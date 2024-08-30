Президент Рахмон запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС

13:15 31.08.2024

Президент Таджикистана запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС



Нигина Аслонова, Asia-Plus



По завершении ремонтных работ ГЭС увеличит зимнее производство электроэнергии на 33 млн кВт*ч.



Президент Таджикистана 30 августа отправился с рабочей поездкой в Нурек, где запустил обновленный четвертый гидроагрегат Нурекской гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба главы государства.



