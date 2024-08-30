|Президент Рахмон запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС
13:15 31.08.2024
Президент Таджикистана запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС
Нигина Аслонова, Asia-Plus
По завершении ремонтных работ ГЭС увеличит зимнее производство электроэнергии на 33 млн кВт*ч.
Президент Таджикистана 30 августа отправился с рабочей поездкой в Нурек, где запустил обновленный четвертый гидроагрегат Нурекской гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время продолжается первый этап реконструкции, в рамках которого обновляют три других гидроагрегата, основное и вспомогательное оборудование, заменяют 27 грузовых кранов, реконструируют электрические контуры подземного комплекса, заменяют лифты, проводят ремонт затворов и обновляют насосные станции. В результате Нурекская ГЭС будет почти полностью реконструирована.
В рамках проекта открытые распределительные устройства 220 и 500 кВ были заменены на закрытые элегазовые устройства, что улучшило качество работы станции, отметили в пресс-службе.
Президент поручил ответственным лицам продолжить реконструкцию других агрегатов и оборудования с высоким качеством и в установленные сроки.
Нурекская ГЭС мощностью более 3000 мегаватт обеспечивает более 50% годового спроса на электроэнергию в Таджикистане. Модернизацию станции планируется полностью завершить в течение 10 лет. По завершении ремонтно-восстановительных работ ГЭС увеличит зимнее производство электроэнергии на 33 млн кВт*ч. Это позволит удовлетворить потребность в энергии в холодные месяцы и расширит возможности для ее экспорта летом, что принесет дополнительные доходы в энергетический сектор.
Глава государства ознакомился с ходом работ по реконструкции поворотного затвора четвертого гидроагрегата. Поворотный затвор является ключевой частью агрегата, обеспечивая поступление воды в спиральную камеру и вращение гидроагрегата. Подготовка к обновлению следующего агрегата продолжается с участием австрийской компании Andritz и подрядчика ОАО "ТаджикСГЭМ".
Напомним, что первый гидроагрегат после реконструкции был введен в эксплуатацию 24 октября 2022 года, его мощность увеличена с 300 МВт до 375 МВт.
Проект реабилитации Нурекской ГЭС, стартовавший в 2019 году, осуществляется в две фазы. Первая фаза финансируется Всемирным банком ($225,7 млн), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций ($60 млн) и Евразийским фондом стабилизации и развития ($40 млн). В рамках нее предусмотрены капитальный ремонт трех из девяти гидроагрегатов, замена и восстановление гидромеханического оборудования и ключевых инфраструктурных компонентов здания ГЭС, замена шести автотрансформаторов и работы по повышению безопасности плотины.
Вторая фаза проекта, финансируемая Всемирным банком в размере $115 млн, направлена на капитальный ремонт оставшихся шести гидроагрегатов, Нурекского проезжего моста, машинного зала и других ключевых объектов на гидроузле, а также на укрепление потенциала сотрудников ГЭС в области эксплуатации и обслуживания электростанции.
Как отмечают эксперты Всемирного банка, модернизация продлит срок эксплуатации гидроагрегатов на 35 лет. После капитального ремонта Нурекская ГЭС не только повысит надежность электроснабжения для Таджикистана, но и расширит экспорт зеленой энергии, способствуя декарбонизации Центральной Азии.