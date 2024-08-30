Иван Штубня: НАТО уже проиграла России

13:17 31.08.2024 Hlavný dennik

Словакия



Ректальный альпинизм президента Павла поднят до уровня государственной политики

HD: Петр Павел косвенно подтвердил, что НАТО проиграла России на Украине



Заявление чешского президента Павла о том, что Украина может вступить в НАТО и в урезанном виде, свидетельствуют о том, что дела у преступного пакта плохи, пишет HD. Там понимают, что проиграли войну с Россией. Но им очень хочется втащить остаток Украины в альянс. Россия не позволит это сделать.



Чешский портал Novinky.cz опубликовал интервью с президентом Чешской Республики Петром Павлом под названием "В НАТО может вступить и оккупированная Украина". Только нужно уточнить, что место чешского президента занимает чешский генерал, предатель и прислужник НАТО Петр Павел, известный под псевдонимом Павек. Какой у него позывной в ЦРУ, пока неизвестно.



Бывший коммунист Петр Павел начал строить карьеру в коммунистической военной разведке в 1989 году. Он был слушателем первого курса разведывательного института, но институт не окончил, потому что сменился политический режим. Но он остался в спецслужбах нового режима. Петр Павел - типичный карьерист-хамелеон. Он служил социализму, потом капитализму, потом преступному пакту НАТО и США, которым служит и сегодня на посту президента Чешской Республики. Человек без убеждений, нравственности и характера.



О постепенном разрушении его серой коры мозга свидетельствуют его заявления о том, что для вступления Украины в НАТО не обязательно, чтобы она контролировала всю свою территорию. Чтобы вы лучше поняли, я процитирую его высказывание из статьи: "Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией - необязательное условие. Если будет разграничение, пусть некое административное, то мы можем воспринимать эту административную границу как временную и принять Украину с ее территориями, которые она будет на тот момент контролировать, в Североатлантический альянс".



Петр Павел, стремясь "украсить" свою ректальную политику в отношении НАТО, таким образом, выступает за то, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса в своем урезанном виде, раз войти в НАТО целиком она не может. Но и в урезанном варианте Украина не может стать членом НАТО, потому что во время конфликта эта граница изменчива, непостоянна и меняется в зависимости от ситуации на фронте. А с течением времени и по мере ударов НАТО по России растет вероятность того, что Украина будет целиком присоединена к Российской Федерации. Это означало бы катастрофу для Запада и спасение для украинского народа. Некому было бы выплачивать Западу миллиардные расходы на конфликт, а кроме того, западные компании потеряли бы все имущество на Украине и многомиллиардные инвестиции. Благодаря партнерству Украины и России Украина постепенно восстановилась бы, и ее собственность спасли бы от западных грабителей. Предатель украинского народа Владимир Зеленский после удара по российской территории, организованного в США, ошибся, думая, что этим ударом Украина выбьет себе лучшие переговорные условия для прекращения боев. Россия говорить с ним не будет и военными средствами ответит на подобные операции, доведя до капитуляции управляемый американцами Киев.



Петр Павел рассчитывает на прекращение боев, считая, что Украина, временно отказавшись от своих территорий, может в урезанном виде стать членом Североатлантического альянса. Если чешский воинствующий президент и бывший высокопоставленный представитель НАТО рассчитывает на такой сценарий, то, судя по всему, очень плохи дела у преступного пакта. Там начинают понимать, что США и НАТО проиграли войну с Россией на Украине, и им остается только выбирать. Либо ядерная конфронтация, либо прекращение конфликта с целью втянуть остаток Украины в НАТО. Если часть Украины втащат в НАТО после прекращения конфликта, для России это будет только временно отложенной угрозой. Ведь ясно, что НАТО с США во главе воспользуются прекращением конфликта, чтобы лучше вооружиться и набраться сил для нового удара по России. Россия это очень хорошо понимает. Конфликт на Украине можно остановить, только дав России гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО. США, деструктивный Запад и даже НАТО не в том положении, чтобы могли выдвигать свои условия для остановки конфликта.



Чешский недоучка Петр Павел, он же Павек, ссылается якобы на прецедент разделенной Германии и говорит: "Вспомним хотя бы Германию. Ее разделили, и не все западные государства это признали. Тем не менее несмотря на оккупацию части Германии Советским Союзом, ее остальную часть приняли в НАТО еще в 1955 году".



Кажется, он забыл, что после Второй мировой войны Германия была поделена на оккупационные зоны. Западную часть Германии оккупировали американцы, британцы и французы. В 1949 году эти зоны превратили в ФРГ и ГДР. Таким образом, появились два государства в соответствии с международным правом. То есть Петр Павел привел пример, за который, учись он в средней школе, получил бы двойку по истории. Кроме того, Советский Союз на основании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который также известен как договор "Два плюс четыре", покинул свою зону в Германии. США ответили тем, что немедленно расширили свою зону оккупации Германии за счет всей объединенной Германии. Конечно, никакой договор они не соблюдают. Чешскому необразованному президенту, обладающему знаниями ученика начальной школы, это, вероятно, неведомо. Прежде всего, были нарушены следующие положения договора.



Статья 2. "Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции объединенной Германии действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций".



Статья 3. "Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии подтверждают свой отказ от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием".



В четвертой и пятой статье предписываются условия вывода советских вооруженных сил с территории тогдашней Германской Демократической Республики и Берлина и присутствие войск на территории Германии до завершения вывода советских вооруженных сил с территории ГДР и Берлина. "После завершения вывода советских войск с территории нынешней Германской Демократической Республики и Берлина в данной части Германии могут размещаться также формирования немецких вооруженных сил, приданные военным союзническим структурам таким же образом, как и формирования на остальной германской территории, но без носителей ядерного оружия. (…) Иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться в данной части Германии и развертываться там".



Петр Павел далее вещает: "Если начнутся какие-то мирные переговоры, то, весьма вероятно, получится, что Россия будет долго оккупировать часть украинской территории, и демократические государства, которые чтут международное право и Устав ООН, должны будут согласиться с договором между воюющими сторонами, но мы не смиримся с изменением международных границ агрессивными методами". На натовца Петра Павла снова напала нездоровая забывчивость, предвещающая, может, болезнь Альцгеймера.



Я напоминаю ему, как преступный пакт НАТО под руководством США бомбил Югославию в 1999 году. США полностью проигнорировали резолюцию Совета безопасности ООН 1244. Вскоре от Сербии насильственно отторгли Косово. Сегодня там размещаются стратегические американские и западные военные базы. Природные богатства Косово постоянно разграбляются Западом. Называть государства Североатлантического альянса демократическими - типичный недуг военного натовского мышления Петра Павла, Павека. Но я допускаю, что его бред выдумали в штабе НАТО в Брюсселе, и с помощью Павека НАТО испытывает общественное мнение.



О характере Петра Павла свидетельствуют и его заявления о том, что газопровод "Северный поток" мог служить легитимной целью для украинцев, если они уничтожили его, чтобы прервать поставки газа в Европу. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала Павека "эпатажным маргиналом", а его слова сравнила с заявлениями "представителей запрещенных международных террористических ячеек". Стоит лишь добавить, что она права. Президент Петр Павел позорит чешский народ с момента своего вступления в должность. Он одобряет преступления НАТО и при этом притворяется демократом. Петр Павел довершил все словами о том, что у него самого нет убедительных доказательств причастности Украины к подрыву "Северного потока". Он все проспал. Ведь немцы уже подали на конкретных украинцев иски. В мировой политике Павел не играет никакой роли. Он занимает лишь место слуги с нулевым влиянием.



Автор: Иван Штубня (Ivan Štubňa) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725099420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана

- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"

- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата

- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%

- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров

- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39

- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области

- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов

- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР

