журналист, историк, экс-советник правительства ФРГ.



- Для меня происходящее с Павлом Дуровым - попытка показательной порки. В преддверии смены президента в США (и здесь, в Германии, в Европе много судьбоносных выборов на подходе) власти боятся каких-либо манипуляций в соцсетях. От них, в том числе, зависит, насколько прочна в ближайшем будущем будет западная либеральная демократия. Выживет ли? Поэтому занервничали.



Вот во Франции схватили Дурова. Не исключено, станут мучить, чтобы запугать таким образом. А заодно Маска с Цукербергом. И других их коллег: будете делать что-то не так, если ваша платформа будет против либеральных ценностей - с вами случится то же, что и с Дуровым. Думаю, события начнут развиваться именно в этом плане.



"СП": Почему Запад начал именно с нашего Павла?



- Полагаю, потому что провернуть подобное с американскими владельцами соцсетей труднее. У них, как правило, куча адвокатов. Плюс - сильная политическая поддержка. Павла в его нынешней ситуации могут защитить только Арабские Эмираты. Россия ничего ему не даст. Потому, что она изолирована здесь, на Западе.



Кроме того, властям США и Европы все-таки удалось за последние месяцы дисциплинировать Фейсбук, то есть Meta*, и Х. Их взяли под контроль. А с Telegram не получилось. Сложный случай: создатель его - россиянин, пользуются им в основном его соотечественники. Считается, что из РФ могут вестись главные медийные удары по Западу и его демократии. Надо, чтобы этого не случилось. Для чего хорошенько наказать владельца.



Думаю, в конечном счете с ним договорятся. За решетку не посадят. Но придется заплатить колоссальный штраф.



В принципе арабы могут ему помочь. Если бы у него был только паспорт России, то на него, скорей всего, набросились бы гораздо раньше. Хотя у Ассанжа тоже много было паспортов, и многие за него заступались, а все равно сколько лет просидел он в темнице!..



"СП": А другие страны способны, как ОАЭ, фактически выступить против "западного властелина"?



- Заявление Эмиратов о заморозке или даже разрыве оружейного контракта с французами достаточно серьезно. Но у Франции вся Европа за спиной. И Запад общими силами может усмирить и даже запугать Абу-Даби. Я так думаю. Но сам тот факт, что там решительно, даже жестко отреагировали на ситуацию в Париже, говорит о том, что они всерьез будут пытаться стоять на защите своего гражданина.



"СП": На территории Эмиратов есть французские военные базы…



- Из-за Дурова их, наверное, не будут закрывать. Слишком серьезные, к тому же, долгосрочные контракты. Но я могу ошибиться. Трудно понять, что там, за кулисами, происходит. Может, Дуров делал для Эмиратов какие-то проекты? Тогда они будут горой за него стоять.



"СП": Много говорилось в эти дни, что американцы в свое время пытались уговорить его работать на ЦРУ.



- Это может быть спекуляция. Точно никто не знает. Достоверно известно, что французы нечто подобное предлагали, а он отказался. Но тогда не понятно, зачем он к ним сейчас поехал? Все это пахнет неким сговором.



Мир изменился. Страны, на которые еще десять лет назад смотрели, как на западные колонии, сегодня самостоятельны, набирают политический вес, экономическую силу. И, безусловно, будут адекватно отвечать тем же США с ЕС. Монополия на информацию, экономические связи и правила, на политику, военное присутствие уходит в прошлое. Это все очень наглядно на примере Дурова. Но Запад не понимает. В этом его проблема.



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