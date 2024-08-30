 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Удар смерти" по Израилю откладывается
13:22 31.08.2024

Иран смягчил риторику в адрес Запада, но цена прохода по Красному морю растет на глазах

Константин Ольшанский

Вступивший в должность президента 28 июля Масуд Пезешкиан, похоже, оправдывает реноме реформатора. Особенно на международной арене: Иран больше не грозится нанести "удар возмездия" по Израилю, а намерен выстраивать отношения с Западом.

Новый министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи развил необычайно бурную деятельность, разъезжая по миру. Только что он провел переговоры об иранской ядерной программе с коллегой из Голландии.

Одновременно президент переговорил с премьер-министром Норвегии: критиковал повторное введение санкций в отношении Ирана после выхода США из ядерной сделки 2015 г. и заявил, что Иран стремится распространять "мир и дружбу" на Ближнем Востоке.

Аббас Аракчи заверения главы государства подтвердил переговорами с кувейтским и оманским коллегами. Обсуждали двустороннее сотрудничество. По крайней мере, так говорится в официальных коммюнике. При этом Аракчи недвусмысленно намекнул, что будет обсуждать "события в Западной Азии", имея в виду, конечно, палестино-израильский конфликт. Кувейт и Оман, в отличие от ряда других арабских стран, заняли в нем более мягкую позицию.

И если еще недавно Иран устами духовного лидера Али Хаменеи осуждал арабские страны, которые открыто не поддержали Палестину, то теперь более умеренный Пезешкиан пытается ситуацию сгладить. Либо это похоже на игру в "плохого и хорошего следователя". Впрочем, Иран не только обещает мир с соседями, но и добивается восстановления экономических связей.

Аракчи провел переговоры с японской коллегой Еко Камикавой. Заявил при этом, что будет уделять приоритетное внимание развитию связей со странами Восточной Азии. Пообещал, что Иран стремится избежать роста напряженности и разрастания конфликтов на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор Аракчи с Камикавой последовал за его интервью японским СМИ, в котором иранский министр иностранных дел недвусмысленно заявил, что Токио мог бы играть более важную роль в энергетическом секторе Ирана. Напомним, что до 2018 г. Япония была одним из крупнейших потребителей иранской нефти.

Импорт прекратился после выхода США из "Совместного всеобъемлющего плана действий" и повторного введения международных санкций в отношении Ирана. Сам же Аракчи до 2021 года занимал пост посла в Японии. Тегеран, наверняка, хочет вернуть лидирующие позиции иранской нефти на японском рынке.

Миролюбивый тон переговоров не идет ни в какое сравнение с предыдущими жесткими заявлениями, когда Иран обещал нанести удары по Израилю и его союзникам. Риторика резко изменилась. Новый глава ЦБ Реза Фарзин отправился в Бангалор (Индия) для участия в Глобальной конференции по цифровой общественной инфраструктуре и новым технологиям. Обсуждали банковское и валютное сотрудничество с другими членами БРИКС и, в первую очередь, конечно, с Россией.

В "плохого и хорошего следователя" играют не только Хаменеи и Пезешкиан, но прокси Тегерана. На фоне миролюбивой риторики Ирана шиитские группировки на Ближнем Востоке не умерили агрессивности в адрес Израиля и его сателлитов.

Ливанское издание Al Akhbar выяснило, что в Ираке прошла тайная встреча Координационного комитета Исламского сопротивления, который объединяет шиитские военизированные формирования.

С 17 июля иранские прокси почти не наносили ударов по военным объектам США, теперь эту затянувшуюся паузу решено прервать.

После этой тайной встречи Исламское сопротивление в Ираке заявило об атаке беспилотника на электростанцию Алон Тавор в Хайфе. Группировка "Катаиб Саркхат аль-Кудс" (известная также как "Ашаб аль-Кахф") провела несколько атак БПЛА по Эйлату и Хайфе. А затем выпустила видеообращение, в котором пригрозила атаковать израильский центр ядерных исследований Сорек. В видео включены спутниковые снимки объекта. Видимо, для нагнетания страха.

Сирийские группировки, поддерживаемые Ираном, также бьют прямо по территории Израиля. 26 августа ополченцы из САР запустили БПЛА по израильским объектам на Голанских высотах. ЦАХАЛ перехватил его недалеко от Хамат-Гедара, на границе с Иорданией. И это не единственный случай.

Активнее других действуют хуситы. 21 августа они напали в Красном море на нефтяной танкер Sounion, шедший под греческим флагом. Минобороны США заявило об угрозе повторной атаки в случае, если судно сдвинется с места.

Верховный лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси подтвердил, что йеменские повстанцы поднялись на борт судна и предупредил о дальнейших ударах по перевозчикам из недружественных стран. Стоимость страховки судов, пересекающих Красное море, почти удвоилась с того момента, как хуситы напали на Sounion, подсчитал Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Но Иран формально не при чем.

Источник - СвободнаяПресса
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